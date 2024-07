Hamarosan kiderülhet, hogy előre megyünk, vagy hátra

Kezdjük is rögtön az ábrával. A Conference Board fogyasztói bizalmi felmérését havonta készítik el az USA-ban. Ebben rengeteg kérdést tesznek fel a fogyasztónak, ezek közül számunkra, most kettő a fontos. Az egyik az, hogy a következő hat hónapban hogyan látják a gazdaságot, a másik pedig az, hogy a következő egy évben mit gondolnak a részvénypiacokról.

Nem meglepő módon a kettő indikátor általában együtt mozog. Hiszen amikor a gazdasággal kapcsolatos várakozások optimisták, akkor a vállalati működéssel kapcsolatban is derűlátók lehetnek a fogyasztók.

Természetesen vannak időszakok, mikor a kettő szétválik valamennyire egymástól. Ilyen volt például az 1993-2000 közötti időszak. Erre az időszakra esett az amerikai Savings & Loans Crisis utolsó fázisa, amikor 1985 és 1995 között a kisbankok harmada ment csődbe. 1997-ben jött az ázsiai árfolyamválság, amit 1998-ban az orosz válság követett. Tehát a reálgazdasági oldalról számos olyan esemény történt, ami megijeszthette a háztartásokat, még akkor is, ha közben az amerikai gazdaság nem került recesszióba. Eközben viszont az 1990-es évek második felére esett az internetlufi kialakulása is, amikor is a technológiai vállalatok árazása - az internet nyitotta új lehetőségek túlárazása miatt - elképesztő mértékben elszakadt a valóságtól.