Átadták a Mol gigaberuházását - Itt vannak a legfontosabb részletek!

Átadták a Mol 1,3 milliárd euróból megvalósított tiszaújvárosi poliol komplexumát, amely évente mintegy 200 000 tonna poliolt állít majd elő. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója és Ilse Henne, a thyssenkrupp igazgatótanácsának tagja ünnepélyes keretek közt avatta fel a létesítményt. A projekt átadását megelőzően részt vettünk egy háttérbeszélgetésen, ahol a Mol vezetői fontos részleteket árultak el a gigaberuházással kapcsolatban.

Átadták a gigaberuházást

Ünnepélyes keretek között átadták Mol tiszaújvárosi poliol komplexumát - az eseményen Hernádi Zsolt, a társaság elnök-vezérigazgatója emlékeztetett, hogy a poliol üzem a Mol csoport valaha volt legnagyobb beruházása, amely révén

A MOL LESZ AZ EGYETLEN INTEGRÁLT POLIOLGYÁRTÓ KÖZÉP-KELET-EURÓPÁBAN.

Hernádi arra is rámutatott az üzem átadása során, hogy a vállalat tiszaújvárosi beruházása az újkori Magyarország egyik legnagyobb fejlesztése.

A hivatalos ünnepségen Orbán Viktor is megszólalt, aki többek között kiemelte: a Mol a Poliol Komplexum megvalósításával nemcsak feljebb lépett a termelési láncban, hanem ő maga vált teljes termelési lánccá, hiszen Tiszaújvárosban egy olyan vegyipari komplexumot hozott létre, amelyben a megtermelt és feldolgozott nyersanyagot késztermékké alakítja úgy, hogy közben még a szállítmányozásban is érdekelt.

Mire jó a poliol?



A poliol az egyik legkeresettebb műanyag-alapanyagok közé tartozik, az autógyártástól kezdve a ruhaiparon át a hőszigetelésig számos iparágban használják. A poliéter-poliolok piaca mind világ-, mind pedig közép-európai viszonylatban is dinamikusan fejlődik a Mol szerint, a keresletük világszinten jelentősen növekszik és a piaci előrejelzések alapján ez a bővülés hosszú távon is megmarad.



A növekedés fő motorját az adja, hogy a poliolok az egyik fő alapanyagai a poliuretánoknak, melyek az egyik legszélesebb körben alkalmazott műanyagok. Poliolból gyártott poliuretánra van szükség:



- az ágybetétek, a matracok, a kanapék és fotelek kényelmes ülőfelületét biztosító habszivacsok, valamint a hűtők szigeteléséhez szükséges kemény habok gyártásához.

- az építőiparban használatos szigetelőanyagok készítéséhez, legyen szó egy épület homlokzati vagy egy csővezeték szigeteléséről;

- a barkácsboltokból ismerős tömítők és ragasztók, valamint a futócipők rugalmas gumitalpának előállításához is.

A beruházás részletei

A Mol, a thyssenkrupp és az Evonik IP még 2017 nyarán írta alá a licencszerződést, a komplexum alapkövét pedig 2019 szeptemberében tették le. A legfontosabb egységek 2019 és 2020 között, főként vízi úton érkeztek meg, utána készültek el a komplexum üzemei: a hidrogén-peroxid, a propilén-oxid, a poliol és a propién-glikol üzem. A négy fő üzemegység mellett kísérleti poliolüzem, minőségbiztosítási labor és egy százhalombattai Kutatás-Fejlesztési Központ is épült, olvasható a vonatkozó közleményben.

2020 tavaszától a koronavírus jelentősen megnehezítette a projekt megvalósítását, ugyanis a logisztikai és értéklánci tevékenységeket korlátozták az ebben az időszakban életbelépő lezárások és korlátozások. A Mol eredetileg 2021 második felére tervezte a beruházás befejezését, ez azonban tolódott 2022 második felére, majd hosszabb szünetet követően érkezett idén februárban a hír, hogy a társaság 2024 első felére tervezi befejezni a tiszaújvárosi üzem építését. A késedelem miatt a beruházási ráfordítás végül 1,3 milliárd euróra nőtt az eredeti 1,2 milliárd euróhoz képest.

