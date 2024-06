De miért nem tudott elmenni nyaralni Jürgen Klopp Egyiptomba?

Jürgen Klopp nem tudott elrepülni nyaralni Egyiptomba, erről posztolt a napokban a Liverpool korábbi edzője. Nem, nem azért, mert nem indult el időben a gépe, mint azoknak a magyaroknak, akik Stuttgartba mentek volna megnézni a magyar-skótot, hanem azért, mert áramkimaradások vannak az afrikai országban. Első ránézésre kis színes, nyári hírnek tűnik Klopp sztorija, amit viszont a helyiek nem túl vidáman élnek meg, és van benne minden, izraeli háború, évek óta tartó gazdasági problémák, alacsony devizatartalék, energiaválság.

Jürgen Klopp idén május végén hagyta ott a Liverpoolt, hivatalosan azért, hogy kipihenje magát, mielőtt újabb kihívásokat keres. Nyárra az egyik terve az volt, hogy Egyiptomba utazik, hogy többek között megnézze az ókori világ hét csodája között számon tartott gízai nagy piramist. Utazás előtt viszont az egyiptomiak közölték vele, hogy mivel nincs áram az országban, ezért inkább ne is repüljön ki, az utazását törölték.

A helyzet Egyiptomban most az, hogy az ország nagy részén naponta több órán keresztül nincs áram.

Ahhoz, hogy megfejtsük, hogy miért nincs áram, éveket kellene visszamennünk az időben, de az egyiptomi energiaválság tavaly nyáron súlyosbodott, így elég megnézni, mi történt akkor. Az áramkimaradások tavaly júliusban kezdődtek, akkor az egyiptomi miniszterelnök, Mostafa Madbuly még azt mondta, hogy legkésőbb tavaly szeptember közepére visszaáll a normális ellátás. Nem állt vissza.

Egyiptomban az elektromos áram előállításához nagyrészt földgázt használnak, a fosszilis energiahordozók, a földgáz és kisebb mértékben a fűtőolaj 88 százalékát adta az elektromos áram előállításának, csak a gáz 84 százalékot.

Forrás: EMBER

A földgáz egyrészt hazai kitermelésből, másrészt importból áll, a hazai kitermelés már évek óta csökken, az import nagy részét adó izraeli földgáz mennyisége pedig durván visszaesett, főként az izraeli háború kirobbanása után.

Amikor Izrael a tavaly október 7-i Hamász-támadás után bombázni kezdte a Gázai övezetet, Izrael leállította a termelést a Tamar gázmezőn, amely egyike azoknak a gázmezőknek, amelyekről Egyiptomot ellátják, de a Chevron által üzemeltetett legnagyobb izraeli gázmezőnél, a Leviathannál is változás volt, az Egyiptomba exportált gázmennyiséget csökkentették, mivel a hazai piac ellátását helyezték előtérbe.

A gáz egy részét kiválthatták volna fűtőolajjal, erre viszont sokáig az nem adott lehetőséget, hogy nagyon alacsony szinten állt az ország devizatartaléka, vagyis nem tudott külföldről fűtőolajat importálni.

Ez tehát a villamosenergia kínálati oldala, de a keresletin is vannak kihívások. Egyiptomot egyre súlyosabb hőhullámok sújtják, idén például már áprilisban is voltak napok, amikor 40 fok felett volt a csúcshőmérséklet, ilyen hőmérsékletek mellett pedig egyre többen használnak klímát.

Az egyiptomi kormány a napokban jelezte, hogy a tavalyihoz képest magasabb hőmérséklet idén megnövelte a belföldi áramfogyasztás, ami nagy igényeket támasztott az országos áramhálózatra, annak érdekében, hogy az elektromos hálózat továbbra is biztonságosan működjön, a terhelést csökkentik, amíg a hőmérséklet vissza nem tér a normális szintre.

Tavaly júliusban napi egy órára állították le az áramszolgáltatást Egyiptom nagy részén, az elmúlt időszakban már naponta két órára állították le a villamosenergia-hálózatot, múlt hét vasárnap pedig bejelentette a kormány, hogy átmenetileg naponta további egy órával meghosszabbítják azt az időszakot, amikor nincs áram. A kabinet vasárnap esti közleményében kifejtette, hogy a további egy órával már háromórás leállással az a cél, hogy fenntartsák az erőművek és az országos földgázhálózat működési hatékonyságát. A háromórás áramszünetekre délután 2 és este 8 óra között kerül sor.

A valóságban egyébként hosszabbak az áramkimaradások, mint amit a kormány kommunikál, országszerte vasárnap több mint három órán keresztül nem volt áram, egyes déli területeken pedig akár napi 13 órán keresztül sincs áram. Viszont a földközi-tengeri tengerparti városok, főként azok a települések, ahol a turisták is tartózkodnak, sok esetben mentesültek az áramkimaradások alól, ebben viszont nagy a szórás, Port Saidban a helyi áramszolgáltató szerint négy órás áramkimaradás is volt.

Az egyiptomi kormány bejelentette, hogy a hosszabb áramkimaradások akkor érnek véget, ha vége a hőhullámnak, és csökken a hőmérséklet, de ez is csak azt jelentené, hogy a napi kétórás leállásra állnak vissza. Madbouly szerint július 1-jétől kezdik csökkenteni az áramkimaradást, a cél pedig az, hogy a hónap harmadik hetére teljesen megszűnjön. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a kiskereskedelmi üzletek, amelyek jellemzően az éjszakába nyúlóan nyitva tartanak, július 1-jétől este 10 órától bezárnak az energiatakarékosság jegyében.

Azért, hogy az energiaválság hatásait csökkentsék, és a nemzeti gáztartalékot megerősítsék, a kormány további mennyiségű cseppfolyósított földgázt rendelt Katarból és Algériából, több szállítmány is érkezik júliusban. Egyiptom 1,18 milliárd dollárt különített el extra energiaimportra, hogy megszüntesse a tervezett áramkimaradásokat. Az összeget többek között 300 ezer tonna nehéz fűtőolajra és földgázra költik.

Az egyiptomi energiaválságról szóló példa csak egy a sok közül (nem kel messzire menni, a múlt héten a Balkán nagy részén, Bosznia-Hercegovinában, Horvátországban, Albániában és Montenegró nagy részén is elment az áram, az okokat még vizsgálják, de az egyik ok a hőhullám miatt leterhelt hálózat volt) rávilágít arra, hogy az egyre gyakoribb, és már nemcsak nyáron, de tavasszal és ősszel is előforduló hőhullámok, a több országban elavult infrastruktúra, vagy a gazdasági nehézségek miatt az elektromos hálózaton jelentkező áramkimaradások egyre gyakoribbak lehetnek.

Egyébként mindenki megnyugodhat, Kloppnak végül sikerült kijutnia Egyiptomba, a nyugati turistákat valószínűleg kevésbé sújtják az áramkimaradások, mint a helyieket.

Címlapkép forrása: James Baylis - AMA/Getty Images