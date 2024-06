Örüljünk, hogy "csak" ennyi? Itt a 3500 forintos burger és a 2000 forintos lángos

Úgy tűnik, hogy "csak" 8-10 százalékkal drágulhatnak majd a fesztiválok streetfoodjai vagy éppen a strandok büféi. A hamburger még így is 3500 forint környékén lesz nyáron, a sajtos-tejfölös lángos ára pedig sok helyen közelítheti a 2000 forintot.

Elindult a nyaralási és ezzel együtt a fesztiválszezon, de az már látszik, hogy az elmúlt két év erőteljes inflációja miatt továbbra is csak megfontoltan költenek az emberek a strandbüféknél vagy éppen a nagyobb fesztiválok vendéglátóegységeinél.

Ijesztő lehet egy streetfood kocsinál 3500 forintért hamburgert venni, de az az igazság, hogy az elmúlt években olyan mértékben emelkedtek a költségeink, hogy az 5 ezer forintos ár sem lenne túlzás

- mondta a Portfolio-nak Horváth Zoltán, a Magyar Street Food Egyesület elnöke. Emlékeztetett: az alapanyagok ára az elmúlt években duplázódott, a munkaerőért is sokkal többet fizetni, miközben emelkedtek az energiaárak és a fesztiválok bérleti díjai. Idén nem növekednek jelentős mértékben az árak - hangsúlyozta. Míg korábban a fesztiválon 2-3 dolgot vettek az emberek a büféknél, addig mostanra már csak egyet.

„A vendégeket egy-egy termék jobb árazásával próbálják rábírni a fogyasztásra az embereket. Nem egy vendéglátósnál van például 2500 forintos termék, ami úgy lehet olcsóbb, hogy mondjuk kicsit kevesebb húst tartalmaz, vagy nem kacsa van benne, hanem mondjuk csirkehús. Ha pedig ott áll már a vendég a streetfoodos kocsi előtt, könnyebben fogyaszt még valamit” – mondta Horváth Zoltán.

A 20 százalékos áremelés is indokolt lenne a rendezvényeken vagy a strandbüféknél, de idén valószínűleg csak 8-10 százalékos drágulás lesz, ennél nagyobbat nem mernek emelni a vállalkozók, mert félnek attól, hogy vendégeket veszítenek

– mondta Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Ettől függetlenül senki ne csodálkozzon majd azon, ha 1800 forint lesz egy sajtos-tejfölös lángos, vagy 3500 forintba kerül majd a hamburger, tette hozzá.

„Az általános áremelkedés az olcsóbb ételek felé mozdítja el a vendégeket” – mondta Kovács László. "Nagyjából fél évvel az áremelések után megszokják a vendégek a magasabb árfekvést, mint ahogy a boltokban is kénytelenek vagyunk ezt tenni. A többi szolgáltatóhoz képest túl magas árak viszont kétségtelenül kikopnak, mert a vendégek körülnéznek, mielőtt vásárolnak" - vélekedett.

A tapasztalatok szerint a cateringjellegű vállalati rendezvények száma is visszaesett az elmúlt két évben, most indult el ezen a területen egy lassú fordulat. A tavalyi megfontolt hozzáállást hozza egyelőre az idei év is, a cégvezetők csak lassan mozdulnak el afféle, hogy újra kisebb-nagyobb csapatépítő rendezvényekkel lepjék meg a dolgozóikat.

Most bármilyen rendezvényről van szó, könnyebb rá szakképzetlen munkaerőt találni, mint 1-2 évvel korábban

- mondta Kovács László. A fizetési igények sem szálltak el annyira, mint a korábbi időszakban, de ettől függetlenül természetesen 1-2 napos nagyrendezvényre többet kell fizetniük a vállalkozóknak napi bérként, mintha állandó jelleggel alkalmaznának embereket. Bát a toborzás könnyebb, mint korábban, általánosságban ma sem egyszerű szakképzett dolgozókat találni.

