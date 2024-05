Megvan a magyar lottóláz eredménye, gigantikus árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt.

Naponta 2 milliárd forinthoz közeli összeget fizetünk ki a játékosainknak - mondta a Portfolio-nak adott interjújában Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki más exkluzív adatokat is elárult az állami társaság 2023-as üzleti évéről. A cég első embere beszélt arról is, hogy az Ötöslottón hány milliárd forintos nyeremény felett indul meg a lottóláz idehaza. Mager Andreával emellett beszélgettünk az online sportfogadási piacon tavaly indult új helyzetről, a játékoskártyák jelentőségéről, a fizikai hálózat és a digitális tér szerepéről, a sorsjegyek valamint a számsors játék teljesítményéről. Ennek kapcsán kérdeztük az Ötöslottó legutóbbi két hatalmas nyereményét elvivő szerencsejátékosról is. Előrevetítette: hamarosan új típusú üzletet nyitnak, ami a jövő lottózója lesz.

Kezdjük a fő számokkal és trendekkel a 2023-as év értékelését. Mi az, ami először az eszébe jut ennek kapcsán a Szerencsejáték Zrt. tavalyi évéről?

2023 a rekordok éve volt akár az árbevételünket nézzük, akár a költségvetésbe fizetett közösségi hozzájárulásaink összegét. Mindhárom szegmensben, a sportfogadásban, a számsorsjátékokban és a sorsjegyek világában is két számjegyű volt a növekedés. A sportfogadás 13 százalékkal nőtt az előző évhez képest, a sorsjegyeknél ez a növekedési ütem 14 százalékos, a számsorsjátékoknál pedig 15 százalékos volt. Ez utóbbi nemcsak önmagában erős növekedés, hanem nemzetközi összevetésben is kimagasló, Európában ugyanis ettől eltérőek a trendek.

Mennyiben lógott ki ennek a szegmensnek a teljesítménye?

A nemzeti lottótársaságok mindenhol azzal küzdenek, hogy a számsorsjátékok iránt csökken a kereslet. Átlagosan körülbelül 4 százalék körüli növekedéssel számolnak, ezért számít kimagaslónak az említett kétszámjegyű növekedés.

Az Ötöslottó nyereményhalmozódása, valamint a játékoskártyához kapcsolódó lakásnyereményakció megdobta ennek a szegmensnek a teljesítményét.

Maradjunk az üzleti világ szempontjából legfontosabb számoknál: mekkora árbevételt ért el a Szerencsejáték Zrt. tavaly és hogy alakultak a főbb számok?

A 2022-höz képest

19,1%-os növekedéssel 980 milliárd forint volt a tavalyi árbevételünk,

és az előzetes számaink alapján azt kell mondanom, hogy az idei első negyedévünk is remekül alakult, jelenleg éves szinten – 2023 azonos időszakához képest - 17%-kal tudtunk növekedni. A tavalyi év egy másik fontos mérőszáma

a tiszta játékbevételünk, ami 14%-kal 276 milliárd forintra nőtt.

Az árbevétel és a tiszta játékbevétel közötti rész az az összeg, ami mind a játékosoknál marad. Ez az árbevételünk 72%-a volt tavaly, ami azt jelenti, hogy

naponta 2 milliárd forinthoz közeli összeget fizetünk ki a játékosainknak.

Van egy másik rekordunk is a tavalyi évről: amikor arról beszélünk, hogy mennyi adót, járulékot és felügyeleti díjat fizetünk be a központi költségvetésbe, vagyis mekkora a közösségi hozzájárulásunk, akkor az tavaly 170 milliárd forint volt. Ez 14,9%-kal haladta meg a 2022-es értéket, ami a társaság közösségi értékteremtésének impozáns növekedését jelenti.

A rekordok éve volt a tavalyi abban a tekintetben is, hogy - a lakásnyeremény akciónak köszönhetően - azon regisztrált játékosaink száma, akik játékos kártyával rendelkeznek a földi hálózatban, már az 1,1 millió főt is meghaladta. Most körülbelül 1 millió 350 ezernél tartunk, és a célunk az, hogy év végéig a játékos kártya regisztráció esetében is eljussunk akár a 2 millió fős játékoskártyás bázishoz.

Hosszabb távra visszatekintve ez mekkora növekedést jelent?

