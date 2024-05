Újabb országban szűnik meg az Uber brand

Az Uber bejelentette, hogy leállítja tevékenységét Pakisztánban, ahol 2016 óta volt jelen. Döntését a helyi taxis vállalkozásokkal való erős verseny és a globális növekedési stratégiájának összhangja indokolja. Eközben leányvállalata, a Careem továbbra is működik az országban - tudósított a The Times of India . .