Milliárdokat visznek ki az országból a dohánycégek, miközben az állam is megszedi magát

Szász Péter 2024. június 06. 06:15

Továbbra is hatalmas üzlet a dohányipar Magyarországon. A forgalom bőven meghaladja az ezer milliárd forintot, a hagyományos termékek stabil kereslete mellett egyre jönnek fel az alternatív dohánytermékek is. A nagy cégek jövedelmezősége ugyanakkor kis mértékben romlott. Az állam továbbra is jelentős jövedékiadó- illetve áfabevételt realizál.