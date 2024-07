Új különadókat vezet be a kