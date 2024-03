India a világ egyik motorja lehet, de tanulnia kell Kína hibájából

Michael Spence, Stanford Egyetem, New York University

Közelmúltbeli gazdasági sikereinek, erőteljes növekedési lendületének és ígéretes kilátásainak köszönhetően India egyre nagyobb befolyásra tesz szert mind regionális, mind nemzetközi szinten. Más országok tapasztalatai (ezen belül is legfőképp Kínáé az elmúlt három évtizedben) azonban azt mutatják, hogy az ilyen gyors befolyásszerzést és erőteljes fejlődést nehéz lehet kezelni. Egy hazai szinten észszerűnek számító intézkedés ugyanis szembemehet azzal, amit más országok elvárnak egy rendszerszinten fontos gazdaságtól. Ugyanezen okból a nemzetközi szinten észszerűnek gondolt intézkedések megnehezíthetik egy adott ország hazai gazdasági fejlődését.

Méret alapján a top gazdaságok között

Kínához hasonlóan India rendszerszintű jelentősége is korábban vált nyilvánvalóvá a növekedési és fejlődési folyamata során, mint más feltörekvő gazdaságok esetében. Ennek okát elsősorban az jelenti, hogy India a világ legnépesebb országa (több mint 1,4 milliárd fős lakosságszámmal). Növekvő súlya könnyen kimutatható:

a világ ötödik legnagyobb gazdaságának számít,

az éves növekedési üteme 5-6 százalékponttal magasabb, mint Németországé vagy Japáné,

így mintegy négy éven belül a világ harmadik legnagyobb gazdaságává válhat.

Az egy főre jutó relatív jövedelmek terén azonban más kép rajzolódik ki. India egy főre jutó GDP-je jelenleg 2389 dollár, ami még mindig messze elmarad a magas jövedelmű gazdaságok szintjétől, és továbbra is jóval alacsonyabb, mint Kínáé. Az általános gazdasági méret és a jövedelmi szint tekintetében India nagyjából ott tart, ahol Kína volt 2007-ben, azaz közel egy generációval ezelőtt.

Az eltérő árszintek figyelembevételével – vagyis az úgynevezett vásárlóerő-paritással történő kiigazítással – az alacsonyabb és a közepes jövedelmű országok alsóbb szintjéhez tartozó országok relatív mérete általában felfelé mozdul.

A vásárlóerő-paritáson alapuló kiigazítással számolva India már a világ harmadik legnagyobb gazdaságának számít, és annak mérete így már az amerikai gazdaság mintegy felének felel meg.



Dekarbonizációs forgatókönyvek

A szén-dioxid-kibocsátás terén, India globális hatásának másik dimenziója kapcsán hasonló kép mutatható ki. A teljes szén-dioxid-kibocsátás tekintetében csak Kína és az Egyesült Államok előzi meg Indiát. Ez azonban megint csak a nagy népességéből adódik; az egy főre jutó emisszió még mindig meglehetősen alacsony (1,89 tonna), ami jóval elmarad a 4,66 tonnás globális átlagtól.

Ráadásul Indiának már vannak tervei az emisszió csökkentésére. A McKinsey 2022-es fenntarthatósági jelentésében szereplő alábbi ábra olyan alternatív dekarbonizációs utakat mutat be, amelyeket India is bejárhat. A királykék vonallal jelölt úgynevezett alap forgatókönyv a már bevezetett vagy bejelentett technológiák, intézkedések és kötelezettségvállalások várható elfogadását, alkalmazását tükrözi, míg a gyorsított forgatókönyv olyan további intézkedésekkel számol, mint a karbonárazás, valamint a szén-dioxid leválasztása, hasznosítása és tárolása (carbon capture, utilization, and stotage – CCUS).

A dekarbonizáció lehetséges forgatókönyvei (forrás: Decarbonizing India: Charting a Pathway for Sustainable Growth, McKinsey Sustainability, October 2022.)

De még az alap szcenárió is nagyon ambiciózusnak tűnik. Mivel a teljes szén-dioxid-kibocsátás a 2030-as évek közepén éri el a csúcspontját, és addig jellemzően éves szinten 7%-kal nő az emisszió, ez a szcenárió csak akkor érhető el, ha a gazdaság szén-dioxid-intenzitása ugyanilyen gyors ütemben csökken. A McKinsey jelentéséből azonban kiderül, hogy az elmúlt évtizedben India szén-dioxid-intenzitása évi csupán 1,3%-kal csökkent. Ha Indiának sikerülne az alap forgatókönyv szerinti dekarbonizációs utat bejárnia, akkor az egy főre jutó szén-dioxid-kibocsátása 2,71 tonnás szintnél tetőzne, ami még sosem fordult elő. Nehéz lesz Indiának ezen az úton maradnia, és valószínűleg növekvő, fenntarthatósággal kapcsolatos globális nyomással fog szembesülni, ahogyan az Kína esetében is történt.

