Kiderült, milyen idő vár a magyarokra

A HungaroMet közölte európai és magyarországi időjárás-előrejelzését. Hétfőn Magyarországon fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, ám a délnyugati, nyugati tájak fölé vastagabb felhők is sodródhatnak, a határmentén gyenge csapadék sem zárható ki. A hét további részében többnyire napos időre, de olykor záporokra és zivatarokra is számíthatunk.

Időjárás Európában

Középpontjával a Balti-tenger felett elhelyezkedő nagy kiterjedésű anticiklon határozza meg kontinensünk legnagyobb részének időjárását, illetve délnyugati irányból is magasnyomású zóna húzódik az Ibériai-félsziget fölé: az említett tájakon túlnyomóan napos, száraz az idő. A szárazföld felett elterülő anticiklon peremén frontok hatására már több a felhő, kevés helyen csapadék is előfordul.

A csúcsérték Délnyugat-, valamint Nyugat-Európában a legmagasabb, néhol 30 fok körüli, vagy a fölötti értéket is mérnek, de még Nagy-Britannia térségében is 24, 25 fok körül tetőzik a hőmérséklet. Nyugat-Oroszországban a leghűvösebb az idő, ott néhol napközben is 5 fok alatt marad a hőmérő higanyszála. A Kárpát-medencét az anticiklon peremén északkelet felől hidegfront súrolja, amely mögött szárazabb és stabilabb levegő érkezik, így a záporok, zivatarok is kiszorulnak délnyugati irányba.

Időjárás Magyarországon

Hétfőn fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, ám a délnyugati, nyugati tájak fölé vastagabb felhők is sodródhatnak, a határmentén gyenge csapadék sem zárható ki. A keleties szelet élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 19 és 24 fok között várható.

Kedden derült, napos idő várható, helyenként gomolyfelhőkkel. Csapadék nem valószínű. A keleti szél időnként megélénkül. A minimum-hőmérséklet általában 7 és 12 fok között alakul, de a szélvédett északkeleti részeken hidegebb lehet. Délután 19, 26 fokot mérhetnek.

Szerdán napos idő valószínű gomoly- és fátyolfelhőkkel. Helyenként előfordulhat zápor, zivatar. A délkeleti, keleti szelet sokfelé élénk lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 7, 12 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken ennél hűvösebb is lehet. A csúcsérték 19 és 25 fok között várható.

Csütörtökön erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve fátyolfelhők mellett több-kevesebb napsütésre is számíthatunk. Szórványosan kialakulhat záporeső, zivatar, nagyobb eséllyel hazánk délnyugati, nyugati felén-harmadán. A délkeleti, keleti szél sokfelé megerősödik. A hőmérséklet hajnalban általában 8 és 14 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken hűvösebb lehet. Délutánra 21 és 26 fok közé melegszik fel a levegő.

Pénteken az erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint a fátyolfelhők mellett hosszabb-rövidebb napos időszakokra is számítani lehet. Többfelé valószínű záporeső, zivatar. A délkeleti szelet sok helyütt erős széllökések kísérik. A hőmérséklet hajnalban általában 9 és 14, a délutáni órákban 19 és 27 fok között várható.

Szombaton gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütésre van kilátás. Szórványosan előfordulhat záporeső, zivatar. Többfelé megerősödhet a délkeleti, déli szél. Hajnalban 9, 16, a délutáni órákban 21, 28 fokot olvashatunk le a hőmérőkről.

Hőmérséklet: A hét elején a sokévi átlagnak megfelelően 21, 22 fok körül, a hét közben néhány fokos melegedés, a hétvégén így 21, 28 fok közötti maximumok valószínűek.

