Szavazatok újraszámlálása: Vitézy Dávid bejelentést tett

Múlt hét vasárnap rendkívüli izgalmak mellett Karácsony Gergely nyerte a főpolgármester-választást, kihívójával, Vitézy Dáviddal szemben 324 szavazat döntött a javára. Vitézy Dávid már kedden jelezte, hogy kezdeményezni fogják a szavazatok újraszámlálását, ezzel kapcsolatban ma tartottak sajtótájékoztatót.

Rendkívüli izgalmakat hozott a múlt hét vasárnap tartott főpolgármester-választás, miközben alacsonyabb feldolgozottság mellett végig Vitézy Dávid vezetett a versenyben, közel 95 százalékos feldolgozottságnál Karácsony Gergely fordított, és 19 szavazattal vezetett, végül 324 szavazat döntött a jelenlegi főpolgármester javára a Fidesz-KDNP által is támogatott Vitézy Dáviddal szemben.

A Nemzeti Választási Iroda végleges, nem jogerős adatai szerint a lebélyegzett 806 142 szavazólap közül 24 592 volt érvénytelen. Ez 3%-os arányt jelent és az 5 évvel ezelőtti 8 ezer érvénytelen szavazatnak a háromszorosa.

A Fővárosi Választási Bizottság (FVB) hétfői ülésén megállapította a főpolgármester-választás eredményét, Karácsony Gergelyt a választók 371 466 szavazattal választották főpolgármesterré. Az FVB - négy igen szavazattal, kettő nem szavazat ellenében hozott - határozata nem jogerős, ellene jogszabálysértésre való hivatkozással három napon belül lehet fellebbezni.

Csütörtökig lehet tehát kezdeményezni a szavazatok újraszámlálását, Vitézy Dávid pedig kedden jelezte is, hogy ezt megteszik. Facebook posztjában azt írta, hogy

76-szor annyi érvénytelen szavazat született, mint amennyi a különbség köztünk Karácsony Gergellyel. Egy demokráciában az a minimum, ha ezután a szavazatokat újraszámolják, főleg, hogy számos rendszerszintű visszásságról kaptunk jelzést az érvénytelenné nyilvánított szavazatok kapcsán. Ezeket be fogjuk mutatni.Ehhez Vitézy hozzátette, hogy bármi is lesz az erre feljogosított szervek döntése, a jogerős döntést el fogja fogadni, és ha Karácsony Gergely győzelme jogerős lesz, gratulálni fog neki.

Vitézy Dávid ma sajtótájékoztatót tartott Újra kell számolni a szavazatokat! címmel.

A szavazás estéjén elmondtam, hogy az eredmények szorossága miatt az újraszámlálást elkerülhetetlennek tartom,

kezdte beszédét Vitézy Dávid.

Az elmúlt 67 órában felállítottak egy teljes jogi és választásmatematikai adatelemző csapatot, velük dolgoztak el minden olyan visszásságot, amiről információt kaptak.

Amennyiben egy választáson az érvénytelen szavazatok száma 76-szor több, mint a két első helyen végzett jelölt szavazatszáma közötti különbség, akkor ott minden lehetséges jogi eszközt ki kell használni annak érdekében, hogy az érvénytelen szavazatokat legalább újraszámolják,

mondta Vitézy.

Bárki is a győztes, mindannyiunk érdeke az, hogy a következő főpolgármester a megfelelő legitimációval rendelkezzen, Ha a rendelkezésre álló jogi eszközök kimerítése után a jogerős döntés az lesz, hogy Karácsony Gergely akár csak egyetlen szavazattal is megnyerte a választást, akkor természetesen a nyilvánosság előtt is gratulálni fogok neki,

emelte ki.

De nem tarunk itt, ennek a választásnak nincsen jelenleg jogerős végeredménye, és a mai napon a fővárosi választási bizottság döntését meg fogjuk fellebbezni,

húzta alá Vitézy Dávid.

Vitézy és csapata az elmúlt két napban két, a választás végeredményére is potenciálisan hatással bíró problémát azonosított, erről mutatott prezentációt a főpolgármester-jelölt.

Az érvénytelen szavazatok megoszlása nagy szórást mutat, a legmagasabb a 7. és a 4. kerületben volt az arányuk.

Itt még valaminek a háttérben lenni kell, van is,

mondta Vitézy.

Szentkirályi Alexandra visszalépését követően a Fővárosi Választási Iroda már nem tudta biztosítani, hogy új szavazólapokat nyomtassanak, ezért olyan rendelkezéseket adtak ki, amelyek szerint fekete vonallal kellett eltűntetni Szentkirályi Alexandra nevét a szavazólapokon. Ebben azonban a kerületek radikálisan eltérő gyakorlatot alkalmaztak ebben. Vannak olyan kerületek, mint a 4. és a 7., ahol Vitézy szerint láthatatlan vékonyságú vonallal húzták le Szentkirályi Alexandra nevét a szavazólapokon. Vitézy szerint statisztikai alapon igazolni tudják azt, hogy ennek jelentős hatása volt az érvénytelen szavazatok megoszlására Budapesten.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán