Visszavásárolta a kormány a ferihegyi repülőteret

Több mint egy éves intenzív tárgyalássorozatot követően ma, azaz 2024. június 6-án aláírásra került a Budapest Airport Zrt. adás-vételi szerződése. Ezzel a tranzakció lezárult, így közel 20 év után újra nemzeti többségi tulajdonba került a reptér – jelentette be a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtök este. A magyar állam 80%-os tulajdonrészt szerzett, a vételár 3,1 milliárd euró, emellett a korábbi tulajdonosok által felvett 1,44 milliárd eurónyi hitelt is meghosszabbították.

A Budapest Airport Zrt. visszavásárlása a rendszerváltás utáni időszak legösszetettebb és legnagyobb értékű gazdasági tranzakciója. A tárgyalások a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. és VINCI Airports részéről két körben zajlottak. Az üzletkötés ugyanis egy nemzetközi eladói körrel történt, amelyet az AviAlliance, a GIC és a CDPQ alkottak. Másfelől a tranzakció zárásához a repteret finanszírozó nemzetközi hitelezői körrel is megállapodást sikerült kötni. Az adásvételi tranzakció közép-európai viszonylatban is rekord méretet képvisel. A visszavásárlás rendkívül bonyolult feladat volt, hiszen míg a repteret eladni könnyű, addig visszavásárolni nehéz – közölte a kormány a bejelentésben.

A csütörtöki megállapodásnak köszönhetően vételár arányosan a Magyar Állam 80 százalékos tulajdonrészt szerez a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot. A vételár 3,1 milliárd euró, a hitelezői konzorciummal történt sikeres megállapodással pedig a korábbi tulajdonosok által felvett 1,44 milliárd eurónyi hitel került meghosszabbításra.

A költségvetés idei es jövő évi nehéz helyzete nehezen teszi indokolttá a reptér mostani vásárlásának időzítését. Nem véletlen, hogy a kormány stratégiai okokat nevez meg, amikor a visszavétellel kapcsolatos szándékait feszegetik.

azt jelenti a 80 százalékos állami tulajdonrész megszerzése, hogy jelenlegi árfolyamon 965 milliárd forintot kell költségvetési forrásokból elutalni, ami mellé jön a hosszú távú hitel törlesztése is.

A korábbi számításokhoz képest olcsóbban szerezte meg a magyar állam a repülőteret: még néhány hónapja is arról szóltak a hírek, hogy a magyar kormány 4 milliárd eurós ajánlott tett a reptérért, aztán egy megemelt, 4,4 milliárd eurós árról is szó volt, míg 2021-ben a Deutsche Bank fair érték becslése 4,2-5,2 milliárd euróról szólt. Pár hónappal ezelőtt a Portfolio is megnézte a piaci árazásokat és az utóbbi évek tranzakcióit, a 2019-es EBITDA-val számolva, a tőzsdén jegyzett repterek árazását figyelembe véve 2,7-4,4 milliárd euró adódott, az utóbbi évek tranzakcióinak árazásával pedig 4,5-4,6 milliárd euró.

Arról már korábban beszámoltunk, hogy a magyar állam vagyoneladásokba kezdett, ami összefüggésben van azzal, hogy elő kell teremtenie a reptér megvásárlásának fedezetét. Korábban Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter ugyanis arról beszélt, hogy a kormány részben költségvetési forrásokat, a fejlesztési bank forrásait, valamint nem stratégiai eszközök eladásából befolyó pénzeket mozgósít a Budapest Airport megvétele érdekében.

A visszavásárlás érdekében az állam több vagyonelemet is értékesített. Az elmúlt időszakban a Magyar Állam 100 százalékos tulajdonában álló Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. sikeresen értékesítette az Erste Bank Hungary Zrt.-ben és a Yettel Magyarországban meglévő tulajdonrészét, valamint a hazai VIG társaságokban meglévő részesedésének döntő részét (az állam 45 százalékos tulajdonrészét 10 százalékosra csökkentette). A három ügylet pénzügyi zárása jelentős, összesen több mint 700 millió eurós (közel 270 milliárd forint) bevételt eredményezett az állam számára, amelyet a budapesti repülőtér visszavásárlásának finanszírozására fordított. A vételár fennmaradó részét a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. az Eximbanktól kapott fejlesztési hitelből, valamint a költségvetés által végrehajtott tőkeemelésből finanszírozta.

Hogyan jött össze a pénz?



Ahogy arról korábban írtunk, az Erste Bank 15%-ának az értékesítéséből 87,5 milliárd forint bevétele keletkezett a kormánynak, míg az Alfa Biztosító és az Union Biztosító 35%-os részesedésének, valamint a Yettel 25%-os tulajdonrészének az eladásából összesen 182,5 milliárd forint bevétele keletkezett az államnak, azonban azt továbbra sem tudni, hogy oszlott meg ez az összeg a két biztosító, illetve a telekommunikációs cég kisebbségi tulajdonrészének az értékesítése között.

A reptér egyébként felfutó pályán van: a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér utasforgalma tavaly 20 százalékkal, 14,6 millióra nőtt, így az év végére elérte a 2019-es rekordév 91 százalékát. Az éves forgalom a 2020-as mélyponthoz képest 281 százalékkal emelkedett tavaly. Az induló és érkező járatok száma 9,6 százalékkal, 108 068-ra nőtt 2023-ban.

Nem is meglepő, hogy 2023-ban nyereséges lett a repülőtér: 337 millió eurós nettó árbevétellel zárta a tavalyi évet a Budapest Airport, ami közel 22 százalékos növekedés az előző évhez képest. Ebben az is szerepet játszott, hogy a légiáru mennyisége rekordot döntött, 200 ezer tonna árut kezelt a BUD Cargo City.

A Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztérium a közleményben azt írja, „a munka a visszavásárlással nem áll meg. Sőt csak most kezdődik igazán, hiszen a magyar kormány és a francia társbefektető-üzemeltető azon fog dolgozni, hogy a budapesti reptér ne csak a régió, hanem a világ egyik legkiválóbb repterévé válhasson.” A kabinet célja, hogy a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia hazánkban történő összekapcsolásában fontos szerepet játszon a légikikötő.

Cikkünk folyamatosan frissül.