Hamarosan feltörhet az olaj Magyarországon - Mutatjuk a fúrási területet!

Jelentős mennyiségű olajat talált a Mol a 2022-ben felfedezett vecsési kőolajmezőn, a Vecsés-1 elnevezésű kút eredetileg napi 1300 hordó próbatermeléssel indult. A sikeres találatokra alapozva egy harmadik kút fúrását is megkezdik a szakemberek, nekünk pedig lehetőségünk volt arra, hogy megtekintsük a munkaterületet, sőt, magára a fúrótoronyra is feljutottunk. Ezen felül fontos információkat tudtunk meg a rövidesen termelésbe álló kútról és az újabb fúrásról is, többek között a Vecsés-1 várható kitermelési mennyiségéről és a kitermelés korlátairól beszéltek a szakemberek, az itt talált olaj minőségéről és hasznosíthatóságáról is szó volt, de az is kiderült, hogy mikor kezdhetik el a próbafúrásokat a harmadik vecsési olajkútnál.

Itt a sikeres találat Ahogy arról mi is beszámoltunk, nemrég újabb kutatófúrást mélyített a Mol a közép-magyarországi Vecsésen a 2022-ben felfedezett kőolajmező további feltérképezésére. A januárban elkezdett fúrás 41 napig tartott és 2000 méteres mélységet ért el. A Vecsés-1 elnevezésű kút próbatermeltetése 2024. május 19-én kezdődött meg, a találat eredményeként a kút napi 1300 hordó próbatermeléssel indult. Az olajat – hasonlóan a korábbi Vecsés-2 kúthoz – közvetlenül a százhalombattai Dunai Finomítóba szállítják feldolgozásra, a Mol május végén úgy nyilatkozott, hogy a várakozások szerint a Vecsés-1 termelése a közeljövőben növekedhet. Azt is lehetett már tudni, hogy az eddigi két sikeres fúrást követően a Mol hamarosan megkezdi egy harmadik kút fúrását is a vecsési olajmezőn. A Mol az elkövetkező három évben közel 100 milliárd forintot tervez befektetni magyarországi kutatás-termelési tevékenységekbe - az elmúlt 5 évben a jelenlegi szint kétharmadára esett volna vissza a termelés a vállalat 100 milliárdos nagyságrendű beruházásai nélkül. A Mol kőolaj- és földgázkitermelési portfóliójában Magyarország a legnagyobb, jelenleg a teljes termelés közel 40 százalékát adja. A társaság a közelmúltban indította beturaiolajtermelését is. Holnap indulhat az újabb fúrás! Lehetőségünk volt személyesen is megtekinteni a helyszíni munkálatokat, ahol Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója és Schubert Archibald, a Mol Magyarország Kutatás-Termelés üzletágért felelős igazgatója vezetett minket körbe a Vecsés-1 kőolajkútnál és az új próbafúrások várható helyszínén. Schubert Archibald az esemény elején elmondta: bár a Vecsés-1 kút napi 1300 hordó próbatermeléssel indult, ezt azonban a napokban sikerült bővíteni, és jelenleg napi 1500 hordó kitermelésére van kilátás. Ez így Magyarországon a Mol második legnagyobb hozamú olajkútja lesz, amely körülbelül 1,7 százalékkal növeli a Mol-csoport teljes szénhidrogén-kitermelését és csaknem 13 százalékkal növeli a Mol Magyarország, illetve 7 százalékkal Magyarország kőolajkitermelését. A termelés felfuttatásának körülményeivel kapcsolatban lapunknak egy szakértő a helyszínen elmondta, hogy maga a kitermelés egy fúvókán keresztül történik, a fúvóka méretének (átmérőjének) növelésével lehet fokozni a kitermelési volument. A vezető megismételte, hogy a második vecsési olajkút termelésbe állását követően, a sikeres találatokra alapozva egy harmadik kút fúrását is megkezdik a szakemberek (Vecsés-3 néven), ennek a kútnak a fúrása a hétvégén indul majd el. A vezető a Portfoliónak elmondta, hogy akárcsak a Vecsés-2 esetében, a harmadik kútnál is valamivel több, mint 50 százalékos a sikeres találat esélye. Itt is körülbelül 40 napos próbafúrás várható 2000 méteres mélységben, alapvetően hasonló típusú nyersolajra lehet számítani a harmadik lokációnál, mint amit a Vecsés-1 kútnál találtak (részletek később). Visszatér még a 400-as euró? A forint kilátásairól, a kamatokról és inflációról lesz szó a június 19-i Signature-eseményen, amelyen a résztvevők is feltehetik kérdéseiket a szakértőknek. Az eseményre itt tudsz regisztrálni: Mit érdemes tudni a Vecsés-1 találatról? A következő kérdések és válaszok hangzottak még el a Vecsés-1 olajkúttal kapcsolatban: Várható a későbbiekben a termelés felfuttatása? Egy optimális termelési szint meghatározása a cél, az olajtelep nyomásviszonyai jelenthetik az esetleges további bővítés akadályát. Jelenleg is folynak a vizsgálatok azzal kapcsolatban, hogy