A beruházáson több ezer fős nemzetközi szakember gárda dolgozott, a mérnöki tervezés Németországban, Thaiföldön, Indiában és Magyarországon zajlott. Az üzemek berendezései 24 országból érkeztek. A komplexum építéséhez 75 000 köbméter betont, 13 000 tonna acélt használtak fel, 2500 kilométer kábelt és 700 km csővezetéket fektettek le több mint 18 millió munkaóra alatt. A magyar kormány 131,5 millió euróval segítette a projektet: egy 93,6 millió eurós, a beruházás üzembe helyezését követően igénybe vehető társasági adókedvezménnyel és egy 37,9 millió eurós, egyedi kormánydöntésen alapuló beruházási támogatással. Kontextusba helyezve a tiszaújvárosi projekt méreteit, a poliol üzem

területe akkora, mint 50 futballpályáé,

acélszerkezetéből 2 Eiffel torony jönne ki,

a potenciális talajmunkák a római Colosseum területét hatszor fednék be,

a komplexum kábelezése olyan hosszú, mint a Duna.

Forrás: Mol prezentáció

A Mol csoport közel tíz éve erősíti vegyipari üzletágát, olvasható a közleményben: 2015-ben készült el 35 milliárd forintból a butadiénkinyerő üzem, majd 2018-ban mintegy 100 milliárd forintból a szintetikus gumit (S-SBR) gyártó üzem. A vállalat 2016-ban stratégiai irányváltást hirdetett, hogy portfoliója bővítésével felkészüljön az energiaátmenetre és a fosszilis üzemanyagok utáni világra. A petrolkémiai üzletág immár harmadik, és egyben legnagyobb beruházási hullámának legfontosabb eleme,

a poliol üzem mellett 65 milliárd forintból épül a polipropilén gyár,

illetve közel 2 milliárd euróból valósulnak meg azok az élettartamnövelő beruházások, amelyek hosszú távon is biztosítják a vegyipari tevékenységek jövőjét.

Fontos részletek derültek ki

A projekt átadását megelőzően részt vettünk egy háttérbeszélgetésen, ahol Császár Péter, a Mol csoport vegyianyagok ügyvezető igazgatója és Pulay Krisztián, a Mol csoport Downstream termelés és fejlesztés ügyvezető igazgatója válaszolt a kérdéseinkre. A következő fontos részletek derültek ki a gigaberuházással kapcsolatban:

Milyen felfutás várható a termelésben a következő évek során? Jelenleg a teljes kapacitásnak körülbelül a 20 százalékán indul a termelés az üzemnél, a felfutás pedig 3 éven belül valósulhat meg. Eleinte a gyártásban a propilénglikolra fog koncentrálni a vállalat (többek között a repülőgépek fagytalanítására használt folyadék), ezt követően indulhat majd el nagyobb volumenben a poliolok gyártása. A teljes kapacitás mellett 200 ezer tonna, azaz naponta kb. 500 tonna poliol kerül majd ki az üzemből és kerül értékesítésre. Egy ilyen volumen mellett a Mol három éven belül az ötödik legnagyobb műanyagpiaci szereplővé válhat az európai piacon.

Egy ilyen volumen mellett Mik az előrejelzések az üzem éves EBITDA-termelő képességével kapcsolatban? Az éves szintű EBIDTA-hozzájárulás alakulása a piaci áraktól függ, az egy cikluson belüli átlagos árrésnél (mid-cycle margin) 150 millió euróval számol a társaság, ez a cikluson belül alakulhat kedvezőbben és kedvezőtlenebbül is egy adott év során.

Az éves szintű EBIDTA-hozzájárulás alakulása a piaci áraktól függ, az egy cikluson belüli átlagos árrésnél (mid-cycle margin) 150 millió euróval számol a társaság, ez a cikluson belül alakulhat kedvezőbben és kedvezőtlenebbül is egy adott év során. Milyen megtérüléssel számolnak a beruházásnál? A vegyipari ágazat számára elsősorban a magas energiaárak és a recesszió miatt nem kedvező a jelenlegi makrogazdasági környezet, ráadásul ez egy ciklikus iparág. Van egy ide kapcsolódó, és jelen esetben helytálló mondás: A befektetés megtérülése 3-4 év, de nem tudhatod, hogy éppen mikor jön el ez a 3-4 év. A Mol viszont évtizedekben gondolkozik, hiszen a poliolt számos olyan kritikus területen lehet alkalmazni, mint például a szigetelés, amely a jelenlegi energiaárak és a globális felmelegedés mellett egyre jelentősebb.

