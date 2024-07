Rekordmértékű áramimportra szorul ma Ukrajna, Magyarország is jócskán érzi

Az ukrán villamosenergia rendszerüzemeltető pénteken azt közölte, hogy ma 35851 megawattóra áramot fog importálni a szomszédos országokból, ami új történelmi csúcsnak számít, és Magyarország is érzi ezt.

Éppen ma reggeli átfogó elemzésünkben mutattunk rá arra, hogy rekordméretűre ugrott az elmúlt hetekben Magyarország nettó áramexportja Ukrajnába a súlyos ukrán energetikai veszteségek, a nagy nyári meleg és a két ország között februárban elindult kereskedelmi piac mellett. Júniusban messze Magyarországról importálta a legtöbb áramot Ukrajna a szomszédos országok közül: a magyar részarány 42%-os volt.

Ahogy vázoltuk: a meleg időben várhatóan még legalább hetekig magas lehet az ukrán villamosenergia import, illetve az ukránok tárgyalnak a szomszédos országok rendszerüzemeltetőivel, hogy az eddig megállapodott napi maximális importmennyiséget fokozzák. Eddig 1700 MW-ról van megállapodás, amit ha 24 órán keresztül végig kihasználna az ország, akkor egy napra vetítve 40800 MWh-t adna ki. A mai napra tervezett 35851 MWh-s importmennyiség azt jelenti, hogy a nap legnagyobb részében már teljesen kimeríti Ukrajna a szomszédos országokkal rögzített importmennyiség felső korlátját. Úgy tudjuk, hogy éppen ezért 2200 MW-ra szeretnék emelni az ukránok a felső korlátot, amelybe ha az európai rendszerüzemeltetők szövetsége, az ENTSO-E, is belemenne, akkor az egy napi maximális ukrán áramimport mennyiségét 52800 MWh-ra lehetne feltornászni.

A mai napra tervezett rekordmértékű ukrán áramimportot Magyarország is érzi: a MAVIR percekkel ezelőtti fizikai áramlási grafikonján is látszik, hogy 712 MW-nyi a nettó exportunk, tehát a jelenleg engedélyezett összes ukrán áramimportnak (1700 MW) most is a 42%-a körüli a magyar súly.

Forrás: MAVIR

Címlapkép forrása: Shutterstock