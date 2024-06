Megváltozott a világ: profitéhség helyett gazdasági háború

A külkereskedelmi kapcsolatok kialakulását és intenzitását alapvetően a vállalatok profitnövelő magatartása formálja. A költségek csökkentése miatt a munkaintenzív folyamatokat olcsóbb munkaerővel rendelkező területekre költöztetik és a termeléshez szükséges alkatrészek beszerzésénél azt tartják szemmel, hogy olcsón és megfelelő minőségben vásárolják meg azokat, függetlenül a földrajzi lokációtól. Az elmúlt években azonban egyre több geopolitika feszültség figyelhető meg a világ legnagyobb gazdasági tömbjei között, amelyek erőteljesen hatást gyakorolnak a kereskedelmi kapcsolatokra. A hasonló gondolkodású országok elkezdtek többet kereskedni egymással. Mi vezetett idáig és hogyan változott a szereplők gondolkodása?

Profitéhség és függőség

A vállalatok termeléssel kapcsolatos döntéseik során a fő vezérlő elv a profit növekedése. Úgy szervezik meg a termékek gyártását, hogy az a lehető leghatékonyabb legyen és a legmagasabb eredményt érjék el. Ha bizonyos termelési fázisokban relatív sok munkára van szükség, akkor ezeket a termelési folyamatokat olyan országokba helyezik át, ahol olcsó a munkaerő. A termeléshez szükséges nyersanyagokat és alkatrészeket szintén onnan szerzik be, ahol a megfelelő minőségben a legjobb áron előállítják. Gyakran előfordul, hogy emiatt egy európai vagy egy észak-amerikai vállalat például az elektronikai alkatrészeket Kínából szerzi be, hiszen a szállítási költségekkel kiigazítva is olcsóbban jut hozzá ezekhez az inputokhoz, mintha egy közelebbi országból szerezné be.

Az alkatrészek beszerzése kapcsán szintén fontos tényező, hogy egy külső vállalat több más partnernek is értékesítheti ugyanazt a szabványosított (vagy nagyon hasonló) terméket, alkatrészt, melynek köszönhetően a méretgazdaságosság előnyeit kihasználva még versenyképesebbé válik a globális piacon és olcsóbban értékesíthet. Másrészt, a vállalatok alacsony szintjen tartják a termeléshez felhasznált alkatrészek és nyersanyagok szintjét, és termelésükhöz igazítva adják le azok iránti rendeléseiket. Ez a készletezési stratégia (just-in-time) a raktározási és készletgazdálkodással kapcsolatos költségeket csökkenti le, amely szintén a vállalatok eredményességét növeli.

Fontos azonban, hogy a külföldre történő kiszervezés és az alacsony készletek kockázatokat is hordoznak egyben.

Erős függőségek alakulhatnak ki bizonyos beszállítók és országok irányába, és ha valamilyen okból kifolyólag átmenetileg nehezebbé válik az alkatrészek és nyersanyagok beszerzése, akkor az alacsony készletek miatt gyorsan megállhat a termelés a szükséges alapanyagok hiánya miatt. Hasonlókat tapasztalhattunk a COVID-19 pandémia során, a Szuezi-csatornában zátonyra futott hajó esetén, vagy a Vörös-tengeren zajló incidensek következtében.

Geopolitikai feszültségek

Az említett események mellett az utóbbi években egyre többet hallhattunk geopolitikai történésekről is, amelyek számottevően befolyásolták az ellátási láncokat és a külkereskedelmi kapcsolatokat. Ezek közül elsőként a 2018-ban az Amerikai Egyesült Államok és Kína között kibontakozott kereskedelmi háborút érdemes megemlíteni. Az amerikai álláspont szerint Kína tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat folytat és jogtalanul szerez meg bizonyos szellemi tulajdonokat, amelyek a gyártási technolóigákhoz kapcsolódnak. Ezek miatt több termék esetében megemelték a vámokat, amelyre válaszul Kína szintén hasonló lépéseket tett.

A két fél közötti kereskedelmi háború hol erősebb, hol gyengébb mértékben zajlott az azóta eltelt időszakban, azonban a mai napig fennállnak a két ország közötti kereskedelmet korlátozó előírások.

Az orosz-ukrán háború kapcsán szintén az tapasztalható, hogy geopolitikai megfontolások következtében jöttek létre olyan lépések, amelyek végül jelentősen befolyásolták a globális kereskedelmet. Az Európai Unió például számos szankciót vetett ki Oroszországra, melynek célja az európai országok orosz függőségének csökkentése, valamint bizonyos stratégiai termékek Oroszországba történő eladásának megtiltása. Ezek mentén számos európai ország csökkentette az orosz gáztól vagy kőolajtól való függőségét, de a szankciók következtében például a szén beszerzése is megszűnt.

A legfrissebb példa a kereskedelmi kapcsolatok geopolitikai irányvonalak mentén történő befolyásolására a napjainkban kibontakozó kereskedelmi háború az Európai Unió és Kína között.