A vegyipari ágazat számára elsősorban a magas energiaárak és a recesszió miatt nem kedvező a jelenlegi makrogazdasági környezet, ráadásul ez egy ciklikus iparág. Van egy ide kapcsolódó, és jelen esetben helytálló mondás: A Mol viszont évtizedekben gondolkozik, hiszen a poliolt számos olyan kritikus területen lehet alkalmazni, mint például a szigetelés, amely a jelenlegi energiaárak és a globális felmelegedés mellett egyre jelentősebb. Milyen termék marzs a megfelelő benchmark a poliol üzem nyereségességének becslése esetén? Mit figyeljenek a befektetők? A poliol és a propilén piaci árának a különbsége a legmeghatározóbb tényező az üzem profitabilitásában, ugyanis a poliol gyártása során a legfontosabb alapanyag és egyben a legmeghatározóbb költségtényező a propilén nevű szerves vegyületből előállított propilén-oxid. Ezt a szerves vegyületet magának gyártja a Mol, az elkövetkező években ennek a felfuttatása is kiemelt prioritás lesz. Nem csak a két anyag árának a különbsége, hanem az energiaárak is meghatározó tényezők a profitabilitásban - tették hozzá a veztők.

ugyanis a poliol gyártása során a legfontosabb alapanyag és egyben a legmeghatározóbb költségtényező a propilén nevű szerves vegyületből előállított propilén-oxid. Ezt a szerves vegyületet magának gyártja a Mol, az elkövetkező években ennek a felfuttatása is kiemelt prioritás lesz. Nem csak a két anyag árának a különbsége, hanem az energiaárak is meghatározó tényezők a profitabilitásban - tették hozzá a veztők. Kik a fő versenytársak, miben tűnik ki a mezőnyből a Mol komplexuma? A legnagyobb versenytársak amerikai és nyugat-európai vegyipari vállalatok, de kisebb, regionális cégek is jelen vannak. A Mol versenyelőnye az lehet, hogy integrált szereplőként van jelen a piacon, azaz a kőolaj kitermelésétől a poliol előállításáig jelen van a műanyaggyártás értékláncában. Ezen felül fontos kiemelni, hogy a közép-európai régió a legnagyobb felvevőpiaca a poliol egyik fő felhasználási területének, a rugalmas habnak (többek között ágyneműk, bútorok, gépjárműbelsők, szőnyegalátétek és csomagolóanyagok párnázására használt anyag), és jelenleg ellátási hiány van a régióban a termékből.

A legnagyobb versenytársak amerikai és nyugat-európai vegyipari vállalatok, de kisebb, regionális cégek is jelen vannak. A Mol versenyelőnye az lehet, hogy integrált szereplőként van jelen a piacon, azaz a kőolaj kitermelésétől a poliol előállításáig jelen van a műanyaggyártás értékláncában. Ezen felül fontos kiemelni, hogy a közép-európai régió a legnagyobb felvevőpiaca a poliol egyik fő felhasználási területének, a rugalmas habnak (többek között ágyneműk, bútorok, gépjárműbelsők, szőnyegalátétek és csomagolóanyagok párnázására használt anyag), és jelenleg ellátási hiány van a régióban a termékből. Melyik vállalatok lesznek a fő vásárlók és milyen földrajzi helyekre adható el a poliol? Földrajzi szempontból ketté lehet bontani a potenciális felvevőpiacot; élen Lengyelországgal, Törökországgal és Romániával a közép-kelet-európai régióban elsősorban a rugalmas habra van kereslet, a nyugat-európai országokban pedig a szigetelésben is használt merev habra és a legjövedelmezőbb, ún. C.A.S.E-habra van egyre növekvő igény, utóbbit többek között a futócipőkben és a rekortán pályák burkolatánál használják. Összességében a nyugati piacon jobb marzsokat lehet elérni, a keleti piacon azonban nagyobb volumenben történhet az értékesítés. Vállalati szinten messze a legjelentősebb vásárló az IKEA, a matracok miatt.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Koszticsák Szilárd