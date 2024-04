Bemondta Nagy Márton: beavatkozásra van szükség az üzemanyagpiacon!

Holnap fog kormányzati döntés születni azzal kapcsolatban, hogy történjen-e beavatkozás a hazai üzemanyagpiacon. Nagy Márton most erről beszélt, szerinte a beavatkozás nem fog ellátási problémákat okozni.

Jöhet a beavatkozás

A beavatkozást fogom javasolni holnap a kormánynak

– mondta el az üzemanyagpiaci helyzet kapcsán az Index kérdésére válaszolva Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. A tárcavezető szerint az intézkedés nem fog ellátási problémákat okozni (holott a 2021 novemberében meghozott árbefagyasztást követően merültek fel ilyen problémák - a szerk.). Nagy Márton szerint a profittartalom csökkenése nem azt jelenti, hogy ne lehetne nyereségesen értékesíteni az üzemanyagokat.

Mint ismert, az Európai Bizottság adataira támaszkodva a Központi Statisztikai Hivatal heti rendszerességgel fogja közzétenni a saját régiós üzemanyagár-rangsorát, ami azért fontos, mert ez a statisztika fogja az alapját adni egy esetleges kormányzati beavatkozásnak az üzemanyagpiacon. Az első számok már ki is jöttek pénteken, a hivatal szerint a régiós átlagár fölött van a magyar benzin és a dízel ára is, előbbi 20, utóbbi 31 forinttal.

Ahogy azonban arra a múlt heti elemzésünkben már rámutattunk,

a hivatal módszertanának megvannak a maga hibái, amelyek jelentősen torzítják a helyzetet és nem feltétlenül a megfelelő következtetés levonására sarkallják a kormányzatot.

Látványos torzítás a régiósnak tekintett országok köre: kimondottan nehezen értelmezhető Bulgária beleszámítása a régiós átlagba, nem csak azért, mert autóval 360 kilométerre van a magyar határtól az ország legészakibb pontja, hanem azért is, mert alapvetően más a piac szerkezete mint a környezeztünkre jellemző, tengeri kijárattal általában nem rendelkező országoké (kivéve Horvátország és Szlovénia).

Grád Ottó szerint a regionális összevetésben csak a határos országok árait lenne érdemes figyelembe venni, a cseh, a lengyel és a bolgár árak kiesésével pedig jóval magasabb lenne a régiós átlagár, a benzin esetében mindössze 4 forint (a magyar árhoz képest +0,6%), a dízelnél pedig 1 forint (0,2%).

Milyen döntés születhet holnap?

Hogy konkrétan milyen megoldásra fog javaslatot tenni a holnapi ülésen a miniszter, azt egyelőre nem tudni, ám elmondta:

A régiós átlag nagyon fontos szerepet kap a javaslatban, hogy a korábbi egyezségünket betartassuk

Ez alapján a Portfolio szerint nem kizárt, hogy

EGYFAJTA DINAMIKUS ÁRBEFAGYASZTÁS LESZ, AZAZ A KSH által kalkulált RÉGIÓS ÁTLAGSZINTEN RÖGZÍThetIK A HAZAI ÜZEMANYAGÁRAKAT.

Ebben az esetben hetente változhatna a benzinár, annak függvényében, hogy a KSH friss módszertana milyen átlagárat kalkulál. Ha ez a megoldás lépne életbe, azzal az aktuális számok alapján 20 és 31 forinttal csökkenne a hazai benzin és a dízel ára, ami nagyságrendileg megegyezik az első árstopnál életbe lépett csökkenéssel. Ebben az esetben vélhetően az üzemanyagturizmus is elkerülhetőbb lenne, ráadásul ez a módszer bár jelentősen szűkítené az árréseket, de legalább lenne benne egyfajta rugalmasság, ugyanis a világpiaci ár változására reagálnának az árszintek, ezért kiszámíthatóbb lenne, mint egy fixált árstop.

Arra is rámutatott ma Nagy Márton, hogy a legfrissebb árváltozások értelmében a benzin esetén változatlan marad az ár, de a gázolajnál 8 forint csökkentés várható - megfogalmazása szerint "ez sem véletlen", így utalva arra, hogy a korábbi nyilatkozatainak most jöhet meg az eredménye. Ez a csökkenés azonban piaci alapon is magyarázható (persze az sem "véletlen"), ugyanis a dízel finomítói prémiuma nagyot esett a mögöttünk álló hetekben, múlt hét szerda óta 7,6 százalékot, miközben a gázolajnál csak 2,1 százalékos esés volt a magyar piacon azóta. Ezzel párhuzamosan az olajár oldalazott.

A benzin (sötétkék) és a dízel (világoszöld) beszerzési árának alakulása. Forrás: Neste

Címlapkép forrása: Portfolio