Dermesztő mennyiségű felhasználói adatot kért ki a magyar állam a Facebooktól

Soha nem fordultak még annyi adatkéréssel a Facebookhoz a magyar hatóságok, mint tavaly: közel 2700 felhasználó tevékenységéről vártak tájékoztatást a Metától, de a közösségimédiás szolgáltató kevesebb mint 60 százalékban tett csak ezeknek eleget. Évről-évre egyre több megkereséssel fordulnak a céghez Magyarországról: 2023-ban kétszer annyi felhasználói adatokra vonatkozó kérvényt küldtek, mint 2021-ben.

Egyre kíváncsibbak a magyar hatóságok a felhasználók Facebook-adataira: a Meta legújabb, most közzé tett átláthatósági jelentése szerint 1083 darab kormányzati adatkérést kaptak 2023 második félévében itthonról.

Ezek szintén rekordszámú, 1267 ember vagy oldal információira vonatkoztak, mivel egyszerre több személynél vagy oldalnál is kérvényezhettek tájékoztatást.

Tavaly összesen 2116 kérvénnyel fordultak a közösségi médiaszolgáltatóhoz, amely messze magasabb szám, mint a hasonló lakosságszámú Csehországból (1421 darab) érkező megkeresés-mennyiség, míg elmarad az osztrák 3311 darabtól. Abból is látszik, hogy egyre kíváncsibbak az itthoni hatóságok, hogy a 2023-as adatkérés már több mint a duplája a 2021-ben küldött összes megkeresésnek (1019).

A magyar kormányzat tavaly összesen 2680 Facebook-fiókról kért információt, amire még szintén nem volt példa Magyarországon. A megkeresések legnagyobb részénél bírósági (többnyire csak bűncselekményekhez kapcsolódó) eljárásokra hivatkoztak, de az első félévben 13, a másodikban pedig 7 darab vészhelyzeti kérelmet küldtek. Utóbbiak kapcsolódnak súlyos bűncselekmények megelőzésére, vagy keresett személyek felderítésére is, a Meta nem részletezi ilyenkor, hogy milyen célból vették fel velük a kapcsolatot a magyar hatóságok.

Valamiért sorra visszadobják a magyar igényléseket

Érdekesség, hogy a Facebook anyacégénél sokszor indokolatlannak tartják a magyar hatóságoktól érkező felhasználói adatkéréseket: a második félévben kevesebb mint az ügyek kétharmadánál, 65,93 százalékában küldtek bármilyen információt, vagyis teljesítették legalább részlegesen az adatkérést. Ez jobb, mint az év első hat hónapjának mérlege, akkor csak 50,63 százalékban küldtek érdemi választ a kért fiókinformációkkal. A kétharmad körüli arány egyébként jelentős javulást jelent, mert amióta erre vonatkozó adatokat is közöl a Facebook, vagyis az elmúlt nyolc évben 50,68 százalékban tartották csak formailag megfelelőnek vagy jogilag indokoltnak a megkereséseket.

Összehasonlításképpen Ausztriában 75,1 százalékban, Csehországban 80 százalék felett megteszi a kért adatszolgáltatást a Meta.

A fiókadatok sok dologra vonatkozhatnak, kezdve attól, hogy valaki mikor és milyen eszközről, földrajzilag honnan lépett be a Facebookjára, de ennél szenzitívebb információkat is kérhetnek a hatóságok, például kapcsolati hálókat, üzenetadatokat vagy a feltöltött képek eredeti exif-adatait is.

Általában az egyes hatóságoknak szigorú jogi eljárásokat kell követniük, például házkutatási parancsot vagy bírósági végzést kell beszerezniük, amikor felhasználói adatokat kérnek az olyan vállalatoktól, mint a Facebook. Az egyes szervezetek, kormányok és titkosszolgálatok azonban gyakran megpróbálnak adatokat kérni a közösségi platformtól ezek nélkül a dokumentumok nélkül. A cég viszont nem tartja a nyilvánosságra tartozó információnak, hogy amikor a jogi csapata megvizsgálja ezeket a kérvényeket, akkor miért dönt az elutasítás mellett.

Magyarországról elenyészően kevés alkalommal kérik azt a Metától az állami szervek, hogy bizonyos fiókok és oldalak adatait mentsék el és ne hagyják az érintett felhasználónak, hogy azt teljesen törölje az adatbázisukból. Tavaly például összesen 75 darab ilyen irányú kérvényt küldtek 89 fiókra vonatkozóan, ami jóval alacsonyabb szám, mint Ausztria 2023-ban 3400 ilyen célú kérése, amely több mint 4200 felhasználóra vonatkozott.

Ugyanígy a helyi törvényekre hivatkozva viszonylag ritkán kérik egyes tartalmak eltávolítását: tavaly az első félévben 283, a másodikban már csak 186 darab alkalommal helyi jogszabályok miatt eltüntetnie posztokat, videókat vagy fotókat a Metának. Ausztriában ehhez képest 900 ilyen lépést kellett tennie a közösségi média cégnek.

Címlapkép forrása: Bernd Weissbrod/dpa via Getty Images.