Egyre több az olyan nemi beteg, akiknél már nem hatnak az antibiotikum-kezelések

Az utazási és fesztiválszezon beköszöntével a biztonságos szexre hívja fel a figyelmet az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC), mivel az adatok alapján aggasztóan emelkedik a nemi úton terjedő fertőzések száma. Ez azért is rendkívül fontos, mert egy friss jelentés szerint az antibiotikum-rezisztencia ezeknek a betegségeknek a kezelését is negatívan befolyásolhatja: egyre nő például azoknak a gonorreás eseteknek a száma, amelyeknél nem hatnak már bizonyos kezelések.

Ha új partnerrel szexel, mindig használjon óvszert! – ez a lényegi üzenete az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ figyelemfelhívásának. Az ECDC szerint kiemelten fontos ez a nyaralás és a fesztiválok idején, amikor az emberek szó szerint összejönnek Európa-szerte, mert a nemi betegségek terjedésének a védekezés nélküli szex az elsődleges oka.

Megint durván nő a fertőzöttek száma

A figyelmeztetést az ECDC márciusban közzétett éves adatai indokolták, amelyek a fertőzések, például a chlamydia, a gonorrea és a szifiliszes megbetegedések számának emelkedését mutatják.

A legutóbbi, 2022-es adatok szerint jelentősen nőtt a jelentett betegek száma az előző évhez képest:

a gonorreás eseteké 48%-kal,

a szifiliszeseké 34%-kal,

míg chlamydiából 16%-kal többet jelentettek az EU, illetve az Európa Gazdasági Térség (EGT) tagállamaiban (az EU plusz Izland, Liechtenstein és Norvégia).

Emellett a lymphogranuloma venereum (LGV) és a veleszületett szifilisz (amikor a fertőzött anya saját magzatát fertőzi meg) esetei is jelentősen megnövekedtek.

2022-ben több mint 216 ezer megerősített chlamydia-fertőzést regisztráltak, ez a COVID-járvány idején, 2020-ban és 2021-ben tapasztalt visszaesést követően új rekord. A legtöbb fertőzött továbbra is a 20-24 éves nők közül kerül ki, 2021-hez képest 18%-kal nőtt az arány ebben a népességcsoportban. Magyarországon a 2019-es 913 esethez képest 2022-ben „csak” 641 chlamydia-esetet jegyeztek fel, de a tendencia 2020-hoz képest nálunk is emelkedő.

Ami a gonorreát illeti, 2022-ben majdnem 71 ezer megerősített esetet jelentettek az EU/EGT tagállamaiban. Ez a legmagasabb száma, amióta a szexuális úton terjedő fertőzések európai felügyelete 2009-ben megkezdődött. Ennél a fertőzésnél is a 20-24 éves korosztály a legveszélyeztetettebb, azon belül is a nőknél tapasztaltak kiugró, 63%-os növekedést az előző évhez képest. Hazánkban a gonorrea-fertőzéseknél is 2019 volt az eddigi csúcsév: akkor 1348 esetet regisztráltak, míg 2022-ben „csak” 1156-ot.

Szifilisszel 2022-ben csaknem 35 ezer ember fertőződött meg igazoltan a 29 EU/EGT-tagállamban. A bejelentett szifilisz aránya nyolcszor magasabb volt a férfiaknál, mint a nőknél, a fertőzés leginkább a 25-34 éves férfiakat érinti. A szifilisz terjedése Magyarországon is komoly probléma: a 2018-as 675 esethez képest 2022-ben 1062, tehát majdnem kétszer több esetet regisztráltak.

Sajnos, sok gyermek eleve szifilisz-fertőzéssel jön a világra: 2022-ben 69 megerősített veleszületett szifiliszes esetet jelentettek 14 EU/EGT-országból, köztük hazánkból is nyolcat.

Sok lehet a rejtett fertőzött

Angliában 1948 óta nem volt annyi szifiliszes, mint 2022-ben, az USA-ban pedig egyenesen „szifiliszjárványról” beszélnek, és azonnali közegészségügyi intézkedéseket sürgetnek. Magyarországon is egyértelműen romló a tendencia – mondta a Portfóliónak a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika adjunktusa, az Országos STD Centrum vezetője. Tóth Béla szerint azonban néhány évtizedes távlatban nemcsak a szifiliszes esetek száma emelkedik Magyarországon.

A gonorrea és a chlamydia esetében a regisztrált betegek száma valójában a többszöröse lehet azoknak, akik orvoshoz fordulnak, vagy, akiket a tünetek – például gonorrea esetén húgycsőfolyás – miatt kezelnek, de akiknél nem végeznek célzott tesztelést.

Mivel ez nyilvánvalóan nem magyarországi sajátosság, a védekezés nélküli szexuális együttlét egy új partnerrel rendkívüli kockázatot jelent – mutatnak rá a ECDC szakemberei. A biztonságos szex alapja a következetes óvszerhasználat vaginális, anális és orális szex esetén egyaránt. Ha ez valamiért nem lehetséges, fontos a teszt akkor is, ha nincsenek tünetek.

A védekezés azonban az alap, különösen, hogy egyre nő azon gonorreás esetek száma, amelyek esetében nem hatnak már bizonyos kezelések, ami az antibiotikum-rezisztencia egyik egyértelmű jele.

A chlamydia, a gonorrea és a szifilisz mellett ráadásul más fertőzések is terjedhetnek szoros érintkezés és szexuális aktus révén.

A homoszexuális férfiak például ki vannak téve a himlőfertőzésnek, amely elsősorban bőrrel érintkezve terjed, már a tünetek megjelenése előtt.

Az ECDC arról is beszámolt, hogy egyes súlyos hasmenést okozó fertőzések – például a shigella és a hepatitis A – is elterjedtek a homoszexuális férfiak között. Ezek is megelőzhetők óvszerhasználattal.

Címlapkép forrása: Shutterstock