Mindeközben India urbanizációja, amely már most is egyenletes ütemben halad, valószínűleg fel fog gyorsulni, mivel egyre több ember keres majd munkát az ipar különböző ágazataiban.

Az urbanizáció mértéke Indiában 2012-2022 között (Forrás: Statista)

Fontos Kína szerepe

Kína fontos szerepet játszik az indiai gazdaság mostani növekedésében. Kína közepes jövedelmi szinten belüli magas pozíciója arra utal, hogy lényegében arra rendeltetett, hogy leépítse a munkaerő-intenzív termelő és összeszerelő munkahelyeket. Ezt a folyamatot azonban felgyorsította a globális ellátási láncok gyors diverzifikációja a különböző gazdasági sokkok és geopolitikai fejlemények miatt. Nagy valószínűséggel India számára keresleti oldalról lesznek ösztönzők a tradable szektor (az a szektor, amelynek termékei, szolgáltatásai bekerülnek a nemzetközi kereskedelembe – a szerk.) bővítésére, az exportra szánt gyártás pedig munkalehetőséget biztosít az alacsonyabb jövedelműek számára a vidéki ágazatokban.

Az Apple például bővíti az iPhone összeszerelő tevékenységét Indiában, olyan gyártó partnerekkel együttműködve, mint a tajvani Foxconn. Már most is Indiában gyártják az iPhone mobiltelefonok 7%-át, aminek nagy része exportra megy. Ennek ellenére az Indiába irányuló nettó külföldi közvetlen tőkebefektetések (FDI) mértéke a jelenlegi pénzügyi évben jelentősen csökkent, és még nem tudni, hogy lesz-e exportvezérelt beruházási hullám a feldolgozóipari ágazatokban.

Végezetül azt is ki kell emelni, hogy India már most is virágzó digitális és pénzügyi ágazattal rendelkezik. A nagy és növekvő hazai gazdaságával természetes előnye van a nagyszabású digitális innováció terén, mivel az ilyen technológiáknak jellemzően viszonylag magasak a fix költségei, de alacsonyak a változó költségei.

A gyártáshoz hasonlóan a közelmúltbeli kínai fejlemények is érintik ezt a kérdést. A kínai gazdasági és kormányzási modell változásai, valamint a néhány fejlett gazdasággal (különösen az USA-val) való kapcsolatok romlása miatt a külföldi tőke távozik Kínából, ami a tőke Indiába történő áramlását vonja maga után. Ha nem kezelik gondosan ezt a tőkebeáramlást, akkor az a valutát, illetve a versenyképességet érintő hatásaival megnehezítheti a gazdaságpolitikai döntéshozatalt.

Kína és a Big Tech esete

Miután India várhatóan továbbra is a világ leggyorsabban növekvő nagy gazdasága marad, a politikai döntéshozók számára egyre összetettebb kihívást jelent a külső és belső érdekek közötti egyensúlyozás, miközben az ország növekedési és fejlődési pályáját is fenn kell tartaniuk. A multinacionális vállalatok is szembesültek ezzel a dilemmával, amikor azt fontolgatták, hogy változtassanak-e, és miként a működési helyszíneiken. Az olyan Big Tech cégek, mint a Google és a Meta közelmúltbeli tapasztalatai azt mutatják, hogy az ilyen változtatások számos működési és reputációs kihívást okozhatnak.

Akár Kína, akár a Big Tech esetéből vonhatók le tanulságok, Indiának ezt meg kellene tennie. A közelmúlt történései azt mutatják, hogy a szükséges belső korrekciók, valamint a nemzetközi megítélés alakításának képessége későn következhet be, vagy az nem elégséges módon történhet. Ennek eredményeként egy ország (vagy egy vállalat) átalakulása a kelleténél összetettebb folyamattá válhat.

Ez nem csak arról szól, hogy India védekező magatartást tanúsít a megnövekedett regionális és globális befolyásával együtt járó növekvő nemzetközi elvárások kezelése érdekében. Ez arról is szól, hogy Indiának offenzíven kell fellépni. Az indiai gazdaság elérte azt a pontot, ahol a nemzetközi piacokhoz való megbízható hozzáférés fenntartása nemcsak értékes, hanem fontos fejlesztési prioritás is.

