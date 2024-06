Sokkterápia Argentínában: itt az újabb csomag

Az argentin törvényhozás elfogadta Javier Milei elnök reformcsomagját, amely számos szektort és iparágat fog liberalizálni, javítva ezzel az ország versenyképességét.

147-107 arányban elfogadta az argentin törvényhozás Javier Milei elnök reformcsomagját (Ley de Bases), amely a gazdaság több szektorát igyekszik liberalizálni, javítva ezzel az ország versenyképességét. A javaslat elfogadása azért is nagy szó, mivel Milei pártja a parlamenti helyek csupán 15%-val rendelkezik.

Az egyik legfontosabb intézkedés a jövedelemadó-rendszer megváltoztatása. Argentínában a személyi jövedelemadó többkulcsos, a törvényjavaslat pedig csökkenti a felső kulcsok sávhatárát, ezáltal a magasabb jövedelműek effektív adókulcsa emelkedik. Továbbá megkísérlik adóztatni a külföldön tartott vagyonokat is egy jelképes adókulccsal, annak érdekében, hogy elkezdjék a gazdaságot kifehéríteni. Csak ettől a lépéstől a GDP 0,6%-val felérő adóbevételt várnak az argentin elemzőházak.

Ezen felül a munkapiac rugalmasságát javító intézkedések is megtalálhatóak a csomagban. Ezután könnyebb lesz elbocsátani a munkavállalókat és a próbaidő hossza is emelkedik. Bizonyos stratégiai iparágak (pl. bányászat) átmeneti adókedvezményeket kapnak és a jogi környezet is kiszámíthatóbb lesz a külföldi befektetőknek. Az olaj és földgáz-szektorban eddig kiviteli korlátozások voltak életben, ezek megszűnnek most.

A nagy siker ellenére Milei számos javaslata azonban nem, vagy csak lekorlátozva ment át a törvényhozáson. Például az argentin elnök számos állami vállalatot privatizált volna, ehelyett csak néhány kerülhet majd magánkézbe. Továbbá az elnök számos állami beruházást leállított a költségvetési hiány lefaragása érdekében. Ezt most a törvényhozás a szövetségi tartományok kezébe adta, bár finanszírozás hiányában kérdés, hogyan fogják majd ezeket finanszírozni.

A következő mérföldkő július 9-e lesz, ahol a tartományok kormányzóival kíván Javier Milei megegyezni az ország jövőjéről.

Nemrég megjelent cikkünkben már írtunk Argentínáról. Főbb következtetésünk, hogy az ország kezdeti reformtervei éppen a gazdaság valós problémáinak megoldásaira irányulnak, azaz a költségvetés és az árfolyamrendszer rendbetételére. Ez a mostani törvénycsomag véleményünk szerint beleillik ebbe a képbe és a hosszú úton egy újabb pozitív mérföldkőnek számít.

Címlapkép forrása: Getty Images