Újfajta őrület hódít az utazásoknál: megrohanták a fiatalok a tengerjáró hajókat

A Covid-időszak legnagyobb vesztesei közé tartozott az utazási szektor, azon belül is a nagy tengerjárók hajók, miután több olyan eset volt, hogy járványgócokká váltak. A járatok leálltak, a hajózással foglalkozó vállalatok elvesztették minden bevételi forrásukat, óriási veszteségeket termeltek, és jelentős eladosodottságot halmoztak fel. A járvány lecsengését követően azonban gyorsan lendületet vettek az utazások, a jelenséget egy külön elnevezéssel is illették: "bosszúutazások", amikor a bezártság ideje alatt elmaradt nyaralásokat pótolták a fogyasztók. Érdekes módon ebben élen járnak a tengerjáró hajók, ahol már tavaly meghaladta az utaslétszám a járvány előtti szintet, és a növekedés azóta is töretlen, van, aki már jövő évi jegyeinek több mint harmadát eladta. Amellett, hogy egyesek nyugdíjasotthon helyett választják a tengerjáró hajókat, mert olcsóbb, a fiatalabb generációk körében is váratlan népszerűségre tettek szert. Megnéztük, hogy mi a befektetési sztori, és milyen részvényeket tudunk megvenni a tőzsdén.

Utazunk, mintha nem lenne holnap

A koronavírus-járvánnyal sújtott évek korlátozásai és bezártsága után nagy lendülettel indultak újra az utazások, ahogy az emberek szabadulni vágytak, a felhalmozott keresletnek, a „bosszúutazásoknak” köszönhetően pedig 2024-ben már várhatóan ismét eléri a járvány előtti szintet a globális turizmus. Pedig a Covid óta eltelt évek nem voltak teljesen felhőtlenek az utazási cégeknek, a makrogazdasági és a geopolitikai helyzet sem kedvezett a szektornak.

Különösen látványos volt a feltámadás a tengerjáró hajóknál, a szektor a járvány legnagyobb áldozataiból a turizmus egyik leggyorsabban növekvő iparágává vált mostanra.

A becslések szerint idén 36 millióan indulhatnak hajós utakra, ami jelentősen meghaladja a 2019 évi szintet, amikor 30 millió alatt maradt az utasok száma – idézi a Reuters a Cruise Line International Association várakozásait. Tavaly már 7 százalékkal felülmúlta a járvány előtti szintet az utasforgalom, összehasonlításképp a nemzetközi utaslétszám, beleértve a légiforgalmat is, még 12 százalékkal elmaradt globálisan 2023-ban a 2019-es szinttől. Az érdeklődést jól jelzi, hogy a nemrég tőzsdére ment Viking Holdings már most eladta a helyek 35 százalékát 2025-re. Sokatmondó az is, hogy a világ legnagyobb óceánjárója, a 7600 fő befogadására (5600 utas) képes Icon of the Seas első, januári útjára minden jegy elkelt.