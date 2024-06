Miként lehet elkerülni egy újabb Hableány-katasztrófát? A belvárosból kikerülhetnek a nagy kikötők

Nagy Károly 2024. június 30. 14:00

A budapesti dunai hajóforgalom a benyomások ellenére még messze nem annyira zsúfolt, mint akár a bécsi vagy a pozsonyi. Ettől függetlenül szakértők szerint jó lenne rendet tenni a kérdésben, főleg azért, mert kisebb-nagyobb „koccanások” most is előfordulnak hajók között. A koronavírus-járvány okozta leállás már rég a múlté: a Budapestre érkező turisták közül sokan kipróbálják a dunai hajózást is. Ennek biztonságosabbá tételéhez olyan fővárosi tervek valósulhatnak meg, amelyek a belvárosban a kikötők számának csökkentésére, míg a külvárosi részeken új kikötők kialakítására vonatkoznak.