Az elmúlt 10 évben a Szerencsejáték Zrt. megnégyszerezte az árbevételét, 2019 óta pedig megduplázta, a gyorsítósávra igazából a Covid után léptünk rá. A járvány idején gyorsan reagáltunk, sikeresen vezettünk be új digitális termékeket, illetve megújítottuk a belső folyamatainkat. Jelenleg

az árbevétel összetétele jelent számunkra leginkább kihívást: a sportfogadásból érkezik ugyanis a bevételünk 59,1%-a, a számsorsjáték 21%-os, a sorsjegyek pedig 19,9%-os részarányt képviselnek.

Mit jelent a gyakorlatban ez a kihívás?

A három termékcsoport közül a sportfogadás az, amely alacsonyabb jövedelemtermelő képességű, nagyobb versenynek kitett, és ennek részaránya növekszik. A társaság fenntartható növekedése szempontjából tehát nem mindegy hogyan teljesítenek az egyes játékszegmensek, köztük az előbb említett sportfogadás, amely egyre népszerűbb.

Mindez úgy, hogy a tavalyi évtől új felállás van az online sportfogadás piacán, a szürke zónában játszó szereplők többnyire kiestek, viszont bejött egy új versenytárs a legális piacon.

Valóban, a korábbinál tisztább versenyhelyzetnek nevezhetjük ezt a mostanit, ugyanis végre mindenkire egyenlő szabályok vonatkoznak. 2023 júliusában alapvető változások történtek, hiszen a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, a bennünket és a piacunkat is felügyelő hatóság erősebb eszköztárral lépett fel a magyar engedéllyel nem rendelkező szervezők ellen. Ez a folyamat, már 2022 decemberében elkezdődött, amikor bejelentette kivonulását a bwin, a tavalyi év során elhagyta hazánkat a Bet365 is, az Unibet azonban még mindig jelen van ezen a piacon. Most egy új helyzet van alakulóban, mert az Unibet új francia tulajdonosa számára is felmerül a kérdés: felelős játékszervezőként akar-e eljárni, és kér-e magyar játékengedélyt.

Tavaly, a piacnyitásra, illetve az új versenyhelyzetre készülve, teljesen megújítottuk a sportfogadási platformunkat. Úgy gondoljuk, hogy világszínvonalú szolgáltatást tudtunk adni ügyfeleinknek, számos népszerű funkcióval. Emellett dolgozunk azon is, hogy egyre inkább adatvezérelten tudjunk működni. Az online regisztráltak esetében ez már működik is, és - az egyre népszerűbb játékoskártya miatt - hamarosan a földi hálózatban játszó ügyfeleinkre is igaz lesz ez a megközelítés. A játékoskártyának köszönhetően személyesebbé válik az ügyfélkapcsolat, valamint a kiskereskedelemben széles körben terjedő,

személyre szabott ajánlatokkal tudjuk megkeresni ügyfeleinket.

Maradjunk a legjelentősebb szegmensnél, a sportfogadásoknál. Milyen trendek figyelhetőek meg ezen a téren?

Az egész évet az új ügyfelek folyamatos megjelenése jellemezte, 2023 januárjától, majd azt követően 2023 júliusától még erőteljesebben, és azóta sem csökken a játékosok számának növekedési üteme.

De nemcsak a játékosok száma emelkedik, hanem a játékkedvük is,

köszönhetően a teljesen új fogadási platformnak és a folyamatos újításainknak. Néhány számot érdemes ebből kiemelni: a megújult TippmixPro-n háromszorosára nőtt a mérkőzés előtti- és tízszeresére az élő fogadási eseményszám. Ez most márciusban 112 ezer darab mérkőzés élő fogadhatóságát jelentette. Részünkről volt tehát egy jelentős kínálati növekedés, az e-sport esetében például harmincszoros bővülésről beszélhetünk. Van egy másik érdekes szám, hogy míg 2023-ban egy Bajnokok Ligája nyolcaddöntőre 180 mérkőzés előtti fogadási opciót kínáltunk, idén ez a szám a 800-at meghaladja. Tavaly más területen is kipróbáltuk magunkat, az Oscar-díjátadónál 20 fogadási lehetőséget kínáltunk játékosaink számára. A játékosaink ugyanakkor érezhetően a hagyományos sportfogadást részesítik előnyben. Versenyelőnyünk van abban az értelemben is, hogy az SZRT-ről köztudomású, hogy a magyar sportot kiemelten támogatja, az 5 nagy magyar látványsport szövetséggel kötött szerződésünk értelmében az általuk szervezett meccsekre csak nálunk lehet fogadni. A magyar sportot tehát különlegesen kezeljük, például akkor is, amikor magyar versenyzők indulnak az olimpián. Egy ilyen eseménynél megváltozik a sportfogadók magatartása is, mert olyan sportágakra is fogadnak, amikre úgymond békeidőben nem.

