Alteo-vezér: hamarosan jöhet a méretugrás és a régiós terjeszkedés

Az elmúlt évek fokozatos növekedését és a megújuló energia szerepének előtérbe kerülését figyelembe véve egy ideje már bele lehetett látni az Alteo-sztoriba, hogy ez egy nagy durranás lesz, végre egy cég a magyar tőzsdén, amiben rengeteg fantázia van. Ezt a lehetőséget a legnagyobb hazai energetikai vállalat, a Mol is érzékelte, bő egy éve az olajcégből és még két magántőke alapból álló konzorcium lett az Alteo többségi tulajdonosa. Az „évforduló" és a friss negyedéves számok apropóján interjút készítettünk Chikán Attilával, a vállalat vezérigazgatójával és Kovács Domonkossal, a cég M&A és tőkepiacok vezérigazgató-helyettesével, ahol többek között a friss eredményeket értékelték a vezetők és a jövőben várható osztalékpolitikáról is beszéltek, de arról is szó esett, hogy valóban kinyíltak-e a lehetőségek az Alteo számára a Mol megjelenésének köszönhetően. Szóba került még, hogy milyen hatékonyságnövelő és kapacitásbővítő beruházásokra lehet számítani a jövőben és mi lehet a társaság eddigi fennállásának a legnagyobb befektetése, de a nemzetközi terjeszkedési lehetőségekről és a magyar napenergia-rendszer előtt álló kihívásokról, illetve a szélenergia önmagán túlmutató szerepéről is szó esett.

Kijöttek az Alteo idei első negyedéves számai, ez alapján talán úgy értékelhető a helyzet, hogy „volt már jobb is, de messze nem tragikus”. Volt már jobb is, mert az EBITDA közel sincs az energiaválság alatt látott negyedévekéhez képest, viszont egyáltalán nem is tragikus, mivel a békeidőkhöz, azaz az energiaár-robbanás előtti időszakhoz képest nagyot ugrott a nyereségesség. Összességében hogyan értékelik a lezárt időszakot?

ifj. Chikán Attila: A tavalyi első negyedévet nem érdemes bázisnak tekinteni az összehasonlítás során, ugyanis az egy egészen elképesztő energiaár-környezetben átélt időszak volt, ahol nagy rekordokat értünk el. Emellett az is fontos, hogy az Alteo teljesítményét nem feltétlenül negyedéves időszakonként érdemes megítélni, a vállalat ugyanis rendkívül szezonális iparágban tevékenykedik. Összességében elégedettek vagyunk a most lezárt időszakkal és a hosszabb távú teljesítménnyel is. Ha a tavalyi első negyedév kiugró számaitól eltekintünk, akkor látható, hogy egyenletes növekedés van a fontos sorokon.

Kovács Domonkos: A korábbi évekre az volt a jellemző, hogy egy nagyon kedvező piaci helyzetből kihoztuk a maximumot, a mostani helyzetben pedig azt lehet elmondani, hogy adott egy kevésbé kedvező környezet, és ebből is a maximumot szeretnénk kihozni. Az energiaárak drasztikus emelkedésének időszaka előtt, azaz 2021 elején megélt, hasonlóan alacsonyabb és konszolidáltabb energiaár-környezetben látott teljesítményhez képest kétszer magasabb számokat produkált most az Alteo. Ez annak köszönhető, hogy az elmúlt bő két évben is jelentős részben beruházásokra és versenyképesség-növelésre fordította az erőforrásait a társaság, illetve jövedelmező új termékeket és szolgáltatásokat indítottunk el.

Milyen hatékonyságnövelő és kapacitásbővítő beruházásokra lehet gondolni?

D: Az alapvető üzletágunk, a villamosenergia-termelés és a szabályozói központ tevékenysége nagyon erőteljesen informatikai alapúvá alakult. Az adatfeldolgozás területén rendkívül sokat invesztáltunk abba, hogy minél pontosabb és minél inkább automatizált legyen a rendszer, ami nagy mértékben segít abban, hogy kevesebb emberi erőforrásra legyen szükség ezeken a területeken.

