Az Egyesült Államok külügyminisztériuma „mély aggodalmát fejezi ki Magyarország miatt”

A közelmúltban az Egyesült Államok többször is mély aggodalmát fejezte ki a decemberben elfogadott „nemzeti szuverenitás védelméről szóló törvény” miatt. Bírálták a jogszabályt, mivel Washington szerint ez drákói eszközökkel ruházza fel a magyar államot, amely szerintük alkalmas a másként gondolkodók elnyomására.

Most Matthew Miller, az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője ismét aggályokat fogalmazott meg a jogszabállyal kapcsolatban, amely ügyében már az Európai Bizottság is kötelezettségszegési eljárást indított, amely akár pénzbírságot is jelenthet Magyarország számára.

Ezúttal a nyilatkozatot azután adta ki Washington, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal bejelentette, vizsgálatot indított a Transparency International, egy globális korrupcióellenes szervezet ellen.

Miller szerint az Egyesül Államok aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a magyar kormány a törvényt a civil társadalom és a független médiaszervezetek ellen használja, és ezeket az intézkedéseket "drákói" intézkedéseknek nevezte.

Miller kijelentette továbbá, hogy a magyar kormánynak a független szervezetek zaklatására, megfélemlítésére és megbüntetésére irányuló kísérletei ellentétesek a demokratikus kormányzás és a jogállamiság elveivel. Kiemelte, hogy a törvény nem szab határt a szervezet azon képességének, hogy célba vegye az állampolgárok emberi és alapvető szabadságjogait, potenciálisan veszélyeztetve minden olyan országot, vállalkozást vagy magánszemélyt, amely kapcsolatba lép ezekkel a szervezetekkel.

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma megerősítette elkötelezettségét, hogy ezekkel az intézkedésekkel szemben kiáll a civil társadalmi szervezetek és a média szabadságának védelme mellett. Jelezték, hogy figyelemmel kísérik a szuverenitásvédelmi törvény alkalmazását és a Szuverenitásvédelmi Hivatal intézkedéseinek következményeit.

Washington korábban más országok hasonló lépései ellen is felszólalt. Legutóbb a grúziai (hivatalosan georgiai) parlament által elfogadott külföldi ügynökökről szóló törvényt bírálta, valamint szankciókat lengettek be az ország több politikusával szemben.

