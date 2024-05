Csodaszerekben hisznek a kétségbeesett emberek, de súlyos mellékhatásai lehetnek fogyasztószereknek

A Viagra óta nem volt akkora felhajtás gyógyszer körül, mint ami a legújabb fogyasztószerek, az Ozempic, a Wegovy vagy a Mounjaro esetében tapasztalható. A két sztori abban is hasonlít, hogy ezeket is teljesen más célra fejlesztették, mint amivel végül berobbantak, és abban is, hogy a kereslet a nem titkolt mellékhatások ellenére is óriási irántuk.

Az elhízás a 21. század egyik legnagyobb közegészségügyi problémája: a WHO adatai szerint 2022-ben a világon minden nyolcadik ember elhízott volt, a felnőtteknél a túlsúlyos emberek száma 1990 óta a duplájára nőtt, a 18 év alattiak körében pedig megnégyszereződött. Európában május 22-én tartják az elhízás ellenes kampánynapot, amikor elsősorban a túlsúly következményeire és az egészséges életmód fontosságára igyekeznek rávilágítani. Az emberek napjainkban azonban a fogyásnál is a könnyebb és gyorsabb megoldást keresik, így virágzik a testsúlycsökkentők piaca és azon belül is a celebek és influenszerek által csodaszerként emlegetett gyógyszereké.

Miből lesz a „csodaszer”?

A gyógyszerek közül három népszerűsége szökött az egekbe a közösségimédia-hype hatására is, ezek az Ozempic, a Wegovy és a Mounjaro.

Az Ozempic egy injekció, használata egyszerű, mert a hatóanyagot egy toll (pen) tartalmazza, amit mindössze hetente egyszer, az inzulinadagolóhoz hasonlóan kell alkalmazni. Nem véletlenül: az Ozempic hatóanyagát, a szemaglutidot a 2-es típusú diabéteszesek vércukorszintjének szabályozására fejlesztettek ki.

A készítménnyel folytatott kutatások azt mutatták, hogy a kezelés alatt a betegek veszítettek a súlyukból, így a gyártó dán Novo Nordisk kijött egy másik gyógyszerrel, ami nagy dózisban tartalmazza a szemaglutid hatóanyagot: ez a Wegovy, amit 2021-ben az USA-ban, majd Európában hagytak jóvá elhízással és más testsúlyhoz kapcsolódó egészségügyi problémákkal küzdők kezelésére.

A Wegovy hihetetlenül hamar bekerült a „csodagyógyszer” kategóriába, a gyártó nem is tudott lépést tartani a kereslettel, aminek következtében tavaly év elejére az Ozempic is hiánycikk lett, annyi fogyni vágyó keresett alternatívát. A diabétesz leggyakoribb típusában szenvedők közül viszont így sokan nem jutottak hozzá a készítményhez.

A Mounjaro ugyancsak diabétesz-gyógyszer, szintén előretöltött injekciós toll formájában kapható. Azt, hogy a készítmény a fogyni vágyók körében is népszerű lett, nem kis mértékben annak tudható be, hogy az Amerikai Diabétesz Szövetség 2022-es konferenciáján bemutattak egy tanulmányt, ami egy vizsgálatban résztvevők, akik nem szenvedtek cukorbetegségben, 72 hét után testtömegük akár 22,5 százalékát is elvesztették.

Hatások és mellékhatások

A legújabb fogyasztószerek a szervezet által is termelt hormon, a GLP-1 utánzásával fejtik ki hatásukat. A GLP-1 egyebek mellett lassítja a táplálék áthaladását a gyomorban, ami segít hosszabb ideig fenntartani a teltségérzetet.

Akik használják, úgy tapasztalják, hogy sokkal kevésbé sóvárognak az ételek után, és sokkal kisebb adagoktól is jól laknak. Így anélkül fogynak, hogy több kalóriát égetnének el.

Aminek van hatása, annak viszont mellékhatása is van – az örökérvényű mondás ez esetben is igaz. Az egyik legkomolyabb kockázat a pajzsmirigyrák, amire a Novo Nordisk és az Eli Lilly is felhívja a használók figyelmét. Annak ellenére is, hogy az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) felülvizsgálata nem talált bizonyítékot arra, hogy a széles körben használt súlycsökkentő és cukorbetegség elleni gyógyszerek kapcsolatban állnának a pajzsmirigyrákkal. Gyógyszermellékhatás lehet hasnyálmirigy-gyulladás, vese- és epeprobléma, alacsony vércukorszint, sőt a Wegovy esetében a depressziót és az öngyilkossági gondolatokat is feltünteti a gyártó.

