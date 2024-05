Most a valóság írta át a statiszikát?

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a legutóbbi kiskereskedelmi adatközlésénél visszamenőleg több évre módosított a számokon. Ez önmagában nem meglepő, hiszen a statisztikusok gyakran élnek becsléssel és ahogy egyre több adat áll a rendelkezésükre, úgy javítják a korábban közzétett adatokat. Ez a mostani kiigazítás azonban trendmódosító volt.

A kiskereskedelem hosszú távú trendjét jellemzően egy fix bázisú, kiigazított adatsor tudja a legjobban megmutatni. Ahogy korábbi cikkeinkben is megmutattuk, ezekből az adatsorokból kiderül, hogy mennyire ütöttek nagyot egy-egy ország kiskereskedelmén a Covid-hullámok és a lezárások, mennyire sikerült talpra állniuk a válságok után, de például az is megmutatkozik, hogy a magyar kormány hangulatjavító intézkedései - amelyekkel a választás előtt élt - mennyire növelték meg a vásárlási kedvet.

A magyar kiskereskedelem, amikor a KSH a februári adatot közölte, igen szomorú képet mutatott: az látszott, hogy a decemberi megugrás után stagnálás, majd csökkenő fogyasztást mértek a boltokban.

Arra itt a Portfolio-n is felhívtuk a figyelmet, hogy ez a tendencia furcsa, hiszen több tényező hatására is nőnie kellene a fogyasztásnak.

A minimálbér és a garantált bérminimum már decemberben emelkedett, ezt a magasabb összeget pedig az érintettek januárban kézhez kapták.

A tanárok jelentős béremelést kaptak januárban, amelyet februárban kaptak először kézhez.

Jelentős mennyiségű lakossági állampapír is kamatot fizetett.

Megjött a fordulat

Aztán a márciusi adatközléssel valóban megjött a fordulat, nem is akármilyen. Egyrészt a KSH havi alapon 2 százalékos volumennövekedést jelentett, ami ritkán látott nagy ugrás a forgalomban. Ráadásul nem csak ez történt. A friss jelentésben a statisztikai hivatal tavaly ősztől kezdve szinte minden hónap forgalmi adatát feljebb húzta egy kicsit, így a március havi adat már egy magasabb februárhoz képest hozott érdemi bővülést.

Számokban kifejezve: míg a februári jelentés szerint a kiskereskedelmi forgalom volumene a 2021-es fix bázishoz képest még 2,3 százalékos lemaradást jelzett, addig a márciusi jelentés szerint ez már csak 1,5 százalékos volt, amit a márciusi erős forgalomnövekedés egyből 0,5 százalékos növekedésbe tudott fordítani. Az alábbi ábrán látszik milyen jelentősen változik az adatok módosításával a kép.

A februári adatokig még egy őszi fellendülés utáni elakadást látunk a kiskereskedelemben, a márciusi friss adat viszont a visszamenőleges módosítással együtt szinte teljesen zárójelbe teszi a kis megakadást, és megerősíti az emelkedő trendet.

Vajon mi magyarázza az adatok ilyen jelentős megváltozását?

Az első logikus magyarázat az lenne, hogy bizonyára a KSH visszamenőleg nagyobb forgalmat regisztrált, az ilyen típusú revíziók teljesen természetesek a a statisztikában. Csakhogy ha megnézzük, a forintban mért havi forgalmi adatok egyáltalán nem változtak. Vagyis a statisztikai hivatal ugyanazokba a nyers forgalmi számokba februárban és márciusban egészen más képet látott bele.

A magyarázat a szezonális igazítás. Februárban az emberek 1395 milliárd forintot költöttek el egy hónapban, márciusban 1586 milliárdot. Valójában a nyers adatok szerint óriási az emelkedés, közel 14 százalékos. Igen ám, de ennek a növekedésnek egy része szezonális jellegű.

Egyszerűen az emberek tavasz elején mindig többet költenek, mint tél végén, ezt nem illik fundamentális növekedésnek elszámolni.

Itt jön a képbe a szezonális igazítás: a statisztikusok a korábbi évek tapasztalatai alapján különféle módszerekkel az egyik hónapról a másikra történő változásból kiszűrik a szezonális hatást. Minél hosszabb idősor áll a rendelkezésünkre, és minél stabilabb szerkezetű a gazdaság, annál biztosabban tudják a szakemberek az adatok változásából a szezonális hatásokat szűrni.