A bevételek tekintetében mennyire tör előre ez a szegmens?

Az elmúlt 10 évben a sportfogadásból származó bevétel részaránya 30 százalékról megemelkedett közel 60 százalékra. A célunk, hogy nagyjából ez az arány stabilizálódjon.

Fontos ugyanis a társaság stabil jövedelemtermelő képessége szempontjából, hogy a számsorsjátékok és a kaparós sorsjegyek részaránya ne csökkenjen. Ezt viszont fenntartani csakis masszív termékfejlesztéssel lehet, illetve nem szabad eltagadni, hogy segít az is, ha a szerencse mellénk áll,

a főnyeremény halmozódása ugyanis meghatározó tényező a számsorsjátékok bevételei tekintetében.

Ami pedig pont a Szerencsejáték Zrt. hatáskörén kívül van.

Így van, erre semmilyen ráhatásunk nincs, a működési modellünk ezen tényezője teljességgel kiszámíthatatlan. Viszont

a halmozódás mértéke, és az így felfutó lottóláz nagyban befolyásolja a számainkat.

Egymilliárd forintos jackpotnál még nem látunk növekvő játékkedvet. Egy és hárommilliárd között már megjelennek azok a játékosok, akik esetleg több mezőt váltanak ki, 3 milliárd forintos jackpot felett pedig megfigyelhető egy lélektani hatás, ilyenkor már nemcsak több mezőt játszanak játékosaink, hanem jelentősen bővül a számuk is. 4 milliárd forint körül pedig már megjelennek a szerencsejáték vadászok, például az ukrán-román-szerb határon a turisták.

Említette, hogy a halmozódások a társaság eredményét támogatták, mekkora volt ennek nyomán idehaza a lottóláz?

Valóban, míg 2022-ben nem volt extrém főnyeremény halmozódás, az elmúlt időszakot több is jellemezte. 2023-ban áprilisban húztak ki egy kiemelkedő jackpotot, ez 4,57 milliárd volt, és ezt követően nagyon hamar elindult egy újabb halmozódás, aminek a végeredménye, hogy 2024 februárjában, 29 hét halmozódás után megérkezett minden idők legmagasabb Ötöslottó jackpotja. Ez több mint 6 és fél milliárd forint volt, de a halmozódási hatás már 2023-ban elkezdődött. Összességében ezek miatt

egy hatalmas erejű halmozódás jellemezte a tavalyi évet.

És lehet-e valamit tudni a nagy nyertesekről?

Tiszteletben kell tartanunk a játékosi érdekeket, ez pedig a minél nagyobb diszkréció, amit a jogszabály is véd. Ez azt jelenti, hogy én sem személyesen, sem írásban, azaz semmilyen módon nem találkoztam a nyertesekkel, nem is ismerhetem meg a kilétüket. Van lehetőségünk viszont arra, hogy anonimizált kérdőíven kérdezzük a nagynyerteseket, de ez esetben is az a tapasztalat, hogy nagyon szűkszavúak. Önkéntesen megadott válaszaik alapján tudjuk csak, hogy a legszűkebb körben tartják az információt, vagyis jellemzően csak a családdal osztják meg a nyeremény hírét. Játékszervezőként akkor járunk el felelősen, ha tiszteletben tartjuk ezt az igényt. A nyereményeket hazai bankszámlára utaljuk, és ebből is látszik, hogy a magyar bankrendszer kiválóan teljesít. Sehonnan ilyen hír nem került ki soha, ami a nagy nyertesre vonatkozott, és ehhez tartani fogjuk magunkat a jövőben is.

És azt lehet tudni, hogy elvitték-e a nagy nyereményeket?

A transzparencia is azt követelné meg, hogy ezt közöljük, de jogászaink házon belül ennél szigorúbb állásponton vannak. Annyi mondható el, hogy a nagy nyerteseknek 90 napjuk van a nyereményigénylés elkezdéséhez, de jellemzően a sorsolás után 2-3 héttel jelentkeznek. Ezt követően viszont egy sztenderdizált folyamat indul el. Ha beérkeznek hozzánk a nyertesek, akkor a hivatalos ellenőrzési eljárások után két-három héten belül a nyereményükhöz tudnak jutni.

Minden belső eljárás a játékos védelmében van felépítve.

Mennyire hódítanak a társaság ügyfeleinél az új szolgáltatások, a digitális tér?

