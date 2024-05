Nem jött el a fapados hotelek korszaka Magyarországon, de érdemes résen lenni

Különös árazási feltételekkel és meglepő költségekkel találkozhatnak a turisták egyes hazai szállásadóknál. Ezért érdemes még a foglalás előtt tisztázni, hogy mit is tartalmaz a szobaár. Habár a "fapados árazásba" egyre többször bele lehet botlani, a nagy láncok ezt nem alkalmazzák.

A szállás összegét a hotel szabályzata szerint érkezéskor szükséges fizetni – közli még a foglalás előtt egy budapesti hotel. Ingyenes légkondicionálás – írja magáról a természetesnek vett szolgáltatást egy balatonfüredi hotel. Ilyen és ehhez hasonló mondatokkal találkozhat a hazai szálláshelyeknél a belföldi pihenésre vágyó turista.

Egy, az energia hozzájárulási költség felszámolásáról elhíresült balatonszemesi hotel pedig azt írja a vendégeknek szóló tájékoztatójában, hogy az egyik csomagjának a garantálásához minimum 50 százalék előleg fizetése szükséges. Eddig ez még nem is olyan érdekes, hiszen a kedvezményes árért cserébe sokszor a hotelek előleget kérnek. Csakhogy, a hotel azt is megemlíti leendő vendégei felé, hogy amennyiben a teljes szállásösszeget az érkezést megelőzően átutalják számára, akár több részletben, akkor "eltekintenek" a "kezelési díjtól", amely egyébként 850 forint minden szobafoglalás esetén. Ezután közlik azt is, hogy szobaáraik tartalmazzák a félpanziós ellátást, de ha nem veszi igénybe a vacsorát a vendég, a szobaár ettől függetlenül változatlan marad.

A Portfolio talált olyan szállodát is, ahol a honlapon nem volt egyértelműen feltüntetve, hogy a szobaár tartalmazza-e a wellness és spa szolgáltatások igénybevételét. Rákérdeztünk, hogy a szállásdíj tartalmazza vagy sem a wellness szolgáltatást, de választ a kérdéseinkre nem kaptunk. Később azonban kijavították a honlapra feltett ajánlatot, ahol már egyértelmű, hogy a szálláshoz jár az is. Szintén ennél a hotelnél, a saját honlapjukon euróban tüntetik fel a szobaáraikat. Ez a trend az elmúlt években kezdett kialakulni, miután a forint árfolyama erősen ingadozott.

Tavaly írtunk arról először, hogy egyre többször bukkannak rejtett költségbe a vendégek. A korábbi ingyenes helyett fizetőssé váló parkolás, energiahozzájárulási díj, kötelező minibár díj, fizetőssé váló wellness-szolgáltatások - ilyen és ehhez hasonló többletköltségek terhelik egyes hotelekben a vendégeket. Úgy tűnik, a kreatív áremelés nem tűnt el teljesen azóta sem, de a nagy láncoknál ez nem jellemző. Utazás előtt érdemes mindenképp tájékozódni, hiszen

idén már olyan 4 csillagos hotelt is találtunk, ahol a heti parkolási díj annyiba került, mint egy főnek egy éjszakája.

Forsthoffer Ágnes, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének balatoni régióvezetője szerint azonban nem jellemző a hoteleknél a „fapados” árképzés. „A vendégek főként a wellness szolgáltatások miatt választják ezeket a szállodákat, ezért a húzószolgáltatást leválasztani az árképzésben biztosan nem tanácsos. A vendégek hozzászoktak, hogy „minden” benne van az árban, a wellnesstől a fürdőköntösig, az üdvözlőitaltól az egyéb csomagelemekig” – érvelt a túlzottan kreatív árképzés ellen Forsthoffer Ágnes. Amelyik vendég alacsonyabb szolgáltatási színvonalat keres, az inkább másik szálláshelytípust választ, ezek is nagy számban megtalálhatók. „Nem látok egyértelmű tendenciát arra vonatkozóan, hogy jelentősen változnának az igénybe vehető szolgáltatási csomagok az utóbbi időben” – mondta. Megjegyezte, hogy van számos olyan hotel, ahol eddig is lehetett ellátás nélkül is foglalni, a vendég választása szerint.

