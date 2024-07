Rázós hónapok jöhetnek a tőzsdéken

Eddig alapvetően az infláció, kamat, AI háromszöge határozta meg a részvénypiacok viselkedését, ez a múlt heti elnökjelölti vita után kiegészül egy negyedik elemmel: az amerikai elnökválasztással. Ráadásul a mostani makrohelyzet is érdemben különbözik a korábbi évekétől.

Az elmúlt másfél évben a részvénypiacok viselkedését a kötvényhozamok, valamint a dollár alakulása és az AI-val kapcsolatos hírek határozták meg. A június 27-ei elnökjelölti vita óta ez a szentháromság kiegészülhet egy negyedik elemmel: az amerikai elnökválasztással.

Ennek fényében érdemes megnézni, hogy a választási években másképpen viselkedett-e az amerikai tőzsde, mint egyébként szokott. Különösen azért is érdekes kérdés ez most, mivel az amerikai indexek rekord magasan vannak, az Nvidia ereje mintha fogyóban lenne és a kötvényhozamok is emelkedésnek indultak, mióta Trump elnökjelölt esélyei növekedtek.

Tehát első ránézésre talán egy nehezebb időszak jöhet a részvénypiacokon. Emiatt érdemes megnézni, hogy a választási évek tudnak-e könnyíteni a részvénypiac dolgán, vagy éppen ellenkezőleg, nehezítik azt.