Van egy speciális, látható mellékhatás is: az arc látványos megereszkedése, megöregedése amiatt, hogy onnan is eltűnik a „töltőanyag”. Ezt a nemkívánatos hatást Paul Jarrod Frank New York-i bőrgyógyász nevezte el „Ozempic-arc”-nak, jóllehet mindegyik ilyen készítménynek lehet ez a kellemetlen velejárója fogyókúrás használat esetén.

A leggyakoribb mellékhatásoknak a hasmenés vagy a székrekedés, a hányinger, a hányás, fejfájás, a gyomorpanaszok, szédülés, puffadásérzés számítanak.

Az elhízással foglalkozó szakemberek azért is óvatosságra intenek ezeknek a készítményeknek a használatával kapcsolatban, mert amikor ezeket abbahagyják, a betegek újra felszedhetik a leadott kilókat. De van itt még legalább egy probléma: a kalóriadeficit idején a szervezet izmot épít le, hogy átvészelje az éhezést. Ha pedig abbahagyja a páciens a gyógyszerek szedését és visszahízik, akkor nagyobb arányban szedhetnek vissza zsírt a betegek, ami végső soron negatív hatással van az egyén egészségi állapotára.

Ám itt egy új hatóanyag, amitől az eddigieknél is többet remélnek a szakemberek. Az Európai Elhízás Kongresszuson bemutatott tanulmány szerint az Eli Lilly által kifejlesztett retatrutide injekció a 2. fázisú klinikai vizsgálat szerint elődeinél is hatékonyabb. Nemcsak az éhségérzetet nyomja el ugyanis, de zsírt is éget. Naveed Sattar, a Glasgow-i Egyetem professzora, aki más súlycsökkentő kezelések kipróbálásán is dolgozott, azt mondta a The Guardiannak: „öt vagy tíz évvel ezelőtt nem tudtunk volna elképzelni olyan gyógyszereket, amelyek ilyen súlyvesztést okozhatnak.”

Óriási üzlet

A gyógyszercégek tehát vérszemet kaptak, és a felhajtás, valamint a kereslet a lehetséges mellékhatások ellenére óriási a fogyasztószerek iránt. Ez pedig az eredeti készítmények gyártóinak és a hamisítóknak is remek hír. A kiváló eredményhez hozzátartozik, hogy az Ozempicet nagyon drágán adja a gyártó: egy nemrég ismertetett tanulmány szerint a gyógyszer előállítási költsége kevesebb mint havi 5 dollár lehet, míg az USA-ban biztosítás nélkül majdnem 1000 dollárba kerül.

A gyógyszer iránti kereslet ennek ellenére is tovább nőhet, miután Európai Elhízás Kongresszuson a közelmúltban közzétettek egy tanulmányt, amely szerint a fogyasztó injekció csökkentheti a szívroham kockázatát. Kiderült, hogy a szemaglutid hatóanyagát szedőknél 20%-kal alacsonyabb volt a szívroham, a stroke vagy a szív- és érrendszeri betegségek miatti halálozás kockázata. Ez pedig óriási áttörés lehet ezeknek az állapotoknak a megelőzésében.

A gyógyszerek azonban régóta a legkeresettebb feketepiaci termékkategóriába tartoznak, a fogyasztószerek – a potencia-, vagy az izomtömegnövelők mellett – a legnépszerűbbek között vannak. Az európai és az amerikai gyógyszerhatóságok is több alkalommal adtak már ki figyelmeztetést a most oly keresett fogyasztószerek hamisítása miatt. A CBC nemrég arról írt, hogy a gyógyszergyárak által megbízott kiberbiztonsági cég tavaly több mint 250 weboldalt szüntetett meg, amin ezeket a népszerű orvosságokat, pontosabban azok hamisított változatait kínálták. Emellett 1600 illegális online gyógyszertárat számoltak fel, amelyek közül 279-ben árultak hamisított, anyagcserezavarok kezelésére szolgáló gyógyszereket. Ezek több mint 90 százaléka fogyasztószer volt.

A kockázatokról és mellékhatásokról kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét!

Címlapkép forrása: Shutterstock