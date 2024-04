Kiszivárgott: beleszáll Brüsszel Németországba azért, ami Magyarország leválását is nehezíti az orosz gázról

Az Európai Bizottság várhatóan napokon belül kötelezettségszegési eljárást indít Németország ellen, amiért az uniós egységes piaci szabályokat megsértve extra díjat vetett ki a gáztárolókból a szomszédos országoknak értékesített gázra - tudta meg a Reuters két jól informált forrástól. A Bizottság hivatalosan nem erősítette meg, hogy ez a lépés bekövetkezik, a német kormány pedig azt hangsúlyozza, hogy a 2022-es válság alatt a német tárolók feltöltése kulcsfontosságú volt, aminek előnyeit egész Európában érezni lehetett. A német exportadó az árszint emelése miatt Magyarország és a többi régiós ország leválását is nehezíti az orosz vezetékes földgázról.

Az Európai Bizottság által a napokban megindítandó kötelezettségszegési eljárás egyáltalán nem váratlan dolog, sőt gyakorlatilag ez következik az általunk megírt elmúlt hónapokbeli folyamatokból. A dolgok jelenlegi állása szerint az ügy még hosszú ideig jogi szembenállást fog okozni a német kormány és a Bizottság, illetve potenciálisan az Európai Bíróság között. Az ügy gyökere pedig az, hogy minél tovább marad hatályban a német "semlegességi díjnak" nevezett sarc, annál több pénzt tud beszedni a német gázhálózat üzemeltető (THE) a hálózatot exportra használó szereplőktől, amivel a 2022-es irdatlan gázbeszerzési költségek minél nagyobb részét be tudja foltozni.

A várhatóan elinduló kötelezettségszegési eljárást direktben nem erősítette meg a Bizottság szóvivője, mindössze azt hangsúlyozta a hírügynökségnek, hogy

Továbbra is kapcsolatban állunk a német hatóságokkal ebben az ügyben, többek között politikai szinten is... nem bocsátkozunk találgatásokba a jogsértési eljárás esetleges megindításáról.

A német gazdasági és klímavédelmi minisztérium szóvivője szerint a díj nem diszkriminatív, és más uniós országok is profitáltak abból, hogy Németország gyorsan feltöltötte hatalmas gáztárolóit. "Ez az intézkedés döntően hozzájárult az európai ellátás biztonságához és az árak stabilizálásához" - állt a szóvivő nyilatkozatában, amit a hírügynökségnek küldött emailben.

Az eljárás elindítása azután jöhet, hogy az európai szakmai szervezetek, illetve az európai szabályozó hatóságok szövetsége (ACER) is bírálták a német tároló semlegességi díjnak nevezett exportdíjat, mert az torzítja a közös uniós gázpiacot, és sértheti a jogszabályokat is. Az Európai Bizottság is vizsgálta a helyzetet, és az uniós biztos is felemelte a szavát a minap ellene, mert növeli a régiós országok nyugati irányú gázbeszerzési költségét, és így nehezíti a fő stratégiai cél, az orosz gázról leválást éppen akkor, amikor 2024 végén egyébként is lejár az orosz-ukrán tranzitszerződés és kérdéses a folytatás. Ezután a minap több ország - köztük Cseh Köztársaság, Ausztria, Szlovákia és Magyarország - is arra sürgette a Bizottságot, hogy avatkozzon be. Az ACER szerint ezek a díjak magasabb gázárakhoz vezettek bizonyos államokban és nem alkalmazhatók határkereskedelemben.

A fenti kritikák ellenére, amint megírtuk, a német szabályozó hatóság a minap úgy döntött, hogy még két évig, egészen 2027 tavaszáig, engedi a német gázexport díj alkalmazását. A díjat azoknak kell megfizetniük, akik a német gázhálózatot exportra használják (a fizikai határkeresztező, vagy a virtuális interkonnektor pontokat igénybe veszik). A 2022 őszén először bevezetett díjat azóta több lépcsőben emelték, legutóbb idén januártól 1,45-ről 1,86 euró/megawattórára, tehát a holland TTF-en ma éppen 31,3 euró körül megvehető határidős gáznak már tekintélyes, 6% körüli, részét teszi ki pluszban egy ilyen díj az egyéb szállítási díjakon felül. A díjat félévente változtathatja a THE. Tavaly ősszel a nagy vihart kavart, majd visszavont, bolgár gáztranzit díj 10 euró volt MWh-nként, ettől tehát jóval kisebb a német sarc.

A német hatósági lépés azért fontos az egész kelet-közép-európai régiónak, főleg a 2024 végén lejáró orosz-ukrán tranzitszerződés körüli nagyfokú bizonytalanság mellett, mert ha Németországon keresztül igyekeznének a gázpiaci diverzifikálást elérni, például belga, holland, francia, vagy német LNG-terminálokon keresztül, akkor bizony ezt a sarcot is be kell még pluszban kalkulálniuk.

ÍGY A MÉG akár 3 ÉVIG LÉTEZŐ, BIZONYTALAN ÁRSZINTŰ, NÉMET DÍJ RONTJA A NYUGAT-EURÓPAI BESZERZÉSI FORRÁSÚ NEM-OROSZ (LNG-ALAPÚ) GÁZOK KÖLTSÉGOLDALI VERSENYKÉPESSÉGÉT, ÉS INKÁBB AZ OLCSÓBB VEZETÉKES OROSZ GÁZ FELÉ ORIENTÁLHATJA ŐKET (VISSZA), MIKÖZBEN KIMONDOTT UNIÓS STRATÉGIAI CÉL A TELJES LEVÁLÁS 2027-IG AZ OROSZ GÁZRÓL.

Részben ezért is mondta egy minapi interjúban Lantos Csaba energiaügyi miniszter, hogy jelenleg az orosz vezetékes alapú orosz földgáznál nincs olcsóbb alternatíva, amit leszállítanak a magyarországi határig.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images