Egyre több magyar nyaral külföldön, a drágulás sem zavarja őket

A tavalyi helyzethez képest 5-10%-kos drágulásra lehet számítani a külföldi nyaralásoknál. Már a második egymást követő évben szárnyalja túl az előfoglalási időszak megrendelésszáma az előző évit.

Úgy tűnik, hogy a magyar utasokat sem a két éve tartó orosz-ukrán háború, sem pedig az október 7-óta zajló és a harcok kiszélesedésével fenyegető izraeli-palesztin konfliktus nem izgatja, amennyiben nem az ezeket az országokat vagy térségeket érintő utazásról van szó. Izraelbe most nem szerveznek utakat az irodák, de a helyzet normalizálódását követően várhatóan rövid időn belül megint keresett úti cél lesz.

„A turizmus sajátossága, hogy nagyon érzékenyen és hirtelen érintik a háborúk, valamilyen súlyos egészségügyi válság (pl. pandémia), a célországban zajló esetleges társadalmi elégedetlenség, a terrorcselekmények, valamint a természeti katasztrófák. Viszont, amilyen gyors a visszaesés ilyen esetekben, ha javul a helyzet, jellemzően nagyon rövid időn belül elindul a visszarendeződés is” – mondta a Portfoliónak a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője. Bakó Balázs kiemelte: Tunézia most kezd magára találni, egy – főként külföldi turisták ellen – 2015 júniusában végrehajtott terrormerénylet óta. A tunéziai utak egyre népszerűbbek, már csak azért is, mert jellegükben, ár-érték arányukban hasonlóak az egyiptomi nyaralási lehetőségekhez.

Pörög az előfoglalás

Kiemelte: tavaly decembertől idén március végéig tartó előfoglalási időszakban nagyon nagy volt az érdeklődés az irodáknál, így már a második egymást követő évben szárnyalja túl az előfoglalási időszak megrendelésszáma az előző évit.

Ilyenkor akár 20-30%-kal kedvezőbb árakon lehet lefoglalni az utakat.

Az elmúlt néhány évben viszont jelentősen csökkent a last minute utazások kínálata és száma

– tette hozzá a Magyar Utazási Irodák Szövetségének szóvivője.

Bakó Balázs szavait erősítette meg az egyik legnagyobb hazai utazásszervező iroda, az IBUSZ is. „A 2023-as, rendkívül jó évhez képest is 15%-kal nagyobb volt az előfoglalások mértéke. Ez a vártnál is jobb, ami nem csoda, mert időponttól és persze célponttól függően, akár 20-30%-kal jobb árakon lehet külföldre menni. Főleg a júniustól kezdődő főszezonra tudnak így sokat spórolni az utasok, de a török szállodáknál speciális kedvezményeket is el lehetett érni” – mondta Termes Nóra, az IBUSZ Utazási Irodák Kft. hálózati és marketing igazgatója.

5-10%-os drágulás

Azzal kapcsolatban, hogy a külföldi nyaralások idén mennyivel kerülnek többe a tavalyi helyzethez képest, elmondható, hogy a charterjáratok drágulása és a szállásdíjak emelkedése miatt 5-10%-os drágulásra lehet számítani. A forintingadozás akár tovább drágíthat egy-egy utat.

A főszabály továbbra is az, hogy minden, 8%-ot meg nem haladó árváltozást megléphet az utazási iroda, de csak az indulás előtt több mint 20 nappal van erre lehetősége. Ha ennél nagyobb mértékben drágulna egy nyaralás, akkor arról tájékoztatni kell az utasokat, akik emiatt elállhatnak a foglalástól, és visszakérhetik a pénzüket. A két évvel ezelőtti – nagyobb mértékű forintgyengüléshez kapcsolódó – tapasztalat ugyanakkor az, hogy a forint árfolyamának jelentős ingadozása esetén sem nagyon mondják vissza az utakat a külföldre vágyó magyarok, mert a közkedvelt nyaralóhelyek korlátozott kapacitása miatt egy idő után már nagyon nehéz helyeket találni.

A csoportos, szervezett utakat tekintve a magyarok továbbra is Görögországba, Spanyolországba, Törökországba utaznak szívesen, de még mindig közkedvelt Egyiptom is.

Az IBUSZ-nál az ismert görög szigetek mellett pedig második éve hódít a Jón-tengerparti Parga, amely már charter repülőjárattal is elérhető.

Temes Nóra a különböző árszintű ajánlatokat sorolva elmondta:

apartmanos elhelyezéssel, ellátás nélkül már heti 200 ezer forint/főtől elérhetőek görög és spanyol tengerparti nyaralások,

görög és spanyol tengerparti nyaralások, 3-4 csillagos szállással, félpanzióval pedig 300-350 ezer forintba kerülnek ugyanezek az utak,

ugyanezek az utak, míg a török utak 400 ezer forint környékéről indulnak, de ott már 5 csillagos hotelekkel, all incusive ellátással.

Persze lehet menni Törökországba június közepén 375 ezer forintos akciós áron, de akár 529 ezer forintért is. Mindkét ajánlat 5 csillagos szállodára, all inclusive ellátásra vonatkozik, csak más szállodáknál.

Egzotikus út 2 főre: 1,5 milliónál indul

Nő az ázsiai és egyéb egzotikus utak iránti érdeklődés is, de azért még sok utast eltántorít, hogy drágák a repülőjegyek.

Csak az utazás 400 ezer forint személyenként, és hiába olcsóbb a szállás és az ellátás, 800-900 ezer forint alatt nem nagyon lehet megúszni egy nyaralást, de nem ritka az 1 milliós út sem egy hétre.

Összességében elmondható, hogy két személyre szóló utazást 1,5 millió forint alatt nem nagyon lehet kihozni, ami a legtöbb külföldre vágyó magyar esetében egy komoly lélektani határ.

„Már tavaly is érezhető volt, de idén még jobban, hogy a magasabb minőséget keresik az utasok. Aki külföldre megy, már nem igazán apartmanokba vágyik, hanem ellátást szeretne, és hotelben kíván megszállni. Ezért pedig a magyar turisták többet is hajlandóak fizetni. Már nincs úgy, mint régen, hogy mindegy, milyen a szállás, a lényeg, hogy a tengerparton legyek” – jegyezte meg Termes Nóra.

