Nagyon gyorsan terjed a fertőző betegség Magyarországon, megszólalt a hatóság a felnőtteknek szánt vakcináról

Gyors ütemben terjed Magyarországon is a szamárköhögés, több más európai országhoz hasonlóan. A csecsemők (2 hónaposan) és gyerekek (6 éves és 11 éves korban emlékeztető oltásként) a fertőzés megelőzése érdekében a kötelező védőoltási programok keretében kapják meg a vakcinát. A legújabb javaslatok szerint érdemes bizonyos felnőtteknek is felvenni az oltást, azonban információink szerint országos hiánycikk a megfelelő vakcina. Érdeklődésünkre a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz (NNGYK) azt közölte, hogy már felvették a kapcsolatot az érintett gyártókkal, hogy a kötelező oltásokhoz biztosított oltóanyag mellett a gyógyszertárakban is legyen vakcina, amely receptre felírva megvásárolható.

Múlt pénteken számoltunk be részletes elemzésünkben arról, hogy járványszerű terjedést és felfutást produkál Magyarországon is a szamárköhögés, ami első hallásra azért furcsa, mert az elmúlt évtizedekben a kötelező védőoltási programoknak köszönhetően sikeresen kiszorítottuk ezt a fertőző betegséget és hazánkban rendkívül magas, 98%-os az átoltottság. Cikkünkben bemutattuk a betegség tipikus tüneteit, és hogy az egyes szereplőknek (szülők, háziorvosok, stb) mi a feladatuk és felelősségük. Már ebben az írásunkban felvetődött az a védekezési lehetőség, hogy a felnőttek is vegyék fel a védőoltást.

Békássy Szabolcs országos kollegiális vezető háziorvos lapunknak akkor úgy fogalmazott, hogy ezen fertőzés esetén is az idősek és a krónikus betegségben szenvedők a veszélyeztetettek. Szerinte az esetszám növekedésével párhuzamosan figyelmet kell fordítanunk a felnőttekre is, itt is lehetőség van felnőtt korban egy ismétlő védőoltás beadására is. Különösen ha valaki veszélyeztetett csoportba tartozik, vagy nagyon ki van téve a megfertőződésnek. Rósa Ágnes házi gyerekorvos szintén azt tanácsolta, hogy aki a megelőzésben gondolkodik, annak ajánlott a védőoltás megismétlése. 18 év felett egyébként is érdemes megismételni a torokgyík, a szamárköhögés és a tetanusz elleni védőoltás beadását 10 évente – tette hozzá. Aki pedig gyerekvállalás előtt áll, annak mindenképpen 5 évente érdemes megismételni ezeknek az oltásoknak a felvételét, mert idővel csökken a védettség. Azt a várandós anyukát pedig, aki 5 éven belül nem volt oltva és a harmadik trimeszterben jár, szintén ajánlott oltani. Mészner Zsófia a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója múlt héten azt mondta lapunknak, hogy a baktériumhordozást ugyanakkor nem sikerült megelőzni. A felnőttkorban így előfordulhat a kórokozó baktérium hordozása, és az illető csak azt veszi észre, hogy tartósan köhög, de nem jön ki rajta a tipikus szamárhanggal járó köhögés, ezért a fertőzést nem is ismerik fel. Eközben viszont ők a fertőzés terjesztőivé válnak, ezért gyakran az a megfigyelés, hogy a szamárköhögésben megbetegedő kis csecsemők családjában kimutatható egy köhögő szülő vagy nagyszülő, akiktől a gyermek elkapja a betegséget.

Cikkünk megjelenése után viszont olyan olvasói leveleket kaptunk, miszerint a felnőtteknek szánt, szamárköhögés elleni ismétlő oltás nem elérhető a patikákban, országos hiánycikk és nem is rendelhető. Olvasóink egyedi patikákból származó információit

a napokban nekünk is megerősítették piaci szereplők, vagyis tényleg országos hiányról beszélünk.

Az aktuális hiányt megerősíti egyébként az NNGYK gyógyszerkereső adatbázisa is.

A felnőtteknek adható ismétlő védőoltás elérhetőségével kapcsolatban ezért megkerestük a kérdésben illetékes Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot. A járványügyi hatóság válaszában kiemelte: "a világ többi országához hasonlóan a hazai Nemzeti Immunizációs Program is tartalmazza a szamárköhögés elleni alapimmunizálást és az újraoltásokat".

"Az utóbbi években a lakosság részéről minimális igény mutatkozott a pertussis komponenst tartalmazó oltóanyagok iránt, emiatt a legtöbb gyógyszertár nem tartott készleten ilyen vakcinákat" - magyarázza a jelenlegi hiány okát az NNGYK, amely pénteki közleményéhez hasonlóan ezúttal is hangsúlyozta: "az EU számos országához hasonlóan 2024-ben hazánkban is megemelkedett a jelentett szamárköhögéses esetek száma, de országos járvány nincs".

Azt ugyanakkor hozzátették: "a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) folyamatosan monitorozza a fertőző megbetegedéseket, a lakosság körében cirkuláló kórokozókat, nyomon követi a szamárköhögéses megbetegedések hazai és nemzetközi alakulását, és

indokolt esetben javaslatot tesz a szükséges járványügyi intézkedésekre.

Miközben válaszában leszögezte, hogy nincs országos járvány, a másik oldalról elismeri, hogy "mivel járványügyi érdekből szükséges lehet egyes személyek, lakosságcsoportok emlékeztető oltása, ezért a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ felvette a kapcsolatot a pertussis tartalmú vakcinák gyártóival, hogy a kötelező oltásokhoz biztosított oltóanyag mellett a gyógyszertárakban is legyen vakcina, amely receptre felírva megvásárolható".

A gyártóktól az a visszajelzés érkezett, hogy napokon belül nagyobb mennyiségben lesz elérhető a gyógyszertárakban a szamárköhögés elleni oltóanyag

- zárul az NNGYK válasza.

A piacról származó információink szerint az Adacel Polio nevű készítmény lesz helyettesítő termékként elérhető a közforgalomban.

Miért veszélyes ez a betegség?

A vakcina betegtájékoztatója alapos leírást ad erről a fertőző betegségről. A szamárköhögés erősen fertőző betegség. A betegség megtámadja a légutakat, súlyos köhögési rohamokat okozva, mely a normál légzést is befolyásolja. A köhögést gyakran egy jellegzetes „húzó” hang kíséri, amely után népies nevét kapta: szamárköhögés. A köhögés egy két hónapig, vagy még hosszabb ideig is tarthat. A pertusszisz fülfertőzéseket, hosszú ideig tartó hörghurutot, tüdőgyulladást, görcsöket, agykárosodást, sőt halált is okozhat.

