Minél mélyebbre zuhan az áramár, annál nagyobb a megtérülés - Különleges megoldás segít ebben a helyzetben

A naperőművek gyors magyarországi terjedése miatt a szabadpiacra termelő projektek megtérülése összeomlott, míg a vanádium alapú 4-6 órás energiatároló megoldás képes kezelni ezt a kihívást azzal, hogy a napközben megtermelt villamosenergiát az esti fogyasztási csúcs során adja le – mutatott rá a Portfolio-nak adott exkluzív interjúban Mihalovics Péter. Az Ideona Zrt. igazgatóságának elnöke ezért azt hangsúlyozta, hogy a hidrid rendszer segítségével minél mélyebbre zuhan az áramár a napközbeni túltermelés mellett, annál nagyobb megtérülést lehet elérni, így a különleges technológiájú energiatárolás üzleti befektetésként is jó lehetőség. A vezetővel annak apropóján beszélgettünk, hogy a napokban helyezték üzembe a Veszprém vármegyei Öskü mellett egy naperőműhöz kapcsolódóan a vanádium alapú energiatároló rendszert, amely egy valós piaci körülmények közötti demonstrációs projekt; és nemzetközi tapasztalatok alapján nagyon bízik abban, hogy itthon is rohamosan terjed majd ez a megoldás.

Portfolio: A napokban adták át a Veszprém vármegyei Öskün a hat órás energiatárolásra alkalmas, vanádium alapú demonstrációs projektet, ami az egész kelet-közép-európai térségben különleges megoldás. Hogyan jutottak idáig, és mit érdemes röviden tudni erről a technológiáról?

Mihalovics Péter: Egy Vanádium Redox Flow Battery System névre hallgató technológia telepítéséről van szó, de valóban érdemes visszanyúlni kicsit ahhoz, hogy hogyan is jutottunk idáig. Az Ideona Zrt. közel 6 éve foglalkozik villamosenergia-tárolással, kezdetben tanácsadóként. Megvalósíthatósági tanulmányokat készítettünk nagy energetikai vállalatok, így például az MVM, illetve az MSZKSZ részére. Annyira közel kerültünk így a világban szerzett tapasztalatok és tanulmányok megismerésén keresztül ehhez a vanádium alapú technológiához, hogy 2020-ra kizárólagos szakmai képviselőivé váltunk a közép-európai régióban.

Ez miben különleges energiatárolási megoldás?

Az ipari villamosenergia tárolás területén három főbb technológia versenyez egymással: a lítium alapú, a nátrium-szulfát alapú és a vanádium alapú. Ez a három technológia az, ami jelen pillanatban referenciával bír és a világ különböző pontjain a különböző rendszerszintű problémák kezelésére megoldásként használja a piac, illetve a rendszerirányító.

2020-ban elkezdtünk egy olyan modellezéssel foglalkozni, ami Közép-Európában mindenképpen úttörő volt, igaz a Távol-Keleten, Ausztráliában, Amerikában már egy évtizedes tapasztalattal bírt az üzletág, ami a vanádium alapú energiatárolás és a napelemparkok hibrid formában történő üzemelését modellezi pénzügyi és jogi értelemben is. Ezek a tapasztalatok segítettek abban, hogy a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által 2022-ben kiírt, a karbonmentes villamosenergia elektrokémiai tárolását célzó pályázaton sikerrel indultunk a Pannon Egyetemmel és a Budapesti Műszaki Egyetemmel közösen az Ideona Zrt. konzorciumi vezetősége mellett.

Ezen lépések mentén jutottunk el a most elindított demonstrációs projekthez, amikor valós körülmények között kezdtük el tesztelni egy naperőmű mellett a Vanádium Redox Battery Flow rendszert.

Milyen területen segíthetnek ennek a projektnek a tapasztalatai?

Az elmúlt években fordulat állt be a villamosenergia-piacon is, mert a naperőművek egyre nagyobb telepített kapacitása miatt csúcsokat dönt a napközbeni villamosenergia-termelés, és egyre gyakrabban alakulnak ki negatív áramárak a másnapi piacon.

Ilyen környezet mellett valójában összeomlanak azok a megtérülési modellek, amelyeket a szabadpiacra termelő naperőművek tulajdonosai korábban terveztek.

A mi technológiánk arra ad lehetőséget, hogy a naperőműparkok mellé telepített 4-6 órás rendszer segítségével a napközben termelt többlet villamos energiát átvigyük az esti fogyasztási csúcsokra. Tehát a termelési csúcsokat összehangoljuk a fogyasztási csúcsokkal. Nekünk ez az üzleti modellünk, és ennek a megtérülését próbáljuk alátámasztani a most indult projekt segítségével.

Mit kell tudni ennek a projektnek a fizikai tulajdonságairól?

Egy 250 KW névleges teljesítményű, 1500 KWh kapacitású, 6 órás vanádium alapú akkumulátor rendszerről van szó. Ez azt jelenti, hogy 7 darab 20 lábas konténerben van elhelyezve a rendszer, és egy 250 KW-os napelempark mellé van telepítve. A projekt keretén belül azt vizsgáljuk, hogy milyen hatékonysággal, milyen rendszerben, milyen veszteséggel tudjuk a napközben a napelempark által megtermelt energiát átvinni az akkumulátor rendszeren keresztül az esti órák fogyasztási csúcsába.

