A kormánydöntések nehéz öröksége feszíti a magyar gazdaságot

A külkereskedelmi egyenleg tavalyi javulását nagyjából azonos mértékben határozta meg két tényező: egyszerre estek be a 2022-es rekordszintekről az energiahordozók árai, valamint a magas infláció miatt beszakadó lakossági fogyasztás miatt csökkent az import. A kormányzat egyes intézkedései – például az ársapkák – ráadásul fenntartották a cserearány-romlás egyensúlyromboló hatását, a gazdaság középtávon meg is fizeti ennek árát magasabb államadósság és finanszírozási költségek formájában, ami végül alacsonyabb növekedési potenciállal jár együtt – derül ki az Európai Bizottság egyensúlytalansági jelentésének egyik elemzéséből.

A közvéleményben az elmúlt évek úgy élnek, hogy a 2022 előtti időszak a gyors GDP-növekedés, az utáni következő negyedévek a recesszió jegyében teltek. De ha a reál bruttó hazai jövedelem (RGDI) oldaláról vizsgáljuk az elmúlt két évet, jelentősen árnyaltabb kép rajzolódik ki: 2021-től a makrogazdasági jövedelmek csökkenni kezdett, mivel az emelkedő energiaárak miatt a cserearány romlásnak indult. Ahogy az energiahordozók beszerzési költségei normalizálódni kezdtek, a jövedelmi pozíciónk javulásnak indult, pedig eközben már javában a recesszióról és stagnálásról tanúskodtak a GDP-adatok.

A hatás Magyarország nagymértékű energiaimport-függősége miatt különösen látványos volt az Európai Bizottság jelentése szerint. Az elemzésükben megállapították, hogy miközben a reál-GDP 2022 második negyedévében 6,5%-kal meghaladta a járvány előtti szintet,

az RGDI 2019 negyedik negyedévéhez képest változatlan maradt, ami az erőteljes külső sokkokhoz való alkalmazkodás nehézségeire utal.

A reál GDI és GDP, valamint a belföldi kereslet változása 2020 és 2023 között. Forrás: IDR/Európai Bizottság/Ameco.

Tehát az energiaválság okozta óriási cserearányromlás már a belső kereslettel szétfűtött, választás előtti időszakban elkezdte enni a nemzetgazdasági jövedelmet. A recessziós időszakban viszont a cserearányok már javulásnak indultak, ebből kifolyólag az RGDI már növekedni tudott.

Ez utóbbi időszak a külső egyensúly látványos visszajavulásával járt. Az Európai Bizottság mostani becslése szinte hajszálra megegyezik Portfolio (2023 első 10 hónapja alapján kalkulált) eredményeivel.

Leegyszerűsítve: a két évvel ezelőtti rekord energiaárak tavaly visszaestek, amelynek hatására az ország energiamérlege óriásit javult, másrészről a magas infláció miatt beszakadó lakossági fogyasztás miatt is csökkent a behozatal. A jelentés szerint a két tényező egyforma mértékben járult hozzá a külső egyensúly javulásához, tehát szó sincs arról, hogy csak a gáz- és olajárak esése javította a külkereskedelmi mérleget, valójában a lakosság fogyasztásának visszaesése ugyanilyen erejű faktor volt (ahogy arról Oblath Gábor is írt a Portfolio-n még 2022 júliusában megjelent cikkében.)

Itt fontos megemlíteni, hogy 2022-ben a kormányzat több intézkedést is hozott, hogy fenntartsa a fogyasztást. Egyrészről választási év volt, amelyben milliós szja-térítést biztosítottak a gyerekeket nevelő családoknak, ezek a tartalékok pedig még sokáig fenntartották a keresletet (még úgyis, hogy jelentős inflációs hatásuk volt), valamint az üzemanyagoknál és az alap élelmiszereknél is ársapkákat vezettek be.

Azonban az Európai Bizottság számításai szerint ezek a lépések csak átmenetileg tompították a cserearány-romlás hatását.

