Rengeteg piacmozgató esemény lesz a héten: csak kapkodjuk majd a fejünket

Rég láttunk olyan mozgalmas hetet, mint ami előttünk áll. Nemcsak idehaza, de külföldön is egymást érik a fontos események, amelyek megmozgathatják a piacokat. Mutatjuk, mire kell figyelni.

Nagy mozgásokat láttunk múlt héten a világpiacokon. A részvényindexek a hét első felében már elkezdték az emelkedést, az amerikai adatok miatt viszont ismét lefelé ütötték az indexeket. A GDP a vártnál gyengébben alakult, ami piaci szempontból jó hír, hiszen azt jelenti, hogy a Fed monetáris politikája elkezdhette fékezni a gazdaságot, így hamarosan elkezdődhet a kamatcsökkentés. A GDP-vel együtt közölt első negyedéves inflációs adatok (PCE, személyes fogyasztási kiadások árindexe) viszont kellemetlen meglepetést okoztak, így megütötték ennek hatására a piacokat.

A világpiaci mozgás természetesen nem hagyta érintetlenül a magyar eszközöket sem. A magyar részvénypiacok is nagy kilengést mutattak múlt héten, a forint is hintázott. A hét összességében kis erősödést hozott a magyar fizetőeszköznek, amihez segíthetett az MNB keddi kamatdöntése is, de a 390-es szintet még mindig nem tudta (felülről) ostrom alá venni a forint.

Mi várható ezen a héten?

A héten rengeteg makroadat érkezik, még május 1-én is, amikor Európában sok helyen zárva lesznek a piacok. Idehaza is érkeznek fontos hírek, de piacmozgató hatással elsősorban az eurózónából és az Egyesült Államokból érkező adatok bírnak majd.