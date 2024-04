A 675 milliárd forintos kiigazító csomag sem lesz elég, de fontos időt nyert magának a kormány

A csütörtöki Kormányinfón eldőlt: a kormány több lépésével is alkalmazkodik a valósághoz a költségvetési politika tekintetében. Fontos és pozitív lépés, hogy a 2025-ös büdzsé tervezését és benyújtását elhalasztotta őszre, a másik lényeges döntés a 675 milliárd forintnyi beruházáselhalasztás. A jelenlegi számítások alapján ugyanakkor elmondható, hogy az 1000-1100 milliárd forintos idei költségvetési elcsúszás rendbetételéhez ez a kiigazító csomag nem elegendő. Nagyon úgy tűnik, hogy a kormány a parlamenti választásokhoz közeledve egyre kevésbé akar nagyot faragni a hiánypályán. Ez viszont veszélyt jelent a csökkenő adósságra.

Rövid idő alatt igazi fordulat következett be a költségvetési politikában és ennek egyes elemeit ismertük meg a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztertől, valamint Varga Mihály pénzügyminisztertől. Amit megtudtunk:

2024. november 5. után érkezik a 2025-ös költségvetés, ami egyébként a jelenlegi feltételezések szerint 4,1%-os GDP-növekedésre, valamint 3,7%-os hiánycél teljesülésre épül.

Az idei hiánycél 2,9%-ról 4,5%-ra emelkedik, de még ennek teljesítéséhez is többletintézkedésre van szükség. Ezért 675 milliárd forintnyi állami beruházást halaszt el a kormány.

Az idei évre vonatkozó eddigi 4%-os GDP-növekedési prognózisát 2,5%-ra húzta le a kormány.

Őszi költségvetéstervezés: régóta vártunk erre

Mindenképpen pozitív fejleményként kell értékelni azt, hogy a kormány a pár héttel ezelőtti terveit is felülbírálta, és lemondott a korai költségvetés elfogadásának gyakorlatáról. Az elmúlt években látványosan felülkerekedtek a költségvetés tavaszi-nyári megtervezésének hátrányai és kockázatai, ennek emblematikus példája a 2024-es költségvetés. Ennek kapcsán már tavaly májusban felhívtuk arra a figyelmet, hogy a legfőbb érv a korai költségvetés mellett - stabilitás, kiszámíthatóság, tervezhetőség - már nem áll meg. A költségvetéseket ugyanis év közben folyamatosan és sorozatosan módosítani kell.

A mostani döntés nyomán a kormány jobban tud tervezni, hiszen több tényadat áll majd rendelkezésre a jelenleg is képlékeny és felülvizsgálat alatt álló 2024-es költségvetésről (3-4 hónap vs. 9-10 hónap), ennek köszönhetően megalapozottabb lehet a 2025-ös büdzséről szóló törvényjavaslat, jobban felkészülhet az esetleges, előre jól beazonosítható negatív kockázatokra és ennek nyomán kisebb lesz a kockázata az év közbeni felülvizsgálatnak. Összességében az ennek nyomán megvalósuló költségvetési folyamatok erősítik a gazdaságpolitika hitelességét.

Más kérdés, hogy az a magyarázat, amit a döntése mögé tett a kormány (miszerint az amerikai elnökválasztás eredménye miatt megváltozhat a nemzetközi környezet, és ezért érdemes kivárni) finoman szólva sem érthető és megalapozott. Ürügyként jól szolgálhat az Egyesült Államok novemberi elnökválasztása a 2025-ös költségvetés benyújtásának elhalasztásához, ám ténylegesen nem ez indokolja a kormány lépését, hanem a politikai racionalitás. A korai költségvetés elmúlt években látott kudarcai után nem meglepő, hogy a kormány így döntött. Azt is fontos látni, hogy a kormány régóta azt tervezte, hogy 2024 tavaszán nyújtja be a 2025-ös költségvetést az Országgyűlésnek, ezt az álláspontját változtatta meg néhány nap leforgása alatt, de közben amerikai elnökválasztásban eközben nem következett be új, váratlan fejlemény.

Mire lesz elég a 675 milliárd forintos csomag?

A Kormányinfó másik fontos üzenete, hogy igyekszik kontroll alatt tartani a költségvetési folyamatokat, még akkor is, hogy az eredeti hiánycélokat megemelte. Ennek egyik lecsapódása Varga Mihály bejelentése, miszerint 675 milliárd forint értékben halaszt el a kormány állami beruházásokat.

Az intézkedésnek mindenképpen kedvező üzenete van több szempontból is:

A kormány felvállalta, hogy még a megemelt idei 4,5%-os hiánycél eléréséhez is intézkedésekre van szükség, és idejekorán lép is a büdzsé stabilizálása érdekében.