Az elemzés ráadásul arra a következtetésre jut, hogy ezek közép és hosszú távon még rontottak is a helyzeten, mert a magyarországi gazdaságpolitika kezdetben a háztartások vásárlóerejének védelmét célozta, ami lelassította a gazdaság külső sokkokhoz való alkalmazkodását. Az üzemanyagokra, a lakossági energiára és egyes élelmiszerekre vonatkozó árplafonok részlegesen megvédték a fogyasztókat az emelkedő importáraktól. Ebben a kormányt az a remény hajthatta, hogy a kereskedelmi feltételek romlása enyhe és átmeneti. Technikailag ezek a politikák az expanzív költségvetési intézkedésekkel együtt fokozták az importkeresletet és az inflációt, ami 2021-2022-ben magasabb külkereskedelmi hiányt eredményezett.

E kihívásokra válaszul 2022 végén néhány szakpolitikát kiigazított az Orbán Viktor vezette magyar kormány: a rezsicsökkentést korlátozták (vagyis a szabályozott közüzemi díjakat megemelték az átlagfogyasztás felett), és az üzemanyagárak ársapkáját megszüntették 2022 decemberében, ami a kiskereskedelmi energiaárak és az infláció emelkedéséhez vezetett. A magasabb kamatlábak szintén elkezdték visszaszorítani a hitelezést, ami 2023-ban hozzájárult a belföldi kereslet és az import zsugorodásához.

A külkereskedelmi mérleg változásait az ár- és volumenváltozások hozzájárulására bontotta elemzésében az Európai Bizottság. Az első tétel, hogy az árszínvonal-hatás azt mutatja, hogy az export és az import átlagos árszínvonalának változásai hogyan befolyásolják a külkereskedelmi mérleget. A második a volumenhatás, az export- és importmennyiségek változásának hozzájárulását jelzi.

Ezek alapján állapították meg, hogy a 2021-2022. évi romló külkereskedelmi mérleg mind a kereskedelmi feltételek változásának (vagyis az export volumen és árak kedvezőtlenebbül alakultak), mind a belföldi kereslethez kapcsolódó növekvő importmennyiségek és -árak növekedésének köszönhető. Ráadásul a hatásokat részben ellensúlyozta a Covid-19 világjárványt követő exportélénkülés.

„A külkereskedelmi mérleg 2023-ban javult a kedvezőbb kereskedelmi feltételeknek és a belföldi kereslet csökkenésének köszönhetően. De a ciklikusan kiigazított folyó fizetési mérleg javulását elsősorban a külső fejlemények – például a csökkenő importárak – és nem a belpolitikai intézkedések okozták” – állítja az Európai Bizottság.

A jövőre nézvést úgy látják, hogy a folyó fizetési mérleg egyenlege várhatóan romlani fog ahogy a gazdaság kilábal a recesszióból: ennek oka, hogy a gazdaság bővülésével nő a termékek és szolgáltatások iránti belföldi kereslet, ami magasabb importhoz és potenciálisan nagyobb külkereskedelmi hiányhoz vezet.

Magyarország gazdasági alapjai a – bizottsági elemzés szerint – predesztinálnak egy kis folyó fizetési mérlegtöbbletet. Ez azt jelenti, hogy olyan tényezők alapján, mint a termelési szerkezet, a megtakarítási és beruházási ráták, valamint a demográfiai adatok alapján Magyarországnak enyhe többlettel kellene rendelkeznie a folyó fizetési mérlegében.

Úgy látják a gazdasági fellendülés kilátásait azonban beárnyékolja a kormány presztízspolitikáinak – ársapkák, kamatkorlátozások stb. – öröksége. Az expanzív költségvetési politikák és az energiatámogatások az elmúlt években növelték az államadósságot és a kockázati prémiumokat. A költségvetési konszolidációnak magas, a 2023-as év végi GDP-arányosan 6,7 százalék körüli hiányszintről kell kiindulnia, amit még nehezebbé tehet a visszafogott és még mindig törékeny belső kereslet hatásai miatt esetlegesen elmaradó fogyasztási adóbevételek.

Ezenfelül az állami beruházások közelmúltbeli már bejelentett, 675 milliárd forintos csökkentése, a magas finanszírozási költségek és a középtávú kilátásokkal kapcsolatos bizonytalanság a tőkefelhalmozódásra, a termelékenységre és a potenciális növekedésre is hatással lehet – véli a Bizottság, a jelentés szerint a javítás ezen területeken kulcsfontosságú lesz a gazdasági kihívások leküzdésében.

Címlapkép forrása: Getty Images