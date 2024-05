Itt az európai támogatás, ami választ ad Amerika kihívására

Major András 2024. május 16. 13:30

Különleges támogatási rendszert vezetett be Berlin a német ipar kibocsátáscsökkentésének előmozdítására. Az egyelőre 23 milliárd eurós, később bővítendő kerettel rendelkező úttörő támogatási program célja a nagy ipari üvegházhatásúgáz-kibocsátók dekarbonizációs beruházásainak finanszírozása egy speciális aukciós rendszeren keresztül. Az eszköz kidolgozásával a német kormánynak nem csak a klímavédelem szolgálata volt a célja, hanem az amerikai inflációcsökkentési törvényre is választ adva a versenyképesség növelése is.