A: A beruházások folyamatosan zajlanak: gázmotorokat telepítünk, továbbá akkumulátoros energiatároló, naperőművek is épülnek. Komoly fejlesztések folynak a hulladékgazdálkodás területén: a koncessziós rendszerben egyre inkább normalizálódik ez az üzletág és egyre kiszámíthatóbbá válik a szegmens EBITDA-termelése.

Távolabbról nézve az a fő cél, hogy a vállalat EBITDA-termelő képessége folyamatosan növekvő pályán legyen a gyökeresen átalakuló villamosenergia szektorban.

Ennek eléréséhez folyamatosan beruházásokra van szükség. Fontos kiemelni, hogy az ötéves stratégiában meghatározott EBITDA-tervhez képest rendre magasabb számokat tudtunk eddig elérni. Hangsúlyoznám ezzel kapcsolatban a rugalmassági képességeket támogató fejlesztéseinket, amelyek alapvetően a szabályozói központunk kiegyenlítő energia és tartalékkapacitás biztosítási képességeinek fejlesztésére fókuszáltak, mint az energiatároló fejlesztések, az említett informatikai fejlesztések, vagy a rugalmas szabályozásra használható gázmotoros kapacitás bővítések. Ugyanis láttuk, hogy a megújulók terjedése komoly keresletet generál ezen szolgáltatások iránt.

Az Alteo teljesítményét és kilátásait nagy mértékben befolyásolják az energiaárak, 2023-ban pedig meredeken beeső jegyzésekről beszélhettünk a gáz és az áram esetén is, ez meglátszik az első negyedéves eredményeken. Mire számítanak rövid és hosszabb távon az energiapiacon, nehéz negyedévek várnak a társaságra vagy jöhetnek az újabb rekordok?

A: Rövid távon az árakról lehet beszélni, a stratégiáról kevésbé, ott a hosszú táv a fókusz. Az energiaárak valóban markánsan bezuhantak, bár a válság előtti szintre nem konszolidálódtak vissza. Ez azonban nem is meglepő: hosszú távon emelkedő trend figyelhető meg elsősorban az áramáraknál, mivel a villamos energia iránt nő a kereslet, mind lakossági, mind vállalati szinten. A villamosenergia-áraktól függő szegmeseinknél értelemszerűen csökken az árbevétel az áramár esésével, amikor pedig nőnek az árak, akkor emelkedik a bevétel is. Jelentős a volatilitás ezeken a területeken, de a finanszírozási szerkezet úgy került kialakításra, hogy ezt tudja kezelni.

Hosszabb távon nézve pedig az mondható el, hogy

az energetika stratégiai kérdéssé vált, ezért az Alteo által nyújtott szolgáltatások iránt azt gondolom, hogy markánsan meg fog nőni a kereslet a következő években.

Ez különösen igaz a megújuló energiatermelésre: túl vagyunk egy jelentős napenergia-boomon, és további komoly bővítést tervez a területen a kormányzat, ahogy a szélenergia területén is nyílnak ki a lehetőségek. Nem csak a klímavédelem miatt fordulnak a vállalatok és a kormányok a megújuló energia felé, hanem azért is, mert egy bizonyos portfólióméretben jó üzletnek tekinthető a villamosenergia-termelés. A megújuló energiatermelés ráadásul számos extra feladat megjelenésével jár, itt a szabályozói piacokra és az energiatárolás iránti egyre nagyobb igényre lehet gondolni, ezekben élen jár a társaság.

Az energiatárolás területén mik az ambíciók?

A: Jelenleg egy nagyon nagy kaliberű energiatárolási pályázat van a hazai piacon. Nekünk komoly kompetenciánk van a területen, ezért bízunk abban, hogy sikerül jól szerepelni a pályázaton és egy jelentős befektetést tudunk megvalósítani,

ami akár az Alteo fennállásának legnagyobb befektetése lehet.

