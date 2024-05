Cunamiként sodorhatja el a dolgozókat az új világ

A mesterséges intelligencia a következő két év során a fejlett gazdaságokban a munkahelyek 60%-ra, világszerte pedig az állások 40%-ra lesz hatással

– mondta Kristalina Georgieva a Zürichi Egyetemhez tartozó Svájci Nemzetközi Tanulmányok Intézete által szervezett hétfői rendezvényen.

Nagyon kevés időnk van arra, hogy az embereket és a cégeket felkészítsük erre

– emelte ki.

Az IMF vezére szerint, ha megfelelően kezelik az MI-t, akkor az jelentős termelékenységnövekedést eredményezhet. Arra is felhívta azonban a figyelmet, hogy az új technológia nagyobb társadalmi egyenlőtlenségeket is okozhat.

