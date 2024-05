Erős bejelentést tett Szijjártó: Kína előtt megnyílhat az út Paks II.-nél egy új megállapodással

Legalább 16 darab megállapodást írhat alá a magyar kormánnyal e heti látogatásán Hszi Csin-ping kínai elnök, ebből pedi egy a nukleáris energia teljes portfólióját lefedő együttműködés lehet – jelentette be hétfő Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az örmény kollégájával tartott hétfői sajtótájékoztatón. Korábban felmerült már, hogy akár Kína is beléphet a Paks II. projektbe, amit ez a tervezett egyezmény lehetővé is tenne.

A kínai elnök e heti magyarországi látogatása történelmi jelentőségűnek tekinthető, mely jelentősen hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséhez – nyilatkozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten Hszi Csin-ping mostani útja előtt, amelyben még Franciaországba látogat el, ahol Emmanuel Macron elnökkel és Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság vezetőjével is tárgyal majd. Szijjártó elmondta, hogy a tárgyalások egyik legfőbb témája a gazdasági együttműködés további fejlesztése lesz, mivel 2020-ban és 2023-ban is Kínából érkezett a legtöbb beruházás Magyarországra. Ismertette, hogy jelenleg is egyeztetések zajlanak nagy kínai vállalatokkal további beruházásokról, viszont álhírnek minősítette azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint a kínai államfő magyarországi vizitje során Pécsre látogatna – ez azért röppent fel, mert állítólag itt építhet majd autógyárat a kínai Great Wall Motors. A külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a kínai elnök delegációjával Magyarországra érkezik többek között Vang Ji külügyminiszter, Lan Foan pénzügyminiszter, Vang Ven-tao kereskedelmi miniszter, illetve Dzsen Sancsie, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság elnöke és Ju Csianhua, a Vámügyi Főigazgatóság főigazgatója is. A látogatás során tizenhat megállapodást már biztosan alá fognak írni a felek, két másikról még egyeztetés folyik a felek között. A legtöbb egyezményről már lehetett hallani – így például az új, az Övezet és Út kezdeményezésben megvalósuló vasúti fejlesztésekről –, de egy nagy újdonság van: a nukleáris energia teljes portfólióját felölelő együttműködést indít a két ország. Amint arról a Portfolio már írt, többször lehetett hallani arról az elmúlt időszakban, hogy a paksi atomerőmű bővítésénél is megjelenhetnek a kínaiak. A lapunknak adott interjújában Jákli Gergely, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója azt mondta erről, hogy: „az atomerőműépítés egy hosszú folyamat, és ma nagy mennyiségű tapasztalat Kínában van, hiszen építenek mindent: amerikai, kanadai, koreai, francia, orosz és kínai műszaki tervek alapján, illetve az összes külföldi technológia kínai megfelelőjét.” Továbbá elismerte, hogy keresik a kapcsolatokat, mert mint fogalmazott: három óriási cég fedi le a teljes kínai nukleáris ipart, és ezért abszolút vizsgáljuk az együttműködési pontokat. Kínában egyébként folyamatos az atomenergia térnyerése, 52 atomerőmű-építés van folyamatban és a francia fővállalkozó is a kínaiakat hozta be a brit Hinkley Point C kivitelezési projektbe segítségül. Mindenesetre Szijjártó Péter mostani bejelentése – ha valóban megszületik az atommegállapodás – akár megnyithatja Paks II.-nél is a kínaiak előtt az utat. Kapcsolódó cikkünk 2024. 04. 26. Aszódi Attila: Paks II. nélkül nem megy, de akkumulátoros beruházások nélkül sem 2024. 04. 26. Bejelentést tett Sziijártó Péter a paksi bővítéssel kapcsolatban 2024. 04. 26. Paks II.-vezér: változhat a kulcsrakész ár, a kínaiak is megjelenhetnek a beruházás körül Címlapkép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az Ararat Mirzoján örmény külügyminiszterrel a tárgyalásuk után tartott sajtótájékoztatón Budapesten, a minisztériumban 2024. május 6-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Soós Lajos