Másrészt a kormány nem adóemelésekkel oldja meg az idei költségvetés elcsúszását, más kérdés viszont, hogy ez megint nem tartós kiadáslefaragási intézkedés, hanem 1-2 évre szóló. Jól látható tehát, hogy a kormány a politikailag érzékenyebb területekhez, strukturális megközelítésben nem nyúl hozzá a kiadási oldalon.

A bejelentett intézkedéscsomag kapcsán a legnagyobb kérdés, hogy

elegendő lesz-e a mostani folyamatok alapján az idén várható költségvetési elcsúszás teljes lefedéséhez.

Az egy hónappal ezelőtti, de még mindig érvényes számításaink azt mutatták, hogy a megemelt hiánycél eléréséhez idén további 1000-1200 milliárd forintos pótlólagos egyenlegjavító intézkedésre van szükség. Az OTP közgazdászai pedig legutóbbi elemzésükben úgy kalkuláltak, hogy további lépések nélkül az idei hiány a GDP 5,6%-a lenne. 81 ezer milliárd forintos idén várható gazdasági teljesítménnyel kalkulálva ez 900 milliárd forintos elcsúszást jelent a 4,5%-os célhoz képest. Azt fontos ugyanakkor látni, hogy ez az elcsúszás nem jelentős és könnyedén kezelhető, távolról sem beszélhetünk akkora elcsúszásról, mint a 2023-as költségvetésben, amikor az eredeti 3,9%-os GDP-arányos hiánycélból végül 6,7%-os deficit lett.

Jól látható tehát, hogy a fenti kérdésre első ránézésre az a válasz születhet, hogy

a most bejelentett 675 milliár forintos kiadáselhalasztás nem lesz elegendő az új cél eléréséhez.

Azt is érdemes kiemelni, hogy a kormány számára rendelkezésre áll az a mozgástér az állami beruházásokban, amiből képes visszafogni. Idén ugyanis a GDP 4,5%-ának megfelelő állami beruházásköltés van benne a költségvetésben.

Ezek után adódik a kérdés, hogy ha nem elegendő ez a mostani kiigazítás, akkor mit tehet még a kormány. Könnyen lehet, hogy erre az a válasz, hogy az év második felében már nem fog semmit lépni. A mostani kiigazítással ugyanis le tudja hozni 5% alá az idén várható költségvetési hiány mértékét, amit a piacok akár már pozitívan is fogadhatnak a tavalyi 6,7%-os deficit után.

Ezért a jelenlegi információk alapján mi inkább arra fogadnánk (ha nem áll a feje tetejére a világgazdaság és ezzel együtt a magyar gazdaság kilátásai, valamint a büdzsé), hogy az év második felében már nem lesznek költségvetési kiigazító lépések, vagyis a különadók, extraprofitadók esetleges megemelésétől, kivetésétől jelen állás szerint nem kell tartani.

Szilárdabb lábakon állnak a tervek

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a kormány új növekedési prognózisai ezúttal megalapozottabbnak tűnnek. Sokáig úgy tűnt az elmúlt hónapokban, hogy a kormány egyes tagjai nem akarnak letenni az idei évre kitűzött eredeti 4%-os GDP-növekedési tervekről. Mostanra viszont már a kormány is belátja: a tavaly látott növekedési feltételezések mára inkább az álom kategóriába tartoznak. A 2024-re belőtt új, 2,5%-os növekedési prognózis megegyezik a Portfolio legutóbbi felmérésben szereplő elemzői konszenzussal, vagyis a Pénzügyminisztériumot ezúttal nem jellemzi a megszokott kincstári optimizmus. A 2025-re bemondott 4%-os GDP-növekedési kormányzati várakozás sem kiugró, a lapunk által egy hónappal ezelőtt megkérdezett elemzői vélemények 3,6%-os növekedést vetítettek előre jövőre.

Időt nyert magának a kormány és ez fontos

Összességében elmondhatjuk, hogy a kormány a 2 költségvetési bejelentésével (2024-es költségvetést érintő beruházáselhalasztással, 2025-ös költségvetés idén őszi benyújtásával) időt próbál magának nyerni. Arra fogad, hogy időközben a nemzetközi környezet, valamint az ennek nyomán változó magyarországi makrogazdasági pálya kedvező irányba fordul.

Mindettől függetlenül a kormánynak nem lesz könnyű dolga a 2025-ös költségvetés ősszel várható tervezése során. A kamatkiadások GDP-arányos mértéke 4,9%-ról 3,9%-ra csökken, ami javítja a költségvetés általános egyenlegét is jövőre, de közben ki kéne vezetni az extraprofitadókat, a pedagógusbéremelés idei összegét már jövőre az államnak kell állnia, az EU csak a jövő évi pluszt fedezi, jövőre is bentmaradnak a magas nyugdíjszintek és a magasabb emelés. Kihívások övezik tehát a jövő évi költségvetési alapfolyamatokat is és azt se feledjük el, hogy a 2025-ös év a parlamenti választások előtti év, amikor a kormányzati fiskális politika nem a túlzott szigoráról híres.