A szezonális hatások azonban változnak. Minden egyes új havi adat új információt jelent az éven belüli szezonális sajátosságok szempontjából, ezek pedig visszamenőleg is megváltoztatják a szezonalitást, és ezzel a szezonálisan igazított adatokat is. Ennek a látványos jele lehetett az, amit márciusban a kiskereskedelmi forgalomban láttunk. Az elmúlt évek rendkívül turbulens, járvánnyal, energiaválsággal, erőteljes jövedelmi cikkcakkokkal terhelt évei megnehezíthették a statisztikusok munkáját, hiszen azok a szezonális szabályok, amelyek alapján a korábbi években meglehetős pontossággal tudták összefésülhetővé tenni az egyes hónapok adatait most nem feltétlenül működtek.

Voltak furcsaságok

Ezt mutatja még egy nagyon furcsa jelenség. A KSH nem csak a fő mutatót, hanem annak részeit is külön-külön igazítja. Márciusban szezonálisan igazított adatok szerint az élelmiszerforgalom 0,8, a nem-élelmiszer 0,9 százalékkal nőtt az előző hónaphoz képest. A kettő együtt viszont már 1,4 százalékkal. Az abszurditást fokozza, hogy a harmadik nagy kategória, az üzemanyag-forgalom 0,5 százalékkal nőtt, és így a teljes kiskereskedelmi forgalom (ami e három csoportból áll össze) 2 százalékkal.

Vagyis úgy nőtt a teljes volumen 2 százalékkal, hogy egyetlen nagy részkomponensének növekedése sem érte el az 1 százalékot.

Ez egy tökéletes világban lehetetlen lenne, ám a valóságban a külön-külön igazított részindexek sosem teljesen konzisztensek a teljes indexekkel. Itt is igaz, hogy minél hosszabbak az idősorok, minél stabilabbak a szezonális mintázatok, az ilyen típusú bizonytalanságok annál kisebbek. A kiskereskedelmi statisztika ebből a szempontból sosem volt egy szépen viselkedő adatbázis, de a márciusi inkonzisztencia még így is erősen kilóg a sorból. Sejtésünk szerint a következő hónapokban a havi (rész)indexek visszamenőleg még sokat fognak alakulni, mert az ekkora összhanghiány a kiigazítás bizonytalanságáról árulkodik.

Mindemellett volt két hatás, amely szintén megnehezíthette a KSH dolgát. Virovácz Péter, az ING vezető közgazdásza arról beszélt a hvg.hu-nak, hogy márciusban hárommal kevesebb munkanap volt, mint egy évvel korábban. Az megszokott, hogy egy-két munkanap a mínusz, de a három szerinte „extrém ritka”. A húsvét mozgóünnep, annak kezelésére fel vannak készítve a KSH programjai, de a két hatás együtt könnyen lehet, hogy nagyon felborította a kiigazító programokat az elemző szerint.

Változott a módszertan?

Lapunk megkérdezte a statisztikai hivatalt, hogy változtattak-e a módszertanon, például lerövidült-e az az időszak, amely alapján a szezonális igazítást számítják.

A KSH azt írta, hogy

a havonta kiigazítandó idősor kezdő dátuma nem változott a bázisváltás óta, tehát az idősor nem rövidült le. Minden hónapban a 2015-től induló (2021-es bázisú) idősort igazítjuk ki, hasonlóan, mint 2024. előtt.

Azt is elmondták, hogy a szezonális kiigazításra az Eurostat ajánlásaival összhangban a JDemetra+ 2.2.0 programot használják és visszamenőleg is változhatnak az idősorok.

Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a KSH éppen egy olyan időszakban futott bele egy, a kiigazítás szempontjából nehéz időszakba, amikor fokozott a figyelem a belső fogyasztás felpattanása iránt. Az új adatok azonban visszaigazolják, hogy több az emberek elkölthető jövedelme és lassan visszaépülhet a fogyasztói bizalom Magyarországon és bár a fentiek sok statisztikai bizonytalanságról árulkodnak, mégis úgy gondoljuk, hogy az újabb adatok pontosabb és hihetőbb képet adnak a kiskereskedelmi forgalom alakulásáról.

Címlapkép forrása: Getty Images