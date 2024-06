Félidős az ötödik Orbán-kormány – Mérlegen a gazdaságpolitika Zsiday Viktorral és Madár Istvánnal

Nemrég letelt az ötödik Orbán-kormány első két éve, ami egyben azt is jelenti, hogy félidejéhez érkezett a választási ciklus. Ebből az alkalomból Zsiday Viktorral , a Citadella Alap portfóliómenedzserével, valamint Madár Istvánnal , lapunk vezető makrogazdasági elemzőjével értékeltük a kabinet gazdaságpolitikai eredményeit. Az elemzők a nagyképet nem látják túl hízelgően, a következő két évben viszont simán benne van, hogy jobb lesz, mint a ciklus első fele. Az inflációs pályáról megoszlanak a vélemények, az akkumulátorgyártást viszont úgy vélik, a ciklikus visszaesés miatt korai lenne temetni, a hosszú távú hatás tekintetében persze kétséges, hogy valaha bejön-e a kormány számítása – egyebek mellett ezekről a témákról is szó volt a Portfolio Checklist vasárnapi különkiadásában, amit ebben a cikkben meg lehet hallgatni, és főbb állításait tekintve el is lehet olvasni. A műsor már meghallgatható a Spotify-on , az Apple Podcasten , a többi nagy podcast platformon, és a cikk végén beillesztett lejátszóban is.