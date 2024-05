A hazai akkumulátorgyártás szenvedése már jól látszik, Iváncsa lehet az első dominó

Az iváncsai akkumulátorgyárat üzemeltető SK On több száz dolgozót, főként kölcsönzött munkaerőt és vendégmunkásokat bocsátott el váratlanul. A dél-koreai anyavállalat legutóbbi negyedéves jelentése szerint számos nehézséggel küzdenek, köztük az akkumulátorok iránti visszaeső kereslettel, valamint korábban a selejtráta visszafogása is nehézséget okozott a magyar üzemeikben. Eredetileg az idei év elején nyitották volna meg új magyar üzemüket, de ezt végül a második félévre halasztották. A koreai anyavállalatot időközben bóvliba vágta az S&P Global Rating, pont az akkumulátoripar gyengélkedése miatt, ami rossz előjel a magyar gazdaság számára is.

Egészen a legutóbbi időkig növelte alkalmazotti létszámát a dél-koreai tulajdonú SK On Hungary Kft., a Komárom mellett, Iváncsán akkumulátorgyárat építő cégnél az Opten adatai szerint 2938-an dolgoztak március végén. Aztán áprilisban írt arról a G-enews koreai gazdasági portál, hogy az SK On leállította a munkaerő-felvételt a magyarországi Iváncsán található akkumulátorgyárában, mivel elérték a teljes igényt. Pedig az újabb, 30 GWh gyártási kapacitású 2,3 milliárd dollárnyi beruházás még nem fejeződött be.

Pénteken mégis több száz dolgozót rúgtak ki, főként kölcsönzött munkaerőt és vendégmunkásokat, a cég az RTL-nek adott hétfői nyilatkozatában a visszaeső kereslettel indokolta a lépést. A két dolgozói csoport egyébként nem jelenik meg a hivatalos statisztikákban, éppen ezért teljesen általános, hogy a kevésbé jövedelmező időszakokban ezeket a munkavállalókat építik le elsőként. Ráadásul az elbocsátásuk és esetleges későbbi visszafoglalkoztatásuk is sokkal olcsóbb a cégeknek.

Európa lemarad, a CATL elhúz

Az akkumulátorgyártó hivatalos tájékoztatása egybevág a dél-koreai anyacég legutóbbi, április végén kiadott negyedéves jelentéséből kisejlő problémákkal, valamint a részvényesi tájékoztatón elhangzottakkal:

az amúgy is veszteséges cellaüzletágat a visszaeső európai kereslet sújtja, ami valószínűleg főként Magyarországon csapódik le.

Az SK Innovationnek első pillantásra amúgy nem megy rosszul: bár teljes bevétele az előző évhez képest 1,5 százalékkal 18900 milliárd wonra (5000 milliárd forintra) csökkent az idei első hónapban, de a működési eredmény így 67 százalékkal 624,7 milliárd wonra (164 milliárd forintra) nőtt. Ez azonban az olajpiaci teljesítménynek köszönhető, ez az üzletág ugyanis a globális olajár-emelkedés után emelkedő finomítási árrésből szépen profitált.

Az akkumulátorgyártással foglalkozó üzletág azonban messze nem teljesít ilyen szépen. Az SK On 331,5 milliárd won (87 milliárd forint) üzemi veszteséget könyvelt el az első negyedévben, ami ugyan némi javulást jelent az egy évvel korábbi 344,9 milliárd wonos (90,5 milliárd forintos) veszteséghez képest, de jelentősen elmaradt az előző negyedév 18,6 milliárd wonos (4,85 milliárd forintos) veszteségétől.

A vállalat a veszteségek egy részét az amerikai akkumulátor- és e-autós vásárlási támogatások csökkenésével magyarázta, ami miatt az SK On ügyfelei és az autógyártók a vártnál lassabb kereslet miatt világszerte csökkentették az elektromos járművek gyártását. Emellett főként Európában estek vissza az akkumulátor-megrendelések a járműipari szereplőknél. Az SK On olyan típusokba szállít cellákat, mint a Hyundai Ioniq 5 Facelift, a Ford Transit és az Audi Q6 e-tron.

„Az ügyfeleink megpróbálták felhasználni akkumulátor-készleteiket ahelyett, hogy új cellákat rendeltek volna tőlünk. Ennek megfelelően az akkumulátor-értékesítésünk elmaradt a várakozásainktól” – mondta Kim Kyung-hoon, az SK On pénzügyi igazgatója. Kim azt is elmondta, hogy a tervezett első negyedéves start helyett csak az év második felében indulhat be a gyártás az új iváncsai üzemükben.

