Az OTP után a MET is bevásárolhat a Baltikumban

Litván lapértesülések szerint a svájci székhelyű MET Csoport megvásárolhatja a litvániai székhelyű Achemos Group-ot, amely többek között egy nagy műtrágyagyárat, illetve logisztikai, energiatermelési és kereskedelmi vállalkozásokat is magába foglal. A Portfolio megkeresésére a MET Csoport szűkszavú válaszközleményben reagált, amelynek értelmében nem kívánnak piaci értesüléseket kommentálni.

Miután április végén a Portfolio elsőként azonosította be, hogy az észtországi Luminort veheti meg az OTP, amely tippünket a Bloomberg is megerősítette, május elején írta meg a litván delfi.lt, hogy eladná az Achemos Groupot a nagytulajdonos Lyda Lubiené, és a vevő a svájci székhelyű MET Csoport lehet - szúrta ki a Portfolio.

Utóbbi cégcsoport elnök-vezérigazgatójával, Lakatos Benjaminnal, áprilisban exkluzív nagyinterjút készítettünk, ezért megkerestük a MET Csoportot a litván sajtóértesülés kapcsán, de azt jelezték vissza, hogy nem kívánnak piaci értesüléseket kommentálni.

A mintegy 40 cégből álló, litvániai székhelyű, Achemos Groupot 1994-ben alapították, amelynek Litvániában, Lettországban, Észtországban, Lengyelországban, Németországban, Franciaországban, Belgiumban, Svédországban, Csehországban és Horvátországban is vannak működő egységei. A cégcsoport és társaságai többek között a műtrágyagyártás és -kereskedelem, az agrárgazdaság, a teherszállítás és logisztika, az energia, a gáztermelés és -kereskedelem területén tevékenykednek.

A litván lap úgy tudja, hogy a MET Csoport nem is annyira az Achema műtrágyagyár iránt érdeklődik, hanem a szintén a cégcsoportba tartozó Klasco logisztikai cég iránt.

Egy minapi cikkben már azt írták, hogy Lyda Lubiené az Achemos Group részvényeinek a 42%-ával, a lánya 12,5%-ával rendelkezik, tehát együttesen 54,5%-os többségi tulajdonuk van. Azért is fontos hír a litván sajtóban a potenciális tranzakció, mert ahogy a cikk rámutat: az Achema műtrágyagyár rajta van a litván kormány által stratégiai jelentőségűnek minősített vállalkozások listáján, így tehát a magyar tulajdonosi hátterű, svájci székhelyű cégen keresztüli, tranzakcióhoz litván hatósági jóváhagyás kell.

Tegnap a litván parlament elnöke is megszólalt az OTP és a MET potenciális baltikumi ügyletei láttán, és óvatosságot hangsúlyozott a hatósági jóváhagyás kapcsán.

A MET Csoport szempontjából több érv is meghúzódhat a potenciális felvásárlás mögött. Egyrészt a 2022-es energiaválság lecsengése, a termékárak esése jelentősen, 55%-kal, 424 millió euróra csökkentette 2023-ban az Achemos Group árbevételét a friss beszámoló szerint a 2022-es 937 millió euróról.

Másrészt a visszaeső gázárak idején a műtrágyagyártás fokozottan jövedelmező tevékenység, hiszen a földgáz ára teszi ki a termelési költségek mintegy 70%-át; így az alacsonyabb gázár portfoliófedezeti szempontból kapóra jöhet a MET gázkereskedelmi tevékenységének, és segítheti a cégcsoport pénzügyi teljesítményének stabilan tartását.

Harmadrészt az is lényeges, hogy a MET Csoport már most is aktív a Baltikumban a gáz- és áramkereskedelem és -nagykereskedelem területén, illetve és a litván cégcsoporthoz tartozó Achema Gas Trade tavaly 5,8 millió eurós nettó profitot ért el a régiós tevékenysége nyomán.

