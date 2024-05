Durván negatív áramárak repkednek Magyarországon, Paksot is rendszeresen visszaterhelik

Minden idők második legalacsonyabb napközbeni áramára alakult ki múlt vasárnap és most már sorozatban hetedik egymást követő napja negatív a napközbeni áramár a magyar áramtőzsdén, mindez pedig óriási változásokat jelent, többek között Paksi Atomerőműre és az ipari fogyasztók áramszámlájára is – derül a Portfolio rövid vizsgálatából.

Arra, hogy a húsvéti nyuszi negatív áramárat hozott Magyarországon, illetve a május elsejei ünnepnapon minden idők második legalacsony áramára alakult ki az alacsony ipari áramkereslet és a napsütéses idő mellett, már írtunk, azóta még durvább változások történtek a piacon.

Így például az, hogy a múlt vasárnapra vonatkozó napközbeni áramár mínusz 150 euró volt a délután 1 és 3 óra közötti idősávra, ami minden idők második legalacsonyabb árszintje lett a tavaly július eleji mínusz 500 eurós technikai limit után. Azóta egyébként a tegnapi, a mai és a holnapi napközbeni órás áramárak (DAM) is ismertek már a magyar áramtőzsdén (HUPX), és amint az alábbi ábrán láthatjuk: sorozatosan negatív tartományba bukik hetedik egymást követő napja a napközbeni áramár legalább néhány órára a napsütéses időben, munkanapi ipari áramkereslet mellett is. (Múlt vasárnap sorozatban 9 egymást követő órában volt negatív tartományban az ár.)

Ha valaki csak a napi zsinórárakra figyel, akkor mindez nem látszik, hiszen a napos árszint 50-70 euró/MWh körül billeg, így tehát a napközbeni erősen mínuszos árakat az esti fogyasztási csúcsban nagyon durván megemelkedő árak követik, a napon belüli kilengés tehát extrém mértékben megemelkedett. Múlt vasárnap például a kora délután mínusz 150 eurós árat estére 150 eurós pozitív ár követte. Érdemes megjegyezni, hogy idén eddig már 108 darab negatív áras óra van a HUPX-en, míg tavaly egész évben (!) volt 74 darab, és egyébként egész Európában rohamosan terjed a negatív áras órák száma, illetve egyre mélyebb rekordok dőlnek.

A fentiek egyébként egyúttal azt is jelentik, hogy a magyarországi naperőművek által a piacon (HUPX) megkereshető árbevétel drasztikusan alacsony szintre esik az egyes napokon, hiszen amint felkel a nap, már esnek az órás árak, a kora délutáni csúcstermelés mellett erősen mínuszos órák is vannak. Mindez – amint rámutattunk – komoly megtérülési kérdéseket is felvet az új naperőmű beruházások kapcsán, ha nem KÁT/METÁR rendszerbe kerülnek. Számításaink szerint piaci alapon már nagy kérdés, hogy megtérül-e egy hálózatra betápláló új naperőmű, hiszen legalább 60 euró/MWh körüli árra lenne szükség ehhez egy 15 éves projektnél, amire komoly veszélyt jelent a negatív áras órák rohamos terjedése. Jelenleg egyébként az ipari méretű (50 kW) naperőművek mintegy 15%-a működik tisztán piaci alapon (beleértve a saját célra termelést, azaz a visszwattos erőműveket is), mintegy 80%-a KÁT-os (fix átvételi tarifát ígér, feed-in-tariff, azaz FiT típusú rendszert takar), további mintegy 5%-a METÁR-os, tehát prémium típusú rendszerbe tartozik.

A napközben csúcsra futó naperőmű termelés más fontos következményekkel is jár, így például azzal, hogy amint az alábbi ábrán bekarikáztuk: április közepe óta már kilenc olyan nap volt, amikor csak emiatt kellett leterhelni a Paksi Atomerőmű blokkjait (volt még két másik nap is, de ott más okok is meghúzódtak a leterhelés mögött). Azt, hogy munkanapokon is le lesznek terhelve a paksi blokkok, először a Portfolio április 11-i Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján jelezte Orbán Gábor, az MVM Partner vezérigazgatója, ami aztán valóban bekövetkezett 13-án és 14-én, majd május eleje óta hétszer is. A leterhelés tehát leginkább a naperőművek napközben durván felfutó termelésével, a kötelező átvétellel (KÁT) és a HUPX-en történő értékesítésével, és azzal függ össze, hogy ugyanezen órákban egyébként is elképesztően magas szintre, 1500-2500 MW közé, kilő a nettó magyar áramexport (lila tartomány az ábra alján). Az elmúlt napokban az egyik paksi blokk főjavításának megkezdése miatt csak három blokk termelt, így a napközbeni leterhelés 1500 MW-os termelésről indult, és blokkonként a jelek szerint 50 MW körüli volumenben történt meg, ezzel párhuzamosan pedig a nettó áramexport is mérséklődött 1500 MW körülre.

Kép forrása: MAVIR

A KÁT kapcsán fontos kitérni rá, hogy a durván negatív napközbeni áramárak (DAM) és a fix átvételi ár közötti különbség főleg májustól extrém módon elkezdett szétnyílni, amit egyéb költségekkel együtt az ipari energiafogyasztóknak kell megfizetniük. Csupán áprilisban ez a tétel 16,5 milliárd forint volt (májusban ez sokkal magasabb lehet), és ez azért problémás, mert amint Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fóruma elnöke a minap rámutatott: az áprilisi KÁT-tétel "már jelentős hatást gerjeszt a villamosenergia piacon a Pénzeszközön keresztül az ipari fogyasztóknak (10,66 Ft/kWh)". Összevetésként azt is megjegyezte:

ez a 10,66 forintos tétel már eléri a villamos energia beszerzési árak 15-20 %-át, ez pedig tovább rontja az ipari termelés megnyugodni látszó bevételi viszonyait.

Mindez azért is különösen fontos jelenség, mert amint megírtuk: Európa második-harmadik legmagasabb áramára volt már tavaly a második félévben is Magyarországon, és erre a relatív hátrányosabb versenyképességi helyzetre rakódik rá az, hogy a KÁT-kasszán keresztül az ipari fogyasztók terhei jelentősen nőhetnek a naperőmű terjedés következményei mellett.

Címlapkép forrása: Getty Images