Az akkumulátorpiacon egyébként épp ellentétes folyamatok látszódnak, mint amiről az SK On beszámolt: a Rhomotion iparági elemzőcég adatai szerint 2024 első negyedévében a globális akkumulátor-kereslet elérte a 230 GWh-t, ami 20%-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Az elektromos járművek akkumulátorai iránti kereslet a teljes mennyiség 72%-át tette ki, 3,1 millió eladott egységgel. Bár azt is érdemes megjegyezni, hogy 2023 utolsó három hónapjához képest 25%-os keresletcsökkenés volt a járműakkumulátorok piacán.

Erre a problémára már az akkumulátoripari nagyhatalmi terveket dédelgető magyar kormány is felfigyelt, áprilisban

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy EU-s támogatási programot szorgalmazott.

Az EV-piacon 2023 első negyedévéhez képest minden régióban növekedtek az eladások, az élen Kína áll 31%-kal, majd az USA és Kanada következik 13%-kal, az EU és az EGK pedig 7%-kal, a világ többi részén 21%-kal nőtt az e-autók iránti kereslet. Mivel a magyarországi gyárakból az uniós piacokat látja el az SK On, az itteni lassú fogyasztásbővülés, valamint a készletfelhasználás miatt valóban romolhattak a dél-koreai kilátásai. A helyzetüket pedig az is nehezítheti, hogy a szintén Magyarországon gyárépítésbe kezdő kínai CATL főként az ő visszaszorulásuknak hála bővítette piacát: a világ vezető akkumulátorgyártója, a tavalyi 33,6%-ról 38,4%-ra növelte globális piaci részesedését Kína nélkül az első negyedévben, míg az SK On piaci részesedése ugyanebben az időszakban 6,2%-ról 4,5%-ra csökkent – derül ki a Korean Economic Daily összefoglalójából.

A magyar üzem ettől függetlenül eddig is küszködött: tavaly év elején 30 százalék körüli selejtrátával dolgoztak, ami elmaradt az iparági sztenderdnek számító 10 százalék alatti szinttől. Tavaly a hazai mellett a cég új, amerikai üzemének a megfelelőségi mutatója is csak a 70 százalékos tartományban volt, majd az év közepére 80 százalék körülire emelkedett. A versenytársak, az LG Energy Solutions és a Samsung SDI 90-95 százalékos mutatóval gyártottak már ekkor is minden gyárukban.

A magyar gyár egyébként tavaly ennek ellenére is nyereséges tudott lenni, mert míg 2021-ben a 188 milliárd forintos forgalmukra 2,1 milliárd forintnyi veszteséget termeltek, addig 2022-ben a 361,2 milliárd forintos bevételből 5,5 milliárdos profitot csináltak. A tavalyi évre vonatkozó adatokat majd május végén teszik közé.

Május elején az SK On a koreai beszámolók szerint már 90 százalék körülire tornázta az elsőre is megfelelő minőségű cellák arányát, ettől pedig a profitabilitás javulására számítanak a második félévben, valamint remélik, hogy az uniós támogatások kifizetésének fokozatos felgyorsulásával egész Európában javulnak majd az eladásaik.

Ez még nem biztos, hogy megoldja a cég problémáit: az S&P Global az előző hónapban az anyacég SK Innovation és petrolkémiai egysége, az SK Geo Centric hitelminősítését „BBB-”-ról "BB+"-ra csökkentette. Magyar szempontból rossz hír, hogy pont az akkumulátoripari részleg gyenge teljesítményével indokolták, hogy bóvliba vágták a céget.

2024-ben csak mérsékelt javulást várunk az alap jövedelmezőségben, amit az EV akkumulátorok iránti kereslet 2023 második felétől tapasztalható lassulása és az alacsonyabb fémárak okoznak

– kommentálták a döntést a hitelminősítőnél.

A vállalat szerint a leminősítésnek korlátozott hatása lesz, mivel leányvállalatai a hazai tőzsdéről vontak be tőkét, valamint csak 2026-ban lesz a cellaüzletágat tömörítő SK On dél-koreai IPO-ja. Akkorra már a kereslet felfutására számítanak.

Egyelőre tehát az európai konjunktúra talpra állásától és a még nem kiforrott gyártástechnológia javításán múlhat az iváncsai gyár jövője. Sokat számíthat ez a magyar gazdaságnak is, mivel már a hazai ipari teljesítményen is nyomot hagyott az elmúlt időszakban a húzóágazatnak várt akkumulátorgyártás szenvedése.

Címlapkép: Az SK On gyors töltési technológiával szerelt akkumulátorcellája elektromos járművekhez (EV) a dél-koreai Szöulban megrendezett InterBattery kiállításon 2024. március 6-án. A fotó forrása: SeongJoon Cho/Bloomberg via Getty Images.