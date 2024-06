Durván elvetették a sulykot az akkumulátorgyárak, nincs aki megvegyen ennyi akkumulátort

Portfolio 2024. június 13. 15:00

Elkészítette éves jelentését a BloombergNEF, amely szerint az elektromos autók piacán jelenleg is érezhető lassulás ellenére hosszabb távon továbbra is pozitívak az EV-piac kilátásai, bár a korábbi évehez képest lassabb lesz a növekedés üteme. Az anyag szerzői viszont azt is megállapítják, hogy a világszerte épülő akkumulátorgyárak az eddig bejelentett tervek alapján sokkal több akkumulátort lesznek képesek előállítani, mint amennyire a gazdaságnak szüksége van. Még a 2050-re zéró kibocsátású globális járműflottát feltételező forgatókönyvben is csak fele akkora éves beruházásokra lenne szükség, mint az amit jelenleg a cégek terveznek. Mindez pedig a túlkínálat növekedéséhez és akkumulátorok árának csökkenéséhez vezethet, ami végső soron a gyártóknak probléma, a fogyasztóknak pedig kedvező lesz.