Megkerestünk több szállodaláncot azzal kapcsolatban, hogy náluk van-e törekvés a szállásárak és a szolgáltatási árak különválasztására, főleg, ami a korábban alapnak tekintett wellnesst illeti. Bogár Zoltán, a Danubius Hotels központi üzletfejlesztési igazgatója a Portfolio megkeresésére azt mondta, hogy a wellness részleg használata minden esetben az alapszolgáltatásuk része. „Az ellátás tekintetében a Danubius Hotelsnél továbbra is többféle csomagot árulunk. Kínálatunkban léteznek kizárólag a szobaárat, szobát reggelivel, félpanzióval és all-inclusive ellátást biztosító ajánlataink is. Ezen felül vannak további szolgáltatások, amelyek térítés ellenében vehetőek igénybe. Elhelyezkedéstől, szálláshely típustól függően választják ezeket vendégeink, nem érzékelünk jelentős változást e téren” – közölte Bogár Zoltán „Szállodáinkban az all-inclusive csomagajánlatok tartalmazzák a teljeskörű étkezést és wellness szolgáltatásokat is, ezek megújítására különösen nagy hangsúlyt fektettünk az elmúlt években. (...) Az egyedi, vagy korai foglalással járó kedvezmények pedig még kedvezőbbé teszik az árat” – tette hozzá.

A Hunguest Hotelsnél közölték, hogy szállodáikban a szobaár tartalmazza a fürdő- vagy wellnessbelépőt is. Ezen kívül az ár részét képezi a reggeli és svédasztalos vacsora is. Hétvégente és a kiemelt illetve nyári időszakban animációs programokkal is készülnek a gyermekek számára. Ezeket a szolgáltatásokat mind tartalmazza a szobaár, így nem kell vendégeiknek emiatt plusz költségekkel számolniuk, tették hozzá. A Hunguest Hotels resort típusú szállodákat üzemeltet, amelyek közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkeznek vagy nagy wellness részleg tartozik hozzájuk. Így maga a szálloda az úti cél a vendégeink számára, ahol szeretnék a legtöbbet kapni a pénzükért. „Ennek tükrében rontaná a vendégélményt, ha bővíthető minimum csomagot kínálnánk részükre. A vidéki wellness szállodákra nem jellemző a fapados hotelszolgáltatás” – közölte a Hunguest Hotels kommunikációs részlege. A Hunguest Hotels a szolgáltatási árait forintban jeleníti meg magyar weboldalán, idegennyelvű aloldalain pedig a külföldiek számára biztosított könnyebb érthetőség érdekében euróban – közölte a cég.

Forsthoffer Ágnes úgy értékelt, hogy inkább budapesti szállodákra jellemző, hogy a saját honlapjukon is euróban áraznak, mivel a vendégeik nagy része külföldi. „Itt a Balatonnál legtöbbször forint árakat határozunk meg, amit adott árfolyamon számolunk át euróra és tesszük fel az árakat a Bookingra. Az utóbbi 1-2 évben példátlan ingadozást láttunk az euró-forint árfolyam esetén, 350-425 között mozgott. Ilyenkor egy szállodának oda kell figyelnie, hogy folyamatosan ellenőrizze az euróban kifejezett árait, nehogy túl olcsó vagy túl drága legyen végül” – érvelt a Forsthoffer Ágnes.

A Hunguest Hotels erős nyári szezonra számít. A nyári szezon értékesítését már decemberben elkezdték, és ütemesen növekszik a bent lévő foglalások száma. Arra számítanak, hogy a korábban megfigyelt trend idén is folytatódni fog, mely szerint a vendégek az utolsó pillanatban döntenek a nyaralásukat illetően. A Danubius Hotels óvatos optimizmussal tekint előre a nyári időszakra. Van olyan vidéki szállodánk, ahol már most magasabb a nyári foglaltság, mint tavaly ilyenkor, de olyan is, ahol jelenleg enyhe elmaradásban vagyunk. "Azt tapasztaljuk, hogy az árérzékenység továbbra is jelentősen befolyásolja a piacot" – részletezte az eddigi üzleti év tapasztalatait Bogár Zoltán.

A Danubius Hotelsnél a budapesti foglalások száma elmarad a várakozásaiktól. Ezt a tavalyinál alacsonyabb csoportos üzleti turizmus és az izraeli utazók elmaradása negatívan befolyásolja. A tavalyi nyarat meghatározó nemzetközi események idén hiányozni fognak és az izraeli utazók visszatérésének aránya is jelentősen befolyásolhatja majd az eredményt. A legtöbb külföldi az Egyesült Királyságból, Németországból és Olaszországból érkezik és a távol-keleti vendégek száma is szépen növekszik a Danubius Hotels tapasztalatai szerint.

„Az előfoglalások nyárra szépen elindultak az év elején, ám a legtöbb szálloda jelenleg megtorpanást, befékezést érzékel a keresletben a Balatonnál. Bízunk benne, hogy ezt csak a visszatért hűvös időjárás okozza, és a meleg idővel megjön a kedv a balatoni nyaraláshoz” – zárta gondolatait Forsthoffer Ágnes

Címlapkép forrása: Getty Images