A projekt legfőbb célja az, hogy demonstráljuk a vanádium alapú akkumulátor technológia előnyeit a konkurens technológiákkal szemben, főként naperőművel integrált modellben, valamint a gyakorlatban tudjuk vizsgálni a rendszerstabilizációs képességét ennek a hibrid modellnek.

Kép forrása: Ideona Zrt.

Milyen eredményekre számítanak a nemzetközi tapasztalatok alapján idehaza ennél a projektnél?

Arra számítunk, hogy minden olyan menettulajdonság szempontjából, ami lényeges a rendszerstabilizációs képesség terén, a vanádium alapú akkumulátorok malmára hajtják a vizet a tapasztalatok.

Mire alapozza ezt a határozott várakozását?

Például arra, hogy a vanádium alapú technológia életciklusa 25 év felett van, szemben mondjuk a lítiuméval, amely rendszerek átlagos életciklusa 5-6 év. Azt is tudni kell, hogy ennek 20 ezer darab töltése van, szemben a lítiummal, aminek 6 ezer darab van csak. Azt is lényeges, hogy semmilyen veszélyes hulladékot nem termel a vanádium alapú akkumulátor, még a hosszú életciklusa mellett sem, amit utána ne lehetne újrahasznosítani.

Az sem elhanyagolható szempont, hogy ellentétben a lítiumos technológiával, melyek üzemi hőfoka 50-60 fok körül jár, ezek nem tűz és robbanásveszélyesek, hiszen 30 fokos üzemhőmérsékleten működnek.

A legfőbb előnye a vanádium alapú rendszereknek, hogy a villamosenergia rendszerstabilizációra lényegesen alkalmasabb a hatórás tárolási rendszer, mint a lítium alapú, amely másfél órát tud maximum.

Ez ugye azt jelenti, hogy a termelési csúcsot csak másfél órával tudja eltolni.

Ez mit jelent a magyarországi napsütéses órák tekintetében?

Azt, hogy ha délután 16-17 óra magasságáig süt a nap, akkor egy lítiumos rendszerrel csak másfél órával tudom a napközbeni termelési csúcsot az esti időszak felfutó fogyasztási csúcsába áthelyezni, amely csúcsok jellemzően 19, 20, 21, 22 óra környékén alakulnak ki. Az általunk képviselt technológia viszont 4-6 órában képes ezt áthidalni.

Így tehát a délután 5 órakor betárolt villamos energiát még este 10 órakor is képesek kiadni ezek a rendszerek, és meglátásom szerint ez a legnagyobb előnye ezeknek a rendszereknek.

Ezek a műszaki előnyök mit jelentenek az anyagiak, pontosabban a megtérülés terén?

Befektetői szemmel azt érdemes nézni, hogy

a valós bekerülési értéknek számító teljes életciklusra vetített beruházási költsége kifejezetten alacsony a vanádium alapú rendszereknek: kevesebb, mint a fele a lítiuménak.

Ez úgy jön össze, hogy bár a lítiumos akkumulátorok világpiaci ára olcsóbb, de mivel az életciklusuk csak hat év, míg a vanádium alapúaknak legalább 25 év, így a total cost of operation lényegesen alacsonyabbra jön ki.

Mindezek mellett mi a valódi célja a most elindult pilot projektjüknek?

Az, hogy alá tudjuk támasztani a technológia piaci relevanciáját. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a támogatási szerződésben vállalt határidő lejárta előtt egy évvel be tudtuk kapcsolni az erőművet, mert mi nagyon hiszünk abban, hogy ennek a technológiának a piaci relevanciája hatással lesz a rendszerstabilizációs problémák megoldására is.

Van olyan eddigi fejlemény, amely megalapozza ezt a hitet?

Az Ideona Zrt. a partnereivel közösen négy nyertes pályázatot nyújtott be a tavasszal lezárult METÁROLÓ ipari energiatároló tender 30 év fölötti tároló technológiáknak fenntartott ablakában, és két másik projektben technológia beszállítóként működik közre. A 6 projekt keretében közel 40 milliárd forint értékű villamosenergia tárolórendszereket telepítünk ebben a technológiában. Ez összesen 40 megawatt névleges, és 170 megawattóra kapacitású parkot jelent, és mindezt természetesen 2027 év elejéig kell végrehajtanunk, hiszen uniós helyreállítási, RRF forrás felhasználásáról van, ezért a pénzügyi elszámolással is végezni kell 2027. január 1-ig.

A banki-finanszírozói oldal hogyan áll ehhez a technológiához, illetve az általa kínált megtérülési pályához?

A több éves üzleti modellezésünk tapasztalatai alapján, illetve a banki kollégákkal közösen egy technológiaspecifikus, "dobozos" finanszírozási termék kialakítását készítjük elő az év második felére, mert abban hiszünk, hogy egy terméknek a validációja kizárólag akkor történhet meg, ha a piac is hitelesíti annak a létjogosultságát.

