Órákon belül olyan ítélet születik Magyarországról, ami a forint sorsát is eldöntheti

Ma este dönt Magyarország adósbesorolásáról a Fitch Ratings. A közgazdászok a három nagy hitelminősítő közül a Fitch ítéletét várják legjobban, hiszen a cég a közelgő leminősítésre utaló negatív kilátást tart érvényben. Elemzőket kérdeztük arról, hogy milyen döntést hozhat a hitelminősítő, és milyen piaci reakciók várhatóak.

Amire választ kaphat cikkünkben: Milyen szempontok alapján dönt a Fitch?

Mit gondolhat a költségvetésről, az adósságról, a GDP-növekedésről?

Mit várnak a közgazdászok a Fitch-től?

Mi lesz a forinttal, ha marad a negatív kilátás?

Mi történik, ha leminősítenek, és a bóvli szélére sodródunk?

Késő este dönt Magyarország adósságának besorolásáról a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő lépését nagy figyelem övezi, hiszen tavaly januárban az addigi stabilról negatívra rontotta az ország BBB szintű besorolásának kilátását. A negatív kilátás pedig azt jelenti, hogy két éven belül leminősítheti az országot a cég, ha nem látja, hogy javulnának a folyamatok.

A Fitch tavaly decemberben nem nyúlt hozzá a magyar besoroláshoz, illetve nem változtatott annak negatív kilátásán sem. Akkor azt írták, hogy a különadók nehezítik az üzleti környezetet, a kamattámogatások pedig rontják a monetáris politikai transzmissziót a Fitch szerint. Emellett negatívumként emelik ki az uniós források körüli elhúzódó bizonytalanságot, ugyanakkor hozzáteszik, hogy Magyarország finanszírozási pozíciója erős. Megemlítették azt is, hogy problémát jelent a magas adósságráta, az unortodox gazdaságpolitikai lépések, illetve a romló intézményi mutatók is.

Decemberi elemzésük szerint leminősítéshez vezetne, ha nem sikerülne kezelni a makrogazdasági kockázatokat, a hitelességgel kapcsolatos fenntartásokat, a versenyképességet és a középtávú növekedési kilátásokat. Akkor is rontanának az adósbesoroláson, ha a fiskális politika még annál is lazább lenne, mint amit várnak, hiszen ez az adósságrátát emelkedő pályára állítaná.

A Fitch több mint egy éve módosította Magyarország adósságbesorolásának kilátását stabilról negatívra, és az egyes makrogazdasági mutatók vegyesen alakultak azóta. Sőt a tavalyi év végéhez képest is, amikor a szervezet nem változtatott sem a besoroláson, sem pedig a kilátáson – mondta a Portfolio-nak Németh Dávid, a K&H Bank vezető közgazdásza.

Ahol egyértelműen kedvezőtlenebbül alakultak a folyamatok, az a költségvetés helyzete: a várt 5,6%-os GDP arányos hiány helyett 6,7% lett a tényadat tavaly, és az államadósság is alig csökkent, 74,1%-ról mindössze 73,5%-ra a GDP arányában. Ráadásul nagy a valószínűsége, hogy további kiigazítások nélkül a kormány nem tudja tartani az idénre kitűzött 4,5%-os célt sem, ami magasabb a Fitch tavaly év végi 4,2%-os várakozásához képest – emelte ki az elemző.

Ugyanakkor a kormány többször hangoztatta, hogy elkötelezett az új hiánycél tartása mellett, ami alapján várható még költségvetési kiigazító csomag – vélekedett Németh Dávid. A költségvetést leszámítva inkább pozitív fejlemények zajlottak le – tette hozzá.

Az első negyedéves GDP-növekedés meghaladta a várakozásokat,

az infláció gyorsabb ütemben lassult, mint ahogy arra korábban számítani lehetett.

A folyó fizetési mérleg a havi adatok alapján jelentős többletet mutatott az első negyedévben.

Az EU-s források egy részét a várakozásoknak megfelelően feloldották.

Az Államadósság Kezelő Központ időarányosan jól áll a finanszírozással, és az állam 2600 milliárd forint betéti állománnyal rendelkezett április végén a Magyar Nemzeti Banknál - sorolta Németh Dávid.

Ezeknek a pozitív folyamatoknak köszönhetően arra számítok, hogy a Fitch ismét változatlanul hagyja mind az adósság besorolását, mind a negatív kilátást

– emelte ki a szakértő.

Németh Dávid szerint a stabil kilátáshoz szükség lenne a költségvetés hiteles kiigazítására, ezért az év végén esedékes felülvizsgálat különösen érdekes lehet, mert a kiigazítás hiányában már jöhetne a leminősítés – már annál fogva is, hogy addigra közel két éve lenne érvényben a negatív kilátás.