India egyik fő kihívása, hogy elkerülje azt a hibát, amelyet Kína és a Big Tech is elkövetett, amikor nem ismerték fel újonnan megszerzett globális befolyásukat, és nem alkalmazkodtak ahhoz.

Kína esetében a politikai döntéshozók túlságosan szűken összpontosítottak a hazai fejlesztési programjukra, miközben az ország rendszerszinten még fontosabbá vált. Mire Kína ráébredt arra, hogy a növekvő globális jelenléttel milyen külső realitások járnak együtt, már komoly ellenreakciót kapott más országoktól. Ezek a válaszreakciók felhalmozódtak, és végül komoly bonyodalmakat okoztak – többek között a hazai kihívások súlyosbításával is –, amelyek most kisiklathatják, vagy legalábbis hátráltathatják Kína lenyűgöző fejlődési útját.

A Big Tech szintén nem látta előre azt a fordulópontot, amikor az izgalmas, transzformatív innovációkról alkotott víziójának követése rendszerszintű globális zavarok forrásává vált. Ennek egyik leglátványosabb példája az volt, amikor a Facebook nem értette meg, hogy a 2016-os amerikai választás kapcsán milyen beavatkozási lehetőségek merülhetnek fel, és azok ellen milyen fellépésre lehet szükség. A Facebook platformjának használati módjával kapcsolatos botrányok az akkori felbolydult időszakban olyan szabályozási és politikai reakciókat váltott ki, amelyek még nem teljesen futottak ki.

E két esethez képest India sebezhetősége a klímaváltozás kérdésében különösen figyelemre méltó. Bár az egy főre jutó indiai emisszió mértéke még mindig alacsony, az ország már most is a harmadik legnagyobb szennyezőnek számít a világon, és kibocsátása nagy valószínűséggel tovább fog növekedni.

Eközben India saját multinacionális vállalatai egyre inkább külföldön keresnek növekedési lehetőségeket. A külföldi vállalatok nagyobb számban történő megjelenése és a külföldről érkező egyéb beruházások megnövekedett beáramlása, valamint a közvetlen külföldi tőkebefektetések nagyobb volumene miatt az indiai foglalkoztatási körülmények is jobban előtérbe kerülnek majd. India több külföldi portfóliótőkét is vonz részben azért, mert egyre több befektető aggódik a geopolitikai feszültségek és a kínai gazdaság befektetésképtelenné válásának kilátása miatt.

India utóbbi időben elért lenyűgöző technológiai sikerei szintén növelik az ország globális rendszerszintű jelentőségét. Virágzó digitális gazdasága lehetővé tette, hogy kiváló úgynevezett nyílt architektúrát (open architecture) biztosítson a digitális pénzügyek számára. Ezzel India elsődleges példáját adja egy olyan hatalmas országnak, ahol a pénz gyorsan és olcsón mozoghat. Továbbá India többnyelvű technikai képességei révén különösen alkalmas arra, hogy több más, hasonló technológiavezérelt fejlődésen áteső országba nagyobb mennyiségben exportáljon.

Igazodnia kell nemzetközi súlyához

Mivel India rendszerszintű jelentősége oly sok területen növekszik, a jelenlegi és a jövőbeli generációk számára egyaránt előnyös lenne, ha időben lépéseket tennének a kockázatok minimalizálására és a nagyobb globális szerep által kínált lehetőségek maximalizálására. A tennivalók listája meglehetősen hosszú, de két lényeges – egy hazai és egy nemzetközi – prioritással kezdődik.

Hazai színtéren az emelhető ki, hogy Indiában a külföldi közvetlen tőkebefektetések és a portfólióbefektetők még nagyobb beáramlása várható. Ez természetesen számos előnnyel jár, beleértve a munkahelyteremtést, a technológiatranszfert és az olcsóbb finanszírozáshoz való jobb hozzáférést. De amint azt más országok tapasztalatai is mutatják, a nagy tőkebeáramlások a szakpolitikák és a politikai döntéshozók gondolkodásmódjának gyors kiigazítását igénylik, valamint a különböző hivatalok belső ellenállásának leküzdésére irányuló intézkedéseket tesznek szükségessé. Ellenkező esetben az előnyök eltörpülhetnek a makrogazdasági instabilitás, a jelentős forráselosztási hibák, a túlzott kockázatvállalás és a korrupció súlyos veszélyéhez képest.