Az jól látszik már, hogy

a bankos kollégák is értik azt a helyzetet, ami a napelem-zöldenergia világában a napközbeni árak körében kialakult az elmúlt fél évben, miszerint nincs jelenleg más technológia, mint a villamosenergia-tárolók üzemszerű telepítése.

Azok a naperőmű projektek, amelyek nem rendelkeznek se KÁT-os, se METÁR-os szerződéssel, hanem a szabadpiacra termelnek, vagy majd termelnének villamosenergiát, ők már szembesültek azzal, hogy a napközbeni árak milyen mélységekbe képesek zuhanni. Ez a hosszú távú áramvásárlási (PPA) szerződések megkötési képességére, és így a banki forrásszerzési lehetőségekre is hat.

Meglátásunk szerint a szabadpiacra termelő, vagy azt tervező naperőmű projekteknek az egyedüli kiút az üzleti modelljük összeomlásából az, hogy olyan hibrid erőmű megoldásban gondolkodnak, mint amelyet a minap telepítettünk, azaz a naperőmű mellé vanádium alapú, tehát hosszú tárolásra képes energiatároló rendszert is telepítenek.

Jól értem, hogy arról van szó: minél mélyebbre esnek napközben az áramárak a naperőművek túltermelése miatt, a vanádium alapú tároló rendszerek segítségével annál inkább megtérülő az üzleti modell?

Igen, abszolút. Fontos hozzátennem, hogy mi nem zsenik vagyunk, egyszerűen csak letapogattuk és a hazai helyzetre adaptáljuk azt, ami a Távol-Keleten, Japánban, Kínában, Ausztráliában, Észak-Amerikában már egy évtizeddel ezelőtt lezajlott, miszerint a napelemparkok napközbeni termelési csúcsából adódó többlet villamosenergiát hogyan lehet áthelyezni az esti fogyasztási csúcsok idejére. Mivel Magyarországon is gyorsan felfutott a naperőművek beépített kapacitása, előre láttuk, hogy ez a probléma valószínűleg itthon is be fog köszönteni.

Említette, hogy a megtérülésben is felveszi a versenyt a vanádium alapú technológia a lítium alapúval, ez mit jelent konkrétan?

A vanádium alapú technológia a 6 évvel ezelőtti villamosenergia piaci körülmények között nem nagyon érte meg, mert 20 év fölött járt a megtérülése. A jelenlegi villamosenergia piaci körülmények között viszont 10 év alatti a megtérülése úgy, hogy 25 felett jár az életciklusa.

Ez tehát azt jelenti, hogy ez egy kiváló befektetés, és az is a célunk, hogy ráébresszük a piacot arra: ez az irány üzleti alapon, jó befektetésként rendszerstabilizációs képességet hoz létre.

Ezzel pedig egyszerre több problémát, illetve kihívást is meg lehet oldani a magyar villamosenergia piacon, hiszen a kiegyenlítő energiapiacon, például az aFRR-szabályozásban, tud szerepet vállalni a tároló, és közben a bankok zöld technológiával kapcsolatos forráskihelyezési kényszerére is megoldást nyújt.

Azt ugyanis látni kell, hogy mi az esti fogyasztási csúcsokban is valós zöld áramot tudunk értékesíteni, ami rendkívül fontos szempont a finanszírozóknak is, de egyúttal a felhasználóknak is, amelyeknek kemény zöldítési céljaik vannak a következő évekre vonatkozóan. Több autóipari beszállítóval is tárgyalunk, amelyek mind elmondták, hogy 2028-tól kezdve már nem alkalmazhatnak zöld igazolásokat, certifikátokat, valós zöld áramra van szükségük a célok eléréséhez.

Mennyire könnyen hozzáférhető a vanádium és hogy néz ki a piac?

Világszinten három nagy gyártó van ebben a technológiában, egy japán, egy osztrák, és egy skót, és nekik, illetve a kínaiaknak mind vannak vanádium bányáik a világ különböző területein, például Kanadában, Oroszországban, Dél-Afrikában, illetve Kínában, ahol ki tudják termelni az alapanyagot. Az Ideona Zrt. ennek a három nagy gyártónak a kizárólagos viszontértékesítő partnere a régióban.

Vannak, akik a hidrogénalapú energiatárolási és zöldítési megoldásokban hisznek, Ön hogyan látja?

A vanádium alapú technológia és a hosszú ciklusú energiatárolási rendszer a világ számos részén már bizonyított valós piaci körülmények között, és most nincs idő kutatás-fejlesztési fázisban lévő projektekkel 5-10 évet eltölteni. A mi Öskü melletti projektünk is valós piaci körülmények között demonstrálja már, hogy a technológia nemcsak műszakilag, hanem pénzügyileg is életképes.

Arra számítok, hogy a következő öt évben gombamód elszaporodnak majd itthon az ilyen megoldások, sőt: egyszerűen nem látok más lehetőséget a következő 5-10 évre, mint ezt a vanádium alapú tárolási technológiát.

Címlapkép és képek forrása: Kovács Bálint

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.