Nem sok olyan területet láthat a hitelminősítő, amelyet pozitívan tud értékelni, amennyiben önmagában csak a magyar makrogazdasági és költségvetési folyamatokat figyeli

– mondta Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Talán az egyik pozitív dolog, hogy az ország semmilyen finanszírozási problémával nem küzd. Az aukciókon az érdeklődés továbbra is többszöröse az értékesíteni kívánt mennyiségnek. Emellett pozitívumként lehet értékelni a monetáris politikai, inflációs folyamatokat és a rekord méretűre duzzadó devizatartalékot – sorolta Virovácz.

Ezzel szemben az idei gazdasági növekedés érdemben gyengébb lesz, mint azt 2023 decemberében előrejelezte a Fitch. Emellett a költségvetés hiánya is magasabb lett tavaly a vártnál és idén is jelentősen meghaladja a várakozásokat. Arról nem is beszélve, hogy nagyon nagy valószínűséggel az adósságráta 2024 végén magasabb lehet, mint 2023 végén volt – vélekedett.

"Ugyanakkor soha sem csak önmagában néz egy országot egy hitelminősítő, hanem a hasonló besorolással bíró országok folyamataihoz is viszonyít. És pont ez lesz az, ami miatt végül a Fitch Ratings – a többi hitelminősítőhöz hasonlóan – végül változatlanul hagyja a besorolásunkat. A kulcs talán maga a fiskális helyzet romlása lenne, ám a többi BBB ország esetében is kedvezőtlenek a költségvetési folyamatok, és jórészt emelkedő államadóssággal számolhatnak. Ebben a tekintetben pedig Magyarország sem lógna ki a sorból" – vezeti le az ING Bank közgazdásza.

Összességében tehát most biztonsági játékot játszhat a hitelminősítő és nagyobb valószínűségét látom a változatlanul hagyott besorolás-kilátás kombinációnak, mint egy tényleges leminősítésnek

– zárta gondolatait.

Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő makrogazdasági elemzője a Portfolio kérdésére elmondta, hogy az eddig is fenntartott negatív kilátás azt jelenti, hogy van esély a leminősítésre, amelyet a kedvezőtlen költségvetési folyamatok indokolhatnának is. Ugyanakkor a leminősítés ellen szól a folyó fizetési mérleg egyensúlyának helyreállása, illetve a kedvező első negyedéves növekedési adat. „A legvalószínűbb kimenetnek azt tartom, hogy nem történik leminősítés és megmarad a negatív kilátás, de ettől nem sokkal marad el a leminősítés és a kilátás stabilra javításának valószínűsége sem” – mondta Regős Gábor.

Kissé pesszimistább Trippon Mariann, a CIB Bank vezető közgazdásza. Az elemző emlékeztetett, hogy a Fitch az EU-források lehívása kapcsán nem nyugodhat meg, hiszen Magyarország és az EU közötti vita továbbra is fennáll. A hitelminősítőnek pedig fontos szempont a felülvizsgálat során, hogy az uniós forrásokhoz hozzáférhet-e Magyarország, ami érdemben befolyásolja a gazdasági helyzetet a következő időszakban. „A költségvetés helyzete sem rózsás” – mondta Trippon, aki szerint a hitelminősítő a büdzsé alakulását is fokozottan figyeli. A CIB Bank szakértője szerint összességében 60% az esélye annak, hogy változatlanul hagyja a magyar besorolást a Fitch, és 40% az esélye annak, hogy egy fokozattal, BBB- szintre minősíti le az országot.

Egy esetleges leminősítésnek pedig piaci hatásai is lennének. Németh Dávid a negatív kilátás megerősítést valószínűsíti (tehát elkerüljük a leminősítést), ezért alapvetően nem vár érdemi piaci reakciót a döntést követően. Ha meglepetésre mégis leminősítenék az országot, akkor a jelenlegi negatív piaci hangulatban a forint árfolyam fontos technikai szinteket tesztelhetne.

A K&H elemzője szerint első körben a 398-as szintek jelenthetnének komolyabb ellenállást, majd a 400-as szint.

Megjegyezte, hogy jövő héten lesz a jegybank kamatdöntő ülése, és egy leminősítés, illetve annak folyományaként az árfolyamgyengülés akár a kamatcsökkentés elhalasztását is eredményezhetné.