A nemzetközi színtéren pedig Indiának sokkal mélyebb együttműködést kell kialakítania a fontos kereskedelmi partnereivel, regionális intézményekkel és nemzetközi platformokkal. Indiának a BRICS-csoport (Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél-Afrika) által 2014-ben létrehozott Új Fejlesztési Bank alapítójaként betöltött szerepe nem zárja ki, hogy szorosabb kapcsolatokat alakítson ki az Ázsiai Fejlesztési Bankkal, a Kereskedelmi Világszervezettel (WTO), a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) és más globális intézményekkel.

Miközben az indiai politikai döntéshozók természetesen az érdekfeszítő hazai fejleményekre és eredményekre összpontosítanak, azt is szorosan szemmel kell tartaniuk, hogy országuk miként befolyásolja a különböző államok közötti szövetségeket, együttműködéseket. A kihívás az, hogy India a lehető legszabályosabban helyet csináljon magának.

Sikereit és kilátásait tekintve India többé már nem állíthatja, hogy gazdaságilag kis fejlődő ország, kevés globális befolyással. Növekvő rendszerszintű jelentősége a kockázatok és lehetőségek szélesebb körét hozza magával.

India ma közel van ahhoz, ahol Kína és a Big Tech volt, mielőtt olyan reakciókat váltottak ki, amelyek megnehezítették növekedési stratégiáikat, és aláásták hírnevüket.

Indiának nem szabadna késlekednie a növekvő nemzetközi súlyának kezelésével, hogy hazai prioritásai összhangban legyenek a nemzetközi realitásokkal.

Amikor Kína 16 évvel ezelőtt a gazdasági fejlődés hasonló szakaszában volt, a folyó fizetési mérleg többlete a GDP 10%-át tette ki. Mivel a kínai politikai döntéshozók 2007-ben a tőzsdei buborékra összpontosítottak, figyelmen kívül hagyták a merkantilizmussal és a „tisztességtelen” versennyel kapcsolatos növekvő külső aggodalmakat, amíg már túl késő nem volt. Mostanra az USA és más országok szigorú kereskedelmi, tőke- és technológiai korlátozásokat vezettek be Kínával szemben, amelyek többsége valószínűleg határozatlan ideig érvényben marad.

A tanulság az, hogy a pusztán reaktív megközelítés az elkerülhetetlenül késleltetett válaszokkal, sokkal kevésbé hatékony, mint a proaktív és reaktív elemeket ötvöző, kiegyensúlyozott megközelítés. Úgy tűnik, hogy a Narendra Modi miniszterelnök vezette jelenlegi indiai kormány megértette ezt, és általában elismerést kapott azért, ahogyan a mai rendkívül összetett és feszült globális környezetben egyensúlyozott.

De van még tennivaló. Indiának törekednie kellene arra, hogy nagyobb szerepet játsszon a világ multilaterális intézményeiben, ahol egyfajta erős hangként kiállhatna a konstruktív reformok mellett.

Érthető okokból India távol tartja magát a kínai „Egy övezet, egy út” kezdeményezéstől.

De akár tetszik, akár nem, Kína és India egyaránt a világgazdaság óriásává fog válni.

Kapcsolatuk jellege óriási hatással lesz a globális integráció és együttműködés jövőjére. Indiának célul kellene kitűznie, hogy fokozatosan egy olyan konstruktívabb kapcsolat kialakítására törekszik Kínával, ami összhangban van egyéb geopolitikai prioritásaival (többek között az USA-val való kapcsolatával). Ez egyben kulcsfontosságú eleme annak is, hogy mindkét ország képes legyen kezelni növekvő globális szerepét.

Copyright: Project Syndicate, 2024.

www.project-syndicate.org

Mohamed A. El-Erian

A Cambridge-i Egyetemet alkotó egyik kollégium, a Queens’ College elnöke, a Pennsylvania Egyetem professzora. 2014 óta az Allianz vezető gazdasági tanácsadója. 2007 és 2014 között a PIMCO befektetési alapkezelő vezérigazgatója volt, előtte pedig a Nemzetközi Valutaalap (IMF) igazgatóhelyetteseként, illetve a Harvard Egyetem pénzügyi eszközeit kezelő Harvard Management Company elnök-vezérigazgatójaként is dolgozott. Publikációiban elsősorban nemzetközi gazdasági és pénzügyi kérdésekkel foglalkozik.

Michael Spence

A Stanford Egyetem és a New York University Nobel-díjas közgazdászprofesszora, a Stanford Egyetem Hoover Intézetének vezető kutatója. A közgazdasági Nobel-díjat 2001-ben kapta. Kutatásai elsősorban a fejlődő országok növekedésének, valamint a fejlett és a fejlődő gazdaságok közötti konvergencia kérdéseit érintik.

Címlapkép forrása: Getty Images