Újra népszerűek a másfél milliós luxusnyaralások a magyarok körében

A hajós utazásoknál gyakorlatilag visszaállt az élet a 2019-es időszak szintjére, sőt, a korábbiakhoz képest is nagyobb az érdeklődés az olyan luxusutak iránt, mint a mediterrán térség vagy Alaszka. Aki a klasszikus tengerparti nyaralásra vágyik, de távoli térségekben, annak elérhető Thaiföld vagy Kuba is. Ezeknél a nyaralásoknál viszont 1-1,5 millió forint a kezdő ár, a határ pedig a csillagos ég. Aki „szuperluxusra” és saját pincérre vágyik, akár 5 milliót is ki kell, hogy fizessen.

Mostanra visszaállt az élet a hajóutaknál a koronavírus-járvány előtt megszokott kerékvágásba. A mediterrán térség most a sláger, azok az utak 10 naposak, a karibi-térségben, a norvég-fjordoknál, Izland környékén vagy éppen Alaszkánál viszont már kéthetesek a nyaralások – közölte a Portfolio megkeresésére a Tensi Holiday. Egy ilyen hajóút általában 1,5-2 millió forintba kerül fejenként, persze sok függ attól, hogy az utasok mennyire szeretnének a tengerjáró hajón nagy kabinban aludni. Vannak kissé olcsóbb utak is, egy Dubai csoportos hajóút 2200 euróérti is elérhető.

Egész évben folyamatos az érdeklődés a Maldív-szigetekre. A távol-keleti utazási célpontok közül Bali újra nagyon népszerű, de Kubára is sokan kíváncsiak. A Kuba környéki szigeteken 35 ötcsillagos szállodát húztak fel. Szeszler Szilvia, utazási szakember szerint a Karibi-térség hajóútjai 1-1,5 millió forint/fős költséggel tervezhetők. Csak a repülőjegy jegy több mint 500 ezer forint. „Kuba környéki hajóutakra is be lehet fizetni, de sokkal olcsóbb, ha az Egyesült Államokból indulva egy cruise-ra befizetnek, az csak pár száz dollár” – mondta Szeszler Szilvia.

Hargitai Éva, a Tensi Holiday értékesítési vezetője egyéb kubai érdekességekre is figyelmeztetett. „Külföldi termékekhez szinte lehetetlen hozzájutni, a cégek államosítottak, így nincs a számunkra megszokott piaci verseny" – mondta Hargitai Éva. Ez sokszor sajnos a szolgáltatás rovására megy: a helyi dolgozók nem feltétlenül motiváltak zárkózottnak, szűkszavúnak tűnnek, ami csak borravalóval enyhül, tette hozzá.

Újdonság, hogy idén már Madagaszkárra is el lehet menni itthoni indulással, de továbbra is elérhetőek a Seychelles-szigetek, újra egyre népszerűbbek a marokkói utak és évente kétszer dél-afrikai körutazásra is van lehetőség, mint ahogy Kenya is elérhető az európai turisták számára is.

Egy kéthetes Japán körutazás például 3 millió 400 ezer forint két fő számára, kétágyas elhelyezéssel. És úgy tűnik, hogy a luxuskategóriában nincsenek lélektani határok. A „szuperluxus” kategória pedig expedíciós hajóutakat kínál, speciálisan erre az utazási formára kialakított hajókkal. Ezek többnyire kisebb, 100-600 fős vízi járművek, 6 csillagos ellátással. A személyzet és az utasok aránya akár 1:1 lehet, vagyis, mindenkinek lehet akár saját pincére. Tulajdonképpen komornyik-szolgáltatást adnak az utasok számára.

Aki az érkező nyári meleg ellenére például egy antarktiszi hajóútra vágyik, az kétfős utazás esetén minimum 5 millió forintos költségre számíthat, de speciális szolgáltatások igénylésekor az ár a 10 millió forintot is elérheti.

