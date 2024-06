Bankot robbantott két taxis cég Budapesten

A budapesti taxis fuvarszervezői piac hatalmasat nőtt 2023-ban, sokkal nagyobbat, mint amit a 2023 márciusi, 10 százalékos tarifaemelés indokolna. A piac 80 százaléka két cégé, és még csak most indult el az Uber, amelyhez csak az előregisztrációkor 3000 sofőr csatlakozott.

Jelentősen emelkedett a fővárosi taxis fuvarszervezőcégek bevétele tavaly, amely mögött részben a 10 százalékos tarifaemelés, részben pedig a növekvő forgalom áll.

A Bolt,

a Főtaxi,

a 6X6 Taxi,

a City,

az MB Elite,

a Taxi 4,

és a Taxim

9,2 milliárd forint bevételt ért el tavaly, míg profitjuk közel 1,5 milliárd forint lett.

A fuvarszervezők bevételei nem azt az összeget fedik le, amit az emberek a budapesti taxikban elköltenek, utóbbi természetesen sokkal magasabb összeg ennél. Ez a pénz azért jár neki, mert összekötik a sofőröket az utasokkal.

2022-ben ezek a cégek 6,7 milliárd forint bevételt termeltek, vagyis tavaly 37 százalékkal nőtt a bevételük. Ebben szerepe van a 2023. március 6-án bevezetett 10 százalékos tarifaemelésnek és annak is, hogy tavaly a külföldi vendégéjszakák száma 12,5 százalékkal növekedett.

A budapesti taxitarifa-változások (forint) 2018. július 1. 2022. május 09. 2023. március 6. Alapdíj 700 1000 1100 Percdíj 75 100 110 Kilométerdíj 300 400 440 Forrás: BKK

A 2023-as összeg majdnem háromszorosa annak, amelyet a nagy taxiscégek 2020-ban a koronavírus-járvány idején össze tudtak szedni. Ismert, hogy járvány idején bevezetett korlátozások és a turizmus szinte teljes megszűnése miatt forgalmuk jelentősen visszaesett. A Covid legsúlyosabb időszakában, sok taxisofőr kénytelen volt alternatív megoldásokat keresni a megélhetés biztosítása érdekében. Az ételszállítás és egyéb futárszolgáltatások népszerű megoldássá váltak, az olyan platformok, mint a Wolt és a Foodpanda, lehetőséget biztosítottak arra, hogy a taxisofőrök átmenetileg átcsoportosítsák erőforrásaikat és továbbra is jövedelemhez jussanak.

A Bolt már évek óta az első

A piac messze legnagyobb szereplője a Bolt, amelynek mind a bevétele, mind pedig a profitja elképesztő ütemben emelkedett, és bár fiatal szereplő a budapesti piacon, csak pár év kellett ahhoz, hogy piacvezető legyen (ez 2021-ben történt meg). Tavaly 4,2 milliárd forint bevételt értek el 1,2 milliárd forint profit mellett, amelyből 1,1 milliárdot ki is vettek osztalékként.

A Bolt sikere egyrészt abban rejlett, hogy kedvező kondíciókkal tudta átcsábítani magához a sofőröket, másrészt pedig a nemzetközi brand segített elhalászni azokat a külföldi utasokat, akik eleve őket hívták, miután az applikációjuk rajta volt a mobiljukon.

Gyakorlatilag ebben a szegmensben veszi fel a kesztyűt a Főtaxi azzal, hogy egyezséget kötött az Uberrel. Ők azokra a turistákra számítanak, akiknek az első dolga lesz a repülőről leszállva megnézni, hogy az Uber elérthető-e a városban. A két vállalat szolgáltatása nemrég elindult itthon is.

Az Uber elsőként a Portfolio-nak adott interjút még tavasszal. Magáról az indulásról Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke is beszélt a Checklist podcastban:

A Főtaxi a második legnagyobb szereplő a fővárosi piacon 3,2 milliárd forintos bevétellel és 264 millió forintos profittal.

A budapesti taxis piac jelenlegi helyzetét jól szemlélteti, hogy a Bolt és a Főtaxi együttesen közel a 80 százalékát uralják. Az Uber belépésével könnyen kétszereplős piac alakulhat ki, ahol az eddig is korlátozott verseny még inkább háttérbe szorulhat. Ennek egyik oka, hogy Budapesten fix fuvardíjak vannak érvényben, így a verseny inkább a szolgáltatás minőségében és elérhetőségében nyilvánul meg. Ha maradnak is játékosok még a következő években, a budapesti taxis piac struktúrája valószínűleg továbbra is oligopol jellegű marad, ahol a versenytársak száma korlátozott, és a verseny feltételei is megszabottak.

Az elmúlt években ráadásul koncentrálódott is a piac, elég csak a Főtaxi és a Budapest Taxi összeolvadására gondolni.

A fuvardíjak alapján a tavaly 675 millió forintos bevételt elérő 6X6 Taxi a harmadik legnagyobb szereplő, de a Zengő Motorsport érdekeltségében lévő cég már a második egymást követő évben zár veszteséggel, 2022-ben 66, tavaly pedig 51 millióval.

A City Taxi 554,2 millió forint bevétellel, minimális 3 milliós profittal zárt. A társaság szövetkezeti formában működik, 2020 végén még 413 taggal rendelkeztek, ez azóta folyamatosan csökkent, tavaly decemberben már csak 357 tagjuk volt.

A piacon viszonylag régi szereplő a Taxi 4, amelynek a többi céggel ellentétben évről évre csökken a bevétele, tavaly már csak 107 millió forint volt. Fiatal szereplő még az MB Elit és a Taxim, amelyek 269 és 242 milliós bevételre tettek szert 2023-ban. Ezek ugyanakkor emelkedést jelentenek 2022-höz viszonyítva.

Nem tudjuk, hogy az árverseny megszüntetése nélkül is ekkora koncentráció ment volna végbe a budapesti taxis piacon. Lehetséges, hogy az egész személyszállítási piac annyira applikáció-központú lett, hogy eleve nem lett volna működőképes egy fragmentált modell. Az ugyanakkor egészen biztos, hogy az Uber vonzereje a Bolttal együtt óriási lehet a sofőrök számára is. Az Uber regisztrációs időszakában ugyanis már 3 ezer ember jelezte, hogy csatlakozna az üzemeltető F Mobilitás Kft.-hez.

Címlapkép forrása: Getty Images