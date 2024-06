Itt a friss PISA-kutatás: a magyar iskolákban súlyos gondok vannak

Nem éri el az OECD-országok átlagát a 15 éves magyar diákok teljesítménye a kreatív gondolkodást mérő mutatóban – derül ki abból a friss PISA-felmérésből, amely most először a tanulók kreativitását mérte fel. A 2022-ben felvett új index arról ad képet, hogy az egyes országok oktatási rendszerei mennyiben képesek felkészíteni a diákokat a kreatív gondolkodásra, amely egyre fontosabb készséggé válik a munkaerőpiacon a digitalizáció, a mesterséges intelligencián alapuló eszközök térnyerésével. Az iskolák eltérő társadalmi és gazdasági háttere az OECD tagállamai közül a leghangsúlyosabban Magyarországon hat ki a diákok kreatív gondolkodás terén mért teljesítményére. Ez ismét rámutat arra, hogy a magyar iskolarendszer esélykiegyenlítő teljesítménye terén súlyos problémák mutathatók ki.

A 2022-ben felvett PISA-felmérések során első alkalommal mérték a 15 éves diákok kreatív gondolkodását és kreativitását. Ennek eredményeit tette közzé ma az OECD, míg a 2022-ben mért matematikai, természettudományos és szövegértési teljesítményükről szóló jelentés még tavaly decemberben jelent meg.

Az OECD azért tartja fontosnak a kreatív gondolkodás mérését, mert manapság számos állás esetében, főként a magasan képzett területeken, különösen fontos a kreatív gondolkodás megléte. A Világgazdasági Fórum (WEF) tavaly megjelent A munkahelyek jövője című jelentése szerint

a kreatív gondolkodás a második legfontosabb készségnek számít a munkaerőpiacon közvetlenül az analitikus gondolkodás mögött.

A digitalizáció és a mesterséges intelligencián alapuló eszközök térnyerésével az innováció, a kreativitás és a kritikus gondolkodás iránti igény növekszik a rutinszerű készségekhez képest, amelyek jobban ki vannak téve az automatizálásnak.

A mostani PISA-felmérés rávilágít arra, hogy az egyes OECD-tagállamokban az oktatási rendszerek mennyire készítik fel a diákokat arra, hogy a különböző feladatoknál az out of the box gondolkodást is alkalmazni tudják. A kreatív gondolkodás szintjét például azzal mérték fel, hogy arra kérték a diákokat,

fejezzék ki képzelőerejüket különböző írásos formában. A tanulóknak például képaláírásokat kellett készíteniük, ötleteket kellett javasolniuk egy novellához, vagy rövid párbeszédeket kellett írniuk egy film vagy képregény szereplői között.

Különböző szempontok szerint címeket kellett írniuk absztrakt illusztrációkhoz.

Emellett vizuális kompozíciókat, például logókat, plakátokat is létre kellett hozniuk egy meghatározott témakörben megadott grafikai eszközökkel.

Továbbá azt is kérték a diákoktól, hogy javasoljanak megoldásokat különböző társadalmi problémákra, például olyan feladatot kaptak, hogy miként lehet megoldani egy könyvtár akadálymentesítését a kerekesszékkel közlekedők számára.

Tudományos problémák megoldására is javaslatokat kellett tenniük a tanulóknak, amelyekre nincs előre meghatározott helyes válasz.

A felmérésben résztvevő 64 ország (a 38 OECD-tagállam mellett más országok is szerepeltek a kutatásban) közül Magyarország a kilencedik legmagasabb pontszámot (31) érte el másik három országgal (Olaszország, Málta, Chile) holtversenyben.

A magyar diákok átlagos 31 pontja azonban 2 ponttal elmarad az OECD átlagától.

A legjobb eredményt Szingapúr érte el (41 pont), a legrosszabbat pedig Albánia (13 pont).

Forrás: OECD

Érdekesség, hogy a felmérésbe bevont egyik országban sem múlta felül a fiúk kreatív gondolkodás terén mutatott teljesítménye a lányokét. Az OECD átlagában 3 pont a különbség (34-31 a lányok javára). Magyarországon két ponttal értek el jobb eredményt a lányok átlagosan (32-30 pont).

Forrás: OECD

Számít az eltérő társadalmi háttér

Magyar szempontból kiemelendő, hogy

az eltérő társadalmi és gazdasági háttér az OECD tagállamai közül a leghangsúlyosabban Magyarországon hat ki a diákok kreatív gondolkodás terén mért teljesítményére.

A jobb társadalmi-gazdasági helyzetű iskolák (vagyis a társadalmi-gazdasági státusz alapján az oktatási intézmények top 25%-a), illetve a hátrányos helyzetű iskolák (vagyis az alsó 25%) diákjai között az elért pontszámokban mutatkozó különbség Magyarországon a legmagasabb (18 pont) az OECD tagállamai közül, miközben az OECD átlagában csak 11 pontnyi a különbség. A magyarországinál nagyobb eltérést csak két másik európai – de nem OECD-tagállam – országban, Bulgáriában és Romániában mértek (egyaránt 19 pont).

Általánosságban, vagyis nem iskolai, hanem diákszinten a jobb társadalmi-gazdasági háttérrel rendelkező hazai fiatalok (vagyis a társadalmi-gazdasági státusz alapján a diákok top 25%-a) átlagosan 37 pontot értek el a 31 pontos magyar átlaghoz képest, míg a hátrányos helyzetű diákok (alsó 25%) átlagosan 24 pontot szereztek a teszteken. Ez azt jelenti, hogy az eltérő társadalmi-gazdasági hátterű diákok között 13 pontnyi a különbség szemben az OECD-ben mért átlag 10 pontos eltéréssel szemben. Ilyen nagy, 12 pontot meghaladó különbség a két eltérő hátterű diákcsoport között Európában Magyarországon kívül még Bulgáriában, Romániában, illetve Szlovákiában volt kimutatható.

Forrás: OECD

A felmérés megvizsgálta az úgynevezett reziliens diákok arányát is, vagyis azon tanulók részesedését, akik a társadalmi-gazdasági státusz alapján az alsó 25%-hoz tartozva a kreatív teljesítményük szerinti pontszám alapján a diákok top25%-hoz tartoznak. Magyarországon a reziliens diákok aránya 10,1%, amely elmarad az OECD 12,5%-os átlagától.

Az is figyelemre méltó eleme a jelentésnek, hogy az OECD átlagában az általános középiskolai vagy gimnáziumi tanulmányokat folytató diákok jobb eredményeket értek el a kreativitást mérő teszteken, mint a szakképzésbe járó tanulók. Ez a különbség Magyarországon a legnagyobb (14 pont). További öt országban haladta meg 10 vagy annál több ponttal az általános tanulmányokat folytató középiskolai diákok teljesítménye a szakképzésben tanulók eredményeit.

A PISA-felmérést (Programme for International Student Assessment – Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Program) abból a célból indította el az OECD, hogy a tagállamok oktatási rendszerének teljesítményét össze lehessen hasonlítani. A három évente megtartott felméréseknél a 15 éves diákok kompetenciáit mérik fel három tudásterületen: szövegértés (2000 óta mérik e területen a diákok teljesítményét), matematika (2003 óta), természettudományok (2006 óta). A tesztek célja, hogy felmérjék, a tankötelezettség végéhez közeledő diákok milyen mértékben rendelkeznek azokkal az alapvető ismeretekkel, kompetenciákkal, amelyek a továbbtanuláshoz vagy a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükségesek. Ennek megfelelően a PISA-teszt nem a lexikális tudást vizsgálja, hanem azt próbálja felmérni, hogy a diákok képesek-e az iskolában elsajátított ismereteket új helyzetekben (végül is a való életben) alkalmazni.

Címlapkép forrása: Getty Images