Fontos trend az online sportfogadás előretörése, de nálunk

a hálózatnak még rendkívül meghatározó szerepe van. Az árbevételünk 70%-a keletkezik ugyanis a fizikai hálózatunkban,

és 30%-a érkezik az online csatornákon. Ennél még érdekesebb, hogy a tiszta játékbevételünknek a 84%-a keletkezik a hálózatban, és 16%-a pedig az online rendszerekben, ugyanis a hálózatunkban adjuk el a lottót és a kaparós sorsjegyeket, és azoknak a jövedelmezősége magasabb, mint amit az online sportfogadásban el lehet érteni.

Azt azonban ki kell emelni, hogy

valóban törnek előre a digitális megoldások:

ha az elmúlt 10 év átlagát nézzük, akkor egy digitális forradalomról lehet beszélni. A hálózatunkban ugyanis az éves átlagos növekedés 12% volt, a digitális csatornákon ugyanez a növekedési ütem 40%-os, igaz hozzá kell tennem, hogy nyilván alacsony bázisról indultunk.

Mennyiben mozog együtt a hazai kaparós sorsjegypiac a nemzetközi trendekkel?

A kaparós sorsjegyek nem csak nálunk, hanem a világszerte igen népszerűek. Ennek egyrészt az ára és az elérhetősége a magyarázata. Másrészt pedig a gyors játékélmény, hamar kiderül, hogy nyert, vagy nem nyert a játékos. Ebben a szegmensben elérhetőek az úgynevezett állandó sorsjegyek, ezek azok, amelyeket a játékosaink szeretnek, és már beváltak és az időszakosak, amelyek cserélődnek. A játékosigényekre reagálva ugyanis kellenek a megújuló sorsjegyek is, ennek érdekében pedig elkezdtünk kísérletezni, fejleszteni.

Pontosan mit takar ez?

Új sorsjegycsaládokat indítunk el, különböző nyereményösszegekkel, játékmódokkal. Próbálkozunk drágább sorsjegyekkel, ahol a jackpot összege arányosan jóval magasabb, illetve olyannal is, mint a Nyereményözön, amelynél sok apró nyereményhez juthatnak a játékosok, így az élmény is gyakoribb. 2024 arról szól, hogy a nem állandó sorsjegy portfóliónkat is megújítjuk, és mindegyik újonnan kibocsátott sorsjegyünk valamilyen különlegességet tartogat.

Milyen további fejlesztési tervek vannak a csőben?

A napokban jelentettük be, hogy az Ökumenikus Segélyszervezettel együtt dolgozva a jövő év második felében bemutatunk egy olyan új sorsjegyet, amely bevételének egy részét a segélyszervezetnek utaljuk át. A számsorsjátékok területén, közel 20 év után idén március elején bevezettünk egy új, saját fejlesztésű terméket, a Napi Mázlit, amely tervek felett teljesített az eddigi számok alapján, úgy tűnik szeretik a játékosaink. Idén várhatóak még további fejlesztések is, például a Puttónál is.

Jelenleg az 5 éves számsorsjáték-fejlesztési stratégiánk mentén haladunk, egy-egy új termék bevezetésénél pedig figyelnünk arra, hogy ne kannibalizálják az eddigi sikertermékeinket.

Szintén újítás lesz 2024-ben, hogy a megjelenésünkben is próbálunk változtatni. Ennek egyik eleme az, hogy

hamarosan megnyílik egy új típusú üzletünk a MOM Parkban, ez lesz a jövő lottózója.

Próbálunk, a trendeket követve újat hozni a megszokott értékesítési modellhez képest, hiszen a fizikai hálózat továbbra is meghatározó és fontos számunkra. Kiemelt partnerünk a Magyar Posta, itt is egy új megoldással készülünk, 20 úgynevezett postalottózót nyitunk 2025 év végéig, az elsőt Nyíregyházán már megnyitottuk. A Mol-lal való együttműködésünket is fejlesztjük, szerencsejáték-sarkokat tervezünk kialakítani egyes benzinkutakon. Eközben a digitális fejlesztéseinket sem hanyagolhatjuk el, ezek nagyságrendekkel fognak növekedni 2024-ben és 2025-ben is. Részeredmények már 2024-ben is várhatóak: a mobil applikációnkat és a hűségprogramunkat illetően. Hosszú távú célunk, hogy a Szerencsejáték Zrt. partnerei, beszállítói jellemzően hazai vállalkozások közül kerüljenek ki.