mekkora termelés tekinthető biztos hozamnak, a jelen állapotban úgy tűnik, hogy középtávon, azaz az elkövetkező egy évben a napi 1500 hordó kitermelése lesz magvalósítható. Azonban, ha a Vecsés-2 kút termelését nézzük, akkor látható, hogy az elmúlt időszakban több, mint kétszeresére nőtt az ottani kitermelés, alapvetően tehát a termelés növelése a fókusz – húzta alá Schubert Archibald. Meddig termelhet a kút? A harmadik kút (Vecsés-3) termelésbe állását követően a termelési-és nyomásadatokból derül majd pontosan ki, hogy mekkora a tényleges olajkészlet a területen. Ennek ismeretében készítik el a kitermelés időtartamára vonatkozó terveket, azaz ekkor derül ki, hogy 5-10, vagy akár 20 éven keresztül is lehet-e olajat termelni a területen. A Vecsés-2 kútnál másfél év egyenletes termelés után az elmúlt hónapokban megnövelték a volument, ezt követően a nyomásviszonyok nem változtak a kútnál - ez kimondottan pozitív hír, ugyanis a növekvő termelés ellenére stabilan alakuló nyomásból arra lehet következtetni, hogy olajban kifejezetten gazdag a találat. A Dunai Finomító tudja kezelni az új mennyiséget? Nincsenek kapacitásproblémák, minden infrastrukturális körülmény adott ahhoz, hogy feldolgozza a kitermelt olajat a finomító –kedvező körülmény, hogy nagyon közel van a vecsési találat Százhalombattához. Az egész mennységet a százhalombattai finomítóba szállítják, napi 4-5 tartálykocsival. Mennyi időn belül állhat termelésbe az új kút? Azt követően lehet már nem próbatermelésről, hanem rendes kitermelésről beszélni, hogy az olajkút hozzá van csatlakoztatva egy rendszerhez – a vecsési találatok esetében erre a harmadik kút kiépítését és termelésbe hozását követően kerülhet sor, ekkor fognak egy ún. gyűjtőállomást létesíteni. Milyen lehet a projekt megtérülése? Nagy általánosságban az mondható el, hogy ebben a régióban jellemzően minden harmadik olajfúrás lesz sikeres, globális mértékekkel nézve ez az arány még ennél is rosszabb, világszinten inkább 1:5-höz az arány. Egy sikeres olajtalálat megtérülése önmagában 2-3 éves távon belül megvalósul, de egészében, mintegy portfólió-szemlélettel nézve a történetet, a sikeres találatok megtérülésének számításába bele kell kalkulálni a sikertelen fúrások költségeit is, amelyek maguktól természetesen nem megtérülő projektek lennének. Egy kút lefúrása önmagában 2-3 milliárd forintos beruházás. Milyen minőségű olajról van szó? A mészköves kőzetből 2000 méteres mélységben termelik ki az olajat, amely körülbelül 60-65 Celsius-fok körüli hőmérsékleten kerül a felszínre. A vecsési találat esetében egy sűrű, nehéz olajról van szó, amelynek a dermedési pontja 36 Celsius-fok, ez alatt a hőmérséklet alatt nem folyékony a nyersanyag – ezért a finomítóba történő elérése során ügyelni kell arra, hogy tartósan magas maradjon a hőmérséklete, ehhez szigetelni kell a vezetékeket. Pozitívuma a találatnak, hogy a földfelszínre kerülése során víz nélkül érkezik az olaj, illetve a gázkoncentrátuma is rendkívül alacsony. Paramétereit tekintve (az orosz típusú kőolajtól eltérő módon) egy magas paraffintartalmú nyersanyagról van szó, ennek köszönhetően olyan termékeket is elő lehet belőle állítani, mint például a motorolaj, különféle waxok, vagy a gépgyártásban szükséges kenőolaj. Milyen egyéb, folyamatban lévő projektek vannak a Kutatás-Termelés üzletágnál? A vecsési program továbbra is folytatódik, jelenleg is zajlanak munkálatok, ez lehet az egyik legnagyobb, legígéretesebb mező, ahol folytatja a fejlesztéseket a Mol – új kút létesítése, azaz a Vecsés-4 egyelőre nincs tervben. A jövőre tekintve az új koncessziós lehetőségek lesznek majd érdekesek a társaság számára, idővel a kutatási területek kiterjesztése lesz a cél. Pár héten belül Pécel környékén indulnak majd 3D-s szeizmikus mérések, a szeizmika adatai mentén szeretnék a “mélybéli lehetőségeket” feltárni, a kérdés tehát egy ilyen vizsgálat során az, hogy tudnak-e találni akár a vecsésihez hasonló olajmezőt. Az olajkutatáson túl a geotermikus program felfutása lesz izgalmas a következő időszakban, ezen belül négy területen fogja megkezdeni a kutatást Magyarországon a Mol. Az olajtalálaton készített képeket és az újabb fúrási területet itt lehet megnézni: Kapcsolódó cikkünk 2024. 05. 31. Ismét olajat talált a Mol Magyarországon 2024. 05. 10. 