Az európai országok veszélyben érzik néhány iparágukat, köztük a járműipart az egyre erősödő kínai jelenlét miatt. Kritikaként fogalmazódik meg az európai országok részéről, hogy a kínai vállalatok állami támogatásokat kapnak, például az elektromos gépjárművek értékesítéséhez, amely torzítja a versenyt és torzítja a piaci viszonyokat, háttérbe szorítva ezáltal az európai gyártókat.

Mindhárom említett példa közös vonása, hogy a szembenálló felek között alapvető geopolitikai feszültségek is megmutatkoznak a gazdasági jellegű nézőpontok mellett.

Az Amerikai Egyesült Államok számára Kína egyre nagyobb fenyegetést jelent a hadseregük és hadiiparuk fejlődése miatt, de tajvani konfliktusban is ellentétes oldalon áll a két szereplő. Oroszország esetében Ukrajna megtámadása szintén geopolitikai kockázatokat jelent az európai országok számára, akik saját biztonságukat féltik. Végül, Az Európai Unió és Kína között is megfigyelhetők geopolitikai konfliktusok. Például Oroszország Kínából szerez be bizonyos stratégiai alkatrészeket, termékeket, amelyeket a nyugati országtól nem tud beszerezni a szankciók következtében, azonban Kína segítségével mégis hozzájut azokhoz.

Ráadásul mindhárom esetben találhatunk olyan termékeket, amelyeknél erős függőségek vagy egyre nagyobb kitettségek figyelhetők meg. Például az energiaforrások terén Európa erősen függ az orosz energiahordozóktól, de az elektromos autók esetén is növekvő kínai dominancia figyelhető meg. Az Amerikai Egyesült Államok esetében szintén megfigyelhető egy növekvő külkereskedelmi deficit Kínával szemben, továbbá a kínai hadsereg és hadipar fejlődése is kockázatokat hordoz számukra.

Hatás a kereskedelemre

2018 óta a geopolitikai távolság meghatározó tényezővé vált a kereskedelmi kapcsolatok alakulásában - derült ki az Európai Központi Bank elemzéséből -, ami korábban nem volt megfigyelhető. Ráadásul az látható, hogy az országok közötti geopolitikai távolságok egyre nagyobbak, például az USA és a Kína között, vagy általánosabban véve a nyugati és a keleti országok között. Ez pedig a szembenálló felek közötti kereskedelem jelentőségét is csökkenti.

Az utóbbi néhány év eseményei felhívták arra a figyelmét, hogy a túlzott külföldi függőségek, főleg a stratégiai inputok esetében, jelentős gazdasági nehézségeket okozhatnak.

Ezek mentén merült fel az a narratíva, miszerint bizonyos termelési fázisokat vissza-, vagy közelebb kéne telepíteni (near-shoring), például Kínából Európába, csökkentve a kockázatokat. Tekintettel az országok közötti növekvő geopolitika távolságokra, a termelési láncok újragondolásánál egyre nagyobb szerepet kap, hogy a kereskedelmi partner hasonló gondolkodású, hasonló geopolitikai irányokkal rendelkező, azaz „baráti” országokba történjen (friend-shoring).

Az említett elemzés azt találta, hogy

a 2012 és 2017 közötti időszakhoz képest 2018 és 2022 között a hasonló irányultságú országok közötti kereskedelem 6 százalékkal nagyobb,

míg az egymástól geopolitikailag távol eső országok között 4 százalékkal kisebb,

ahhoz a helyzethez képest, ha nem növekedtek volna geopolitikai feszültségek.

Ezt a jelenséget támasztja alá az elemzés az orosz-ukrán háború kapcsán is. A háború hatására az eurózóna tagjai csökkentették a kereskedelem mértékét Oroszországgal, míg egymás között, valamint a hozzájuk igazodó geopolitikai nézetekkel rendelkező országokkal növelték azt.

A geopolitikai feszültségek és viták tehát olyan intézkedéseket eredményeznek (szankciók, vámok és egyéb kereskedelmi korlátok), amelyek hatást gyakorolnak a kereskedelemre és az addig meglévő ellátási láncok átrendeződésével jár együtt. Ennek az átrendeződésnek egyik fontos következménye, hogy korábban a vállalatok alapvetően a profit növelését tartották szem előtt, ez azonban a geopolitikai történések hatására kiegészül geopolitikai szempontokkal is, amely a hatékony működéssel szemben állhatnak. A vállalatok egyre többet szembesülhetnek azzal, hogy

olyan országól szerezzenek be a termeléshez szükséges inputokat, amelyek az anyaországhoz közelebb áll geopolitikai szempontból, még abban az esetben is, ha ez drágább.

Ez a folyamat pedig végső soron drágábban előállított termékekhez és a globális versenyképesség csökkenéséhez vezethet. A fogyasztók szintén veszteséget szenvedhetnek el, hiszen a hazai ipar támogatása, védelme miatt a külföldről beáramló olcsóbb termékek megdrágulhatnak a büntető vámok következtében. Ha az Európai Unió vámokat vet ki a kínai elektromos autókra, akkor a háztartások számára ez azt jelenti, hogy többet kell fizetnie a korábban olcsóbb, kínai elektromos járműért. A geopolitikai törésvonalak és a kereskedelmi háborúk tehát alapvetően befolyásolhatják a gazdaságok növekedését és az emberek jólétét.

Címlapkép forrása: Getty Images