Árokszállási Zoltán, az NBH Bank vezető közgazdásza szerint „a Fitch döntése valamivel több izgalmat tartogat, mint a Moody’s, vagy az S&P közelmúltbeli döntései, ugyanakkor arra számítunk, hogy – a negatív kilátás ellenére – nem lesz leminősítés most pénteken” – hangsúlyozta Árokszállási. A legutóbbi, decemberi felülvizsgálat óta a háztartási kereslet felívelése már megkezdődött, miközben a külső kereslet a vártnál lassabban áll helyre, tette hozzá.

„A költségvetés egyensúlyára ugyanakkor a fogyasztás alakulása erőteljesebb hatást gyakorol, mint az ipari export. A költségvetési helyzet rosszabbul alakult, mint ahogy decemberben a Fitch várta, és az államadósság GDP arányos rátájában is legfeljebb minimális csökkenés várható idén” – emelte ki Árokszállási, aki szerint azonban a Fitch valószínűleg arra fog leginkább koncentrálni, hogy a költségvetési hiánypálya fenntartható módon csökkenjen a következő években Magyarországon. Ezzel kapcsolatban az áprilisban bejelentett, beruházások elhalasztásáról szóló döntést pozitívan értékelheti a hitelminősítő, ugyanakkor nem kizárt, hogy további lépések megtételét látja majd indokoltnak.

„Összességében, a kockázatok felsorolása mellett, a Fitch továbbra is BBB szinten hagyhatja a magyar hitelminősítést, fenntartva a negatív kilátást. A negatív kilátás stabilra javítására legkorábban az év vége körüli felülvizsgálat idején lehet lehetőség, mivel addigra a költségvetési pálya, a növekedési kilátások, és ezzel összefüggésben az államadósság pályája is tovább tisztulhat” – vélekedett Árokszállási.

Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető közgazdásza sem számít változtatásra. „A Fitch 2023 januárjában rontotta stabilról negatívra a minősítésünk kilátását, azóta azonban nem gondolom, hogy zajlottak olyan folyamatok a magyar gazdaságba, amiből arra lehetne következtetni, hogy beérett volna a leminősítés” – indokolta Török, hogy miért nem vár rontást a besorolásunkban.

A költségvetési konszolidáció terén még vannak kihívások, ennek a tartalma és a menete is bizonytalan

– mondta a szakértő, aki szerint egyelőre nem látszik, hogy az idei 4,5%-os hiánycélt miképp fogjuk elérni. „Egyelőre az EU-források érkezése is kérdéses” – tette hozzá. Szerinte a gazdaság egyelőre nem mutat erős képet: a fogyasztás ugyan nőni fog, de a feldolgozóipar gyengélkedik, ami egy exportvezérelt gazdaság szempontjából kifejezetten rossz hír. Török Zoltán úgy látja, hogy a Fitch akkor változtathat a negatív kilátáson (a következő felülvizsgálat során, ősszel), ha a költségvetési konszolidáció lépései ismertté válnak.

Virovácz Péter emlékeztetett, hogy 2023 januárjában látta el negatív kilátással Magyarországot a Fitch Ratings. Jellemzően 24 hónap a döntési ablak, ami alatt valamilyen irányú változtatást már muszáj hozni. Ebből a szempontból a soron következő, novemberi Fitch döntés még szintén belefér ebbe az időkeretbe. Az év vége felé már pontosabban lehet látni, hogy hol tetőzik az infláció, mi történik a költségvetésben, és az államadósság-ráta valóban emelkedik-e.

Összességében elmondható, hogy az elemzők többsége szerint a Fitch nagy eséllyel változatlanul hagyja Magyarország BBB szintű adósbesorolását, és a negatív kilátáson sem változtat. Ugyanakkor az elemzők egy része szerint a hitelminősítő akár ronthat is az ország besorolásán, ezzel a befektetésre nem ajánlott kategóriánál már csak egy szinttel lenne feljebb a minősítés. Ők arra alapozzák ezt, hogy a költségvetési hiány magas és az EU-források érkezése is bizonytalan Magyarország és az unió közötti viták miatt. Ezzel együtt is inkább az lenne meglepő, ha a Fitch péntek este BBB szintről BBB- szintre rontaná a magyar besorolást, ami a forinteszközök piacára is hatással lehetne. A BBB- besorolás megtartása tehát minden bizonnyal nem járna érdemi piaci reakcióval, viszont ha a befektetési sáv aljára kerül Magyarország, akkor a forint eddig is ingatag helyzete még bizonytalanabbá válna. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy még ezzel is mindegyik hitelminősítőnél a befektetésre ajánlott kategóriában lenne Magyarország, és egyetlen előrejelzés sem szól arról, hogy átkerülnénk a bóvli kategóriába a következő időszakban.

Címlapkép forrása: Shutterstock