Hogyan látják a magyarországi naperőművi és szélerőművi kapacitásnövekedési kilátásokat? A jelenlegi 6000 megawattos napenergia kapacitást a kormány 2035-re szeretné megduplázni – ez reális cél? Mekkora kihívást jelent a hálózatfejlesztés területén?

A: Nagyon magasra helyezett lécet kell megugrani a hálózatfejlesztésben - nem problémás a helyzet, hanem kihívásos. Ehhez alapvetően jelentős mennyiségű forrásra van szükség, műszaki oldalról nézve pedig az mondható el, hogy

a magyar energiarendszer elbírná a mostani napenergia alapú termelés kétszeresét is.

Azonban itt rendszerszinten érdemes gondolkodni. Ha például kiépül 1000 MW szélenergia-kapacitás, az jó hatással lesz a napenergia-termelés előrejelezhetőségére és kiszámíthatóságára is, ugyanis ez a két forrás kiegyenlíti egymást az ország energiarendszerén belül.

Éppen ezért a szélenergia beépülésének önmagán túlmutató jelentősége van

Ma már a megújuló energia térnyerésével kalkulálni nem bizakodást, hanem reális gondolkozást jelent, ezek nélkül egyik országban sem lehet fenntartható energiarendszert létesíteni. Az átmenetet elsősorban befektetők tudják finanszírozni, az államnak pedig a szabályozást és a kereteket kell biztosítania, illetve a hálózatfejlesztés a fő feladata. Ezzel kapcsolatban már zajlanak az egyeztetések és elindult a munka, 2035-ig bezárólag jelentős előrelépésre számítunk.

Az erőművi portfólióba biogáz üzemek is tartoznak, és sokan beszélnek most a biogáz potenciál növeléséről. Hogyan látják ennek a piaci szegmensnek a felfutási lehetőségeit Magyarországon a következő években? Gondolkoznak a bővítésen?

A: A biogáz üzemek villamosenergia-termelés mellett biometán előállítására is alkalmassá tehetőek, ami tovább növelheti hasznosságukat nemzetgazdasági szempontból. Országos szinten jelentősen módosították a biometán-célszámokat, egyre inkább előtérbe kerül ennek a kitermelése. A biometánnal részben ki lehet váltani az orosz földgázt, azaz a biogáz-projektek felfuttatása hozzájárul az ország energiafüggetlenségéhez.

A biometán-stratégia alakulásával kapcsolatban rövidesen kormányzati bejelentésekre is lehet számítani,

ez országos szinten kiemelten fontos téma. Konkrétabb információk a következő hetekben érkezhetnek, mindenesetre én markáns előrelépésre számítok, és arra, hogy részletes akciótervet fogunk látni, konkrétumokkal megtámogatva.

D: Magyarországon jól alkalmazható, a hazai mezőgazdaságra és élelmiszeriparra megfelelően kapcsolódó, klímavédelmi szempontból rendkívül fontos eszköz a biogáz üzem, hiszen nem csak CO2-kibocsátásmentes villamosenergia-termelésre, hanem biometán előállítására is képessé tehető, ami meg az ország energia-önellátása szempontjából lehet érték, ráadásul teszi ezt szerves hulladék újra hasznosításával, ehhez képest a támogatási környezet eddig jóval kevésbé volt kedvező ehhez a technológiához, mint amit az véleményem szerint megérdemelne. Az alapanyaghoz jutás költségei, feltételei terén például még nagyon sokat lehetne javítani, mert azt látom, hogy a piac a biogáz üzemek szempontjából nem optimálisan működik. A hulladék-előállítóknak nincs meg a kellő motivációjuk, hogy a szerves hulladékot biogáz üzemeknek adják el. Az elkövetkező években azonban ez jelentősen megváltozhat, legalábbis ebben bízunk.

