Nagy baj lehet a gyors magyar béremelkedésből

Közép-Európában a bérnövekedés meghaladja az EU átlagos szintjeit, ami komoly problémákat vet fel a monetáris politika normalizálása kapcsán. Nemcsak a kamatcsökkentési ciklusokat lassíthatja le, hanem az infláció újabb felívelésének kockázatát is magában hordozza a bérek gyors növekedése. Egyes szakértők az ár-bér spirál lehetőségét is felvetik.

A kelet-közép-európai régióban óvatossá válhatnak a jegybankok a kétszámjegyű bérnövekedések és a gazdaság élénkülése közepette. A bérdinamika messze meghaladja az Európai Unió átlagos szintjét, így a kamatcsökkentések mérséklődhetnek – derült ki a Reuters elemzéséből. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) lassított a kamatcsökkentési tempón a múlt héten, a korábbi 50 bázispontos vágások után már csak 25 bázispontos lazítás jött, és könnyen lehet, hogy idén már alig mérséklődhet tovább a kamat. A cseh jegybank is lassíthatja a kamatcsökkentési tempót, miután az erős bérnövekedése miatt megugró kereslet inflációs kockázatokat hordoz magában. A lengyel jegybank pedig tovább halogathatja a lazítást.

Az idei első negyedévben 5,5%-kal nőttek az óránkénti munkaerőköltségek az EU-ban az előző év azonos időszakához képest. A kelet-közép-európai régióban azonban ennek többszöröse a növekedés az Eurostat adatai alapján.

MAGYARORSZÁGON A MUNKAERŐKÖLTSÉGEK ÉS A BÉREK IS 13,7%-KAL NŐTTEK, AMI MINDKÉT ESETBEN AZ ÖTÖDIK LEGNAGYOBB NÖVEKEDÉSNEK SZÁMÍT AZ EU-N BELÜL.

Az építőiparban és a szolgáltatószektorban Magyarországon a harmadik legnagyobb a bérnövekedés üteme. Úgy tűnik, a bérek alakulására a jegybank is figyel.

Az infláció épphogy megszelídült, miután a tavalyi évben kétszámjegyű drágulás jellemezte a régiót. A Reuters elemzése szerint a kelet-közép-európait térségben igencsak jelentős a munkaerőhiány, miközben gyors a bérnövekedés, ami a régióban kockázatot jelent az inflációra nézve. Ez a lengyel döntéshozókat is aggasztja, hiszen 10% felett nőnek ott a bérek. "Nagyon aggasztó, ami a bérekkel történik" - mondta Ludwik Kotecki, a lengyel jegybank döntéshozója ebben a hónapban, aki arról is beszélt, hogy az árak alakulására nézve ez a legfőbb kockázat. Szavai alapján pedig nagyon úgy néz ki, hogy a lengyel jegybank nem lazít a monetáris feltételeken.

Csehországban kissé más a helyzet, ott inkább a szolgáltatások árának a növekedése miatt aggódnak, és nem a bérek okozzák a fő problémát. Eva Zamrazilova, a cseh jegybank alelnöke múlt héten a Reutersnek elmondta, hogy nem aggódik túlzottan az első negyedévi bérnövekedés miatt, miközben a magas szolgáltatási árak kockázatot jelentenek. A Morgan Stanley közgazdásza szerint a csehek lassíthatnak a monetáris lazítás tempóján az inflációs kockázatok miatt, így a korábbi 50 bázispont helyett csak 25 lehet a következő vágás.

Lengyelországban tehát inkább a bérek gyors emelkedése, Csehországban pedig a szolgáltatások inflációjának problémája lehet a fő gond. Magyarországon pedig nagyon úgy tűnik, hogy mind a bérek gyors növekedésére, mind a szolgáltatások inflációjára figyelni kell, hiszen jellemző a visszatekintő infláció alapú árazás. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke egy jegybanki konferencián korábban arról beszélt, hogy a szolgáltató szektor inflációja és a magas bérdinamika miatt "nem dőlhetünk hátra", a következő hónapokban emelkedhet az infláció.

Ezt alátámasztják a friss béradatok is. Áprilisban a bruttó átlagkereset 645 300 forint volt, ami 13,5%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 596 200 forintra becsülhető, ami 13,9%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában.

Amennyire pozitív változásokat indukálhat a magas bérdinamika a reálgazdaságban, ugyanannyira jelez kockázatot is

- írta elemzésében Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Az eddigi adatok alapján úgy véljük, hogy most már az év hátralévő részében is fennmaradhat a versenyszférában a 10 százalék körüli bérnövekedés, ami az állami és non-profit szektorokban zajló változások figyelembevételével a nemzetgazdaság egészében is akár 12 százalék körül ragadó keresetbővülést hozhat, tette hozzá. Ez párosulva a háztartások óvatossági motívumának oldódásával és a kereslet erősödésével megnövelheti a vállalatok átárazási erejét és hajlandóságát is.

Ez pedig ismét felveti az ár-bér spirál esetleges kialakulásának kérdését

- írta Virovácz.

Az elemzők így azt várják, hogy az MNB már nem csökkenti érdemben a kamatokat. A jegybank is az óvatosságot hangsúlyozta a legutóbbi kamatdöntés után, amikor azt írta, hogy "a globális és hazai dezinflációt övező kockázatok, a nemzetközi befektetői hangulat változékonysága, illetve a globálisan meghatározó jegybankok várható kamatpolitikája előretekintve is óvatos és türelmes monetáris politikát indokol". Kiemelték, hogy a tanács folyamatosan értékeli a beérkező makrogazdasági adatokat, az inflációs kilátásokat, valamint a kockázati környezet alakulását, amelyek alapján körültekintően és adatvezérelten dönt az alapkamat mértékéről. Virág Barnabás pedig arról beszélt, hogy a kamatcsökkentések szüneteltetése is ott van az asztalon.

Címlapkép forrása: Getty Images