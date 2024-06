Drasztikus lépésekkel venné át az állam a felügyeletet egy sor önkormányzat felett

A magyar kormány még június végéig kihirdetné a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásának új szabályozását, amely számos fontos változást tartalmaz és lényegében a bajba jutott települések állami gyámság alá vételével jár. A kabinet érvelése szerint a rendelet célja, hogy hatékonyabbá tegye az önkormányzatok adósságrendezési folyamatát, és biztosítsa a társadalmi felzárkózást elősegítő programok integrációját az eljárásba – derül ki egy most társadalmi egyeztetésre küldött sürgősen elfogadandó tervezetből.

Ahogy arról már korábban írtunk, a kormány átalakította egyszer az önkormányzatok adósságrendezési eljárásait, jelentősen növelve a pénzügyi gondnokok jogköreit. Például lehetőséget kapnak arra, hogy a hitelezői igények kielégítésére a településvezetések értékesítetlen vagyontárgyait adják át. Ahogy például a bajba jutott önkormányzatoknál bizonyos tisztségviselők, például a

POLGÁRMESTEREK ÉS ALPOLGÁRMESTEREK TISZTELETDÍJÁT ÉS EGYÉB SZEMÉLYI JUTTATÁSAIKAT IS BEFAGYASZTANÁK.

Az új, most 8 napos észrevételezési idővel társadalmi egyeztetésre küldött rendelet lehetővé tenné, hogy a társadalmi felzárkózásért felelős tárcavezető – vagyis a belügyminiszter – olyan civil szervezeteket jelöljön ki önkormányzati csődbiztosként, amelyek megfelelnek bizonyos követelményeknek. Ilyen kritérium, hogy költségvetési minősítésű könyvvizsgálót és szakképzett jogászt foglalkoztasson.

Ezek a civil szervezetek szerepelnek majd egy nyilvános névjegyzékben, amelyet a minisztérium honlapján tesznek közzé. A csődbiztosként kijelölt civil szervezeteknek együtt kell működniük a társadalmi felzárkózást elősegítő programok végrehajtásáért felelős intézményekkel.

A rendelet átalakítja a pénzügyi gondnokok rendszerét is, az érintettek új megnevezése önkormányzati csődbiztos lesz, és feladataik is ennek megfelelően módosulnak. Nekik többek között a helyi önkormányzatok támogatási kérelmeinek benyújtásában és az adósságrendezési eljárások lebonyolításában is szerepet kell vállalniuk.

Az új szabályozás pontosítja az eljárási rendet is. Az önkormányzatoknak a támogatási kérelmekhez több dokumentumot is mellékelniük kell, beleértve a bíróság adósságrendezést elrendelő végzését, a költségvetési dokumentumokat és a válságköltségvetést. Emellett a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik a csődbiztosok díjainak kifizetéséről, amelyeket a Magyar Államkincstár külön számlájáról utalnak.

A rendelet 2024. július 1-jén lépne hatályba, és az ezt követően indult eljárásokra alkalmazandó. Azok a szervezetek, amelyek már a korábbi pályázatok során pénzügyi gondnokként kerültek névjegyzékbe, önkormányzati csődbiztosként is kijelölhetők, feltéve, hogy nem merül fel ok a névjegyzékből való törlésükre.

Címlapkép forrása: Getty Images