Tényleg zuhan egyes élelmiszerek ára: mutatjuk a rekordereket

Májusban újra gyorsulni kezdett az infláció, nagyrészt a szolgáltatások átárazódása miatt, ugyanis sok cég az év elején érvényesíti áraiban a rendkívül magas, 2023-as fogyasztói árindexet. Az élelmiszerek ára mindeközben mérsékelten emelkedik, amelyben szerepe van annak is, hogy sok alapvető termék ára csökkent az egy évvel korábbihoz képest. Ide tartoznak részben azok, a korábban árstopos termékek is, amelyeket továbbra sem lehetett a beszerzési árnál drágábban adni májusban.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH), konkrét termékek átlagárát tartalmazó adatsorában több olyan élelmiszer is van, amelyek ára májusban kétszámjegyű mértékben csökkent, sőt több termék 20 százalék feletti áresést is produkált éves bázison. Mivel jellemzően nem is a 2023 májusi adat a legmagasabb, a csúcshoz képest még jelentősebb áresést látni a boltokban olyan alapvető élelmiszereknél, mint a liszt vagy a tojás.

Az adatokba ugyanakkor bezavar, hogy több termék ezek közül korábban ártopos volt és annak kivezetése óta is speciális szabályok vonatkoznak rájuk. Ezeket ugyanis nem lehet drágábban adni, mint a beszerzési áruk, sőt 15-15 százalék kedvezményt is kell adni belőlük rotálva az egyes termékeket. Ennek és a kötelező akciózásnak lesz vége most július 1-én.

Lisztek

Az egyik ilyen ártopos termék a búzafinomliszt, amelynek ára jelentősen visszaesett májusban - és előtte is -, de ide tartozik a rétesliszt is, amely ugyanakkor nem tartozott az ártoppal sújtott termékek közé.

A rétesliszt és a finomliszt ára 29, illetve 23 százalékkal csökkent májusban az egy évvel korábbihoz képest, de a liszt, mint élelmiszer-kategória is 19,6 százalékkal lett olcsóbb.

A rétesliszt drágább, mint a finom, a különbség pedig nagyra nőtt az elmúlt években, volt olyan időszak a dupláját kellett fizetni előbbiért. Az alábbi grafikonon is látszik, hogy a két terméktípus ára más utat járt be az elmúlt pár évben. A csúcson a réteslisztért 486 forintot kellett fizetni, a finomliszt viszont 242 forintnál nem került többe, ha az országos átlagárat nézzük. Most egyébként 331 és 177 forintba kerül a két sütési alapanyag.

Sertészsír

Jelentősen esett a sertészsír ára is, májusban 26,5 százalékkal volt olcsóbb, mint egy éve, de a 750 forintos tényleg vonzónak tűnik ahhoz képest, hogy tavaly februárban még 1080 forintot kellett fizetni egy kilóért. Az ugyanakkor látszik, hogy az inflációs boom előtti árakat aligha fogjuk viszontlátni a zsírnál.

Ha egyébként magának a sertészsírnak az átlagárát nézzük - tehát nem csak a KSH által vizsgált konkrét kiszerelést - éves bázison akkor látható, hogy idén majdnem 20 százalékkal kerül kevesebbe.

Vöröshagyma

A vöröshagyma ára is jelentősen emelkedett 2022-től, a csúcson 2023 nyarán járt 702 forinttal, ehhez képest az az 512 forint, amit most kell fizetni érte, egész baráti. Az azonban kevésbé valószínű, hogy a korábban megszokott, 300 forint körüli árak visszatérjenek a következő hónapokban.

Tejföl

A 12 százalékos tejföl is sokáig 300 forintba került, de az árak elszállásával volt olyan hónap is (2023. január), amikor 660 forintot kellett érte fizetni. Májusban 520 forint volt a fogyasztói átlagára. A tejtermékek ára egyébként 11,6 százalékkal csökkent éves bázison.

Tojás

Speciális helyzetben van a tojás is, hiszen ez is árstopos termék volt, ráadásul az árát pont egy olyan időszakban sikerült a kormánynak stabilizálnia, amikor az szezonális okokból magasan volt. A tojáspiac ciklikus termék, két szezonja van a fogyasztásnak, a húsvét és a karácsony, amikor 40 százalékkal is nőhetnek az árak, a nyár viszont tipikusan kínálati piac.

Egy doboz tojás sokáig 400-500 forintba került, majd majdnem 1000 forintig lőtt ki, mikor is az árstop hatására 900 forinton stabilizálódott. Mikor a kormány elengedte az intézkedést, az ára 800 forint alá süllyedt, azóta pedig a 700 forinthoz közelít. Mindez 22 százalékos átlagos árcsökkenést jelent a teljes tojáspiacon.

Cukor

Bár némiképp más mintázatot követ, de mégis ide tartozik a kristálycukor, amely szintén árstopos termék, az ára tavaly júliusban ugrott meg, amikor kivezették ezt az intézkedést.

Ebből látszik, hogy a boltok rendkívüli pénzeket bukhattak a cukron,

hiszen az árstopot követő ár sem lehetett magasabb, mint az amennyiért vették azt a beszállítóktól.

Azóta a cukor ára is mérséklődött, de messze van a korábbi, 250 forint körüli szintektől. Mindezt jól mutatja, hogy a cukor ára még mindig 29,6 százalékkal magasabb, mint egy éve. Zuhanásra majd akkor számíthatunk, ha ismerjük a júliusi inflációs statisztikát és az árstop hatása kifut az éves bázisból.

Vége a kötelező akcióknak

Az árstop után a kormány a kötelező akciózást is eltörli július 1-től. A két intézkedés hatásait tekintve sok az ellentmondás. Az alapvető élelmiszerek árát megfoghatta, de az inflációt aligha lassítja egy ilyen intézkedés, mert a boltok a többi terméken könnyedén behozzák a veszteségeiket. Vámos György, közgazdász is arról beszélt lapunknak, hogy helyreállhatnak a torz árarányok, megszűnhet például az helyzet is, hogy az 1,5%-os zsírtartalmú tej olcsóbb, mint a 2,8%-os.

Bár a kormány ezeket az intézkedéseket a nagyobb, 1 milliárd forint árbevételt elérő boltokban vezette be, a kisebb boltokat is árnyomás alá helyezte, hiszen az aki cukorért, az étolajért a nagyobb üzletbe tér be, mást is ott fog megvenni.

Az akciózásnak vége, de a zsugorinfláció ellen továbbra is "harcol" a kormány, az elmúlt hónapokban valóban sok termék ment össze. Ezeket itt a Portfolio-nál rendszeresen követjük:

Címlapkép forrása: Getty Images