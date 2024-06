Eltűnt a fűtési szezon vége - Besegít a felmelegedés a rezsicsökkentésnek

A hazai energiafelhasználási adatok látványosan tükrözik az idén rendkívül korán beköszöntött nyárias időjárás fűtési igényt csökkentő hatását.

Miután a 20. század kezdete óta tartó rendszeres hazai meteorológiai mérések történetének legenyhébb telét és februárját hagytuk magunk mögött, a tavaszi hónapokban is folytatódott az átlagosnál jóval melegebb időjárás Magyarországon. Az idei március szintén rekord magas országos középhőmérsékletet hozott, majd az 1901 óta a nyolcadik legenyhébb áprilist az átlagnál ugyancsak melegebb május követte, így összességében a mostani tavaszi évszak volt a valaha mért legmelegebb a HungaroMet adatai szerint.

A március végétől április közepéig tartó időszak különösen enyhe volt, melynek nagy részében a 24 órás középhőmérsékleti értékek 20 Celsius-fok közelében alakultak. Ez a még az utóbbi évtized adataival összevetve is kiemelkedő szintet jelöl, pedig ebben az időszakban már egyre határozottabban érzékelhető volt a felmelegedés.

Ezt plasztikusan megmutatja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által rendelkezésünkre bocsátott, az úgynevezett gáznapi (az adott nap 06:00 órájától a következő nap 05:59-ig terjedő időszak) középhőmérséklet alakulását jelző adatok grafikonos megjelenítése is. A kontraszt az utóbbi pár év, vagyis a 2020-as évek elejének hasonló, de a mostaninál jóval hűvösebb időszakával összevetve kiváltképp szembetűnő, amikor is a március végi, április eleji periódusban többször a 0 és 5 fok közötti sávban alakult a középhőmérséklet.

A sokkal inkább a nyári hónapokat idéző magas hőmérsékleti értékeknek megfelelően alakultak az időszak hazai energiafelhasználási adatai is, a szintén a MEKH-től származó belföldi napi földgázfelhasználási adatok igazolják a külső hőmérséklet és a fűtési igény közötti erős összefüggést. Ezek szerint a hazai gázfogyasztás már az idei március elejétől olyan alacsonyan alakult, mint a korábbi években április második felében, vagyis a hivatalosan április 15-ig tartó fűtési szezon után.

Március vége felé aztán a felhasználás erről a napi 25-33 millió köbméteres szintről is tovább süllyedt, és március 29-étől április 16-áig 20 millió köbméter alatt, egyes napokon alig 10 millió köbméter felett alakult.

Ezek a felhasználási értékek - az adott napok középhőmérsékleteinek megfelelően - még az elmúlt, már erősen melegedő évtizedben is inkább májusra voltak jellemzőek, míg a korábbi évek hasonló időszakaiban nem ritkán 2-3-szor nagyobb volt az ország napi gázfogyasztása.

Az április második felében történt átmeneti hőmérsékleti visszaesés ideiglenesen a földgázfelhasználást is megdobta, de május elejétől már mindkét mutató visszatért a nyárias formához, amint ezt a grafikonok is mutatják. (A felhasználási adatok a napi szállítóvezetéki földgázfelhasználást tartalmazzák, amit az FGSZ Földgázszállító Zrt., mint szállítási rendszerüzemeltető biztosít a MEKH számára.)

Nagyrészt az időjárási hatásnak köszönhetően áprilisban a tavalyi év azonos időszakához képest 42 százalékkal alacsonyabb volt a lakossági földgázfogyasztás.

A meleg időnek jelentős szerepe volt abban is, hogy a fűtési szezon végére a hazai földgáztárolók töltöttsége rekord magasan, 60% felett maradhasson. A betárolás már április első felének nyárias napjaiban megkezdődött, május végére pedig töltöttségük meghaladta a 75%-ot, ami Európában a legmagasabb értékek között van. Az uniós feltöltési terv alapján Magyarországnak július elejére kellene elérnie a 65 százalékos szintet, ez az elvárás már jóval korábban, május elejére teljesült. A végleges célérték november elsejei határidővel az Európai Unió földfelszín alatti tárolóval rendelkező tagállamai számára egységesen 90 százalék - közölte korábbi Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium (EM).

A jelenleg elérhető mintegy 5 milliárd köbméternyi készlet több mint kétszerese az elmúlt fűtési szezonban a háztartások által felhasznált mennyiségnek. A megfelelő felkészülés és a tudatosabb fogyasztás részben a fűtési szezonra is jellemző enyhe hőmérsékleti viszonyok tették lehetővé azt is, hogy Magyarország a megelőző öt év átlagához képest egymást követő két esztendőben is ötödével csökkentette a gázfelhasználást.

A napi középhőmérséklet tehát erőteljes hatást gyakorol a földgázfelhasználásra, a szoros összefüggés a MEKH hazai földgázrendszerről szóló jelentésében található grafikonról is jól leolvasható.

Az enyhe időjárás fűtési igényt mérséklő hatása nem csak a földgázfelhasználás alakulásában érhető tetten.

A magyar villamosenergia-rendszer teljes bruttó felhasználása márciusban és áprilisban ismét csökkent éves összevetésben a háztartási méretű napelemes rendszerek és a saját célra termelő erőművek termelését nem tartalmazó előzetes adatok szerint, a pillanatnyi áramfogyasztást jelző rendszerterhelés pedig szintén jól láthatóan visszaesett március vége és április közepe között, amihez egyéb okok mellett a magas külső hőmérséklet is hozzájárult.

Az időjárás fűtési igényt mérséklő hatása pedig csökkenti a gáz- és villanyszámlákon szereplő összegeket is. A külső hőmérséklet energiafelhasználást befolyásoló hatása az előttünk álló nyári évszakban a hűtési igény alakításában mutatkozhat meg. A légkondicionálók hőhullámok idején történő fokozott használata közvetlenül jelentkezik a villamosenergia-rendszer terhelésének emelkedésében, közvetve pedig kismértékben a gázfelhasználást is növeli.