Bő egy év telt el azóta, hogy a Molból és két magántőke alapból álló konzorcium lett az Alteo többségi tulajdonosa, ennek apropóján akkor készítettünk is Önökkel egy interjút. Akkor úgy fogalmaztak, hogy az új tulajdonossal az Alteo stratégiájának a segítéséről és a társaság mögé állásról lesz szó, illetve, hogy a jövőbeli lehetőségek szempontjából ilyen kedvező még sosem volt a helyzet. Hogyan vélekednek most ezekről, tényleg támogató az új tulajdonosi kör, mennyire szólnak bele a társaság irányításába? Tényleg kinyíltak a lehetőségek?

A: Jó az együttműködés, termékeny és értékteremtő folyamatok indultak el, a kooperáció alapvetően javítja az Alteo kilátásait. A tranzakció fő motivációja a befektetői konzorcium oldaláról az volt, hogy támogassa az Alteo működését, azaz az elvárás az volt, hogy azt csináljuk, amit addig is csináltunk. A három nagy befektető közül a Mol már a tranzakciót megelőzően is fontos partnere volt az Alteónak, a legjelentősebb szerződések a petrolkémiai üzletágukkal voltak. A tranzakciót követően az volt a feladat, hogy feltárjuk a szinergia lehetőségeit, azaz megnézzük, hogy miben tudunk segíteni a Molnak, és a Mol miben tud segíteni nekünk, illetve a másik két tulajdonosnak is vannak olyan energetikai projektjei, ahol szintén igyekszünk a szinergiák adta lehetőségek minél jobb és értéknövelő kihasználására.

D: Az új tulajdonosi körrel regionális terjeszkedési lehetőségek nyíltak ki, hiszen ők már komoly jelenléttel és tapasztalattal bírnak egyes környező országokban, amelyek az Alteónak is célpiacai lehetnek. Előbb-utóbb az Alteo is ki szeretne lépni a külföldi piacokra, bár többek között az energiatárolós pályázat és a szélerőművek kiépítése apropóján komoly lehetőségek vannak jelenleg Magyarországon is, amelyek mellett nem mehetünk el.

Egy ponton túl azonban cél lesz a regionális növekedés, a méretugráshoz pedig szükséges az új tulajdonosi támogatás.

A terjeszkedés során azok az országok jöhetnek eleinte szóba, ahol már a jelenlegi tulajdonosok valamelyike is jelen van, tehát a közép-európai régió van a fókuszban. Ezen felül a nagy tulajdonosi kör nyújtotta erős pénzügyi háttér lehetőséget biztosít arra, hogy az eddigi tevékenységeinket szignifikánsan meghaladó méretű projekteket tudjunk megvalósítani.

Milyen projektekre kell itt gondolni, az eddigi fő tevékenységektől eltérő tervek vannak?

A: Nem, továbbra is kompetencia alapon tervezünk működni: azt fogjuk csinálni, amihez értünk.

Milyen szinergiák jelentek meg az elmúlt egy év alatt az új tulajdonosokkal, mire lehet számítani a jövőben?

A: Az első fecskék már megjelentek, de egyelőre inkább belülről láthatóak a szinergia-hatások. A vonatkozó lehetőségek kiaknázása az elkövetkező 3-4 év feladata, az EBITDA szintjén is legkésőbb ezen az időtávon lesznek majd érzékelhetőek az előnyök. Bizakodó vagyok azzal kapcsolatban, hogy ennél előbb is be fogunk majd tudni jelenteni értéknövelő terveket.

Tavaly még úgy fogalmaztak, hogy nem a nagyon hamar érkező hatalmas osztalék a cél, hanem az, hogy hatalmas növekedés legyen. A 2023-as év után viszont rendkívül magas osztalék kifizetése mellett döntött az Alteo - mi változott?

A: 2022 után a tavalyi év is kimagaslóan jól sikerült ebben a magas energiaár-környezetben. Ezt követően volt realitása annak, hogy ezt a rendkívül magas osztalékot kifizessük. Osztalékról azért nehéz előre kommunikálni, mert a mi iparágunkban gyakran jöhetnek olyan fejlemények vagy bejelentések, amelyek jelentősen növelhetik a vállalat értékét: ilyenkor jellemzően a megnövekedett finanszírozási igény miatt szerényebb osztalék kifizetésére van lehetőség. Volt két rendkívül jól sikerült évünk egymás után, úgy érzem, hogy ez a mértékű osztalékfizetés nem veszélyezteti növekedési terveinket, hiszen a cég mérlege erős, jelentős nagyságrendű projekteket tudunk finanszírozni adott esetben ilyen mértékű osztalékfizetés mellett is.

A későbbiekben is számíthatunk olyan magas osztalékra, mint amit idén fizet a társaság?

A: A mostani kifizetésben van egy jelentős extra tétel, 200 forint extra osztaléknak tekinthető belőle. Ezt nem célszerű minden évben fenntartani, főleg az ambiciózus beruházási tervek ismeretében.

Az osztalék kérdésében egyfajta rugalmassággal szeretnénk élni, nem az a fókusz, hogy egy fejőstehén típusú vállalatot működtessünk.

(Fejőstehénnek, vagy cash-cow vállalatnak nevezik azokat a tőzsdei cégeket, amelyeknek a piaci növekedési kilátása alacsony, de közben magas relatív piaci részesedéssel bírnak, a megtermelt profit jelentős részét pedig valamilyen formában visszajuttatják a részvényeseknek, pl. osztalékként vagy részvény-visszavásárláson keresztül – a szerk.)

D: Mi jellemzően azt szoktuk javasolni a részvényeseknek, akik a végső döntést az osztalékról meghozzák, hogy adott helyzetben a növekedés finanszírozása vagy osztalékfizetés kérdésben azt az egyensúlyt próbálják megtalálni, ami a cég értékét, kilátásait hosszú távon a leginkább támogatja. Ezt fogjuk javasolni a jövőben is, de jöhetnek persze olyan nagy dobások, amelyek miatt nem minden évben fogunk tudni osztalékot fizetni.

A vállalat több felvásárlást is végrehajtott tavaly, idén mik az ambíciók akvizíciós fronton?

D: Komoly kihívást jelent a jelenlegi környezetben az árazás: a mögöttünk álló, jól sikerült évek után ugyanis úgy tapasztaljuk jelentősen feljebb árazódtak az energetikai eszközök, oda kell tehát figyelni arra, hogy mi az, ami hosszú távon is értékálló. Hogy konkrétumokat említsek, továbbra is megújuló erőműveket, szabályozói képességgel bíró, flexibilis energetikai szolgáltatásokat végző cégeket nézünk elsősorban itthon és külföldön is.

A távolabbi jövőbe nézve mik most a víziók, mit szeretnének építeni az a cégből, hol látják mondjuk öt-tíz év múlva az Alteót?

A: Hosszabb távon nézve

az a célkitűzés, hogy az Alteo érdemben hozzá tudjon járulni a magyarországi megújuló-hangsúlyos energiastratégiához,

akár erőművek birtoklásával, akár a feltételek megteremtésével a szabályozó központokon keresztül. Ezen felül a körforgásos gazdaság kialakításában is meghatározó lesz szándékunk szerint az Alteo szerepe, akárcsak a saját, illetve a tulajdonosi kör fenntarthatósági céljainak elérésében is.

D: Egy nagyon jelentős méretugrás lehetőségét látom a jövőben, amit a tulajdonosok nyújtotta stabil pénzügyi háttér és a regionális jelenlét támogathat. A villamos energia iránti igény megállíthatatlanul nő: gyakorlatilag minden olyan területen szükség van villamos energiára, amelyekről most a világ beszél, legyen szó mesterséges intelligenciáról, adatfeldolgozásról és tárolásról vagy a közlekedés elektrifikációjáról. Keresleti oldalról tehát adott a feltétele annak, hogy a villamos energia előállításával, különösen a megújuló alapú villamosenergia-termeléssel és kapcsolódó szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok jelentős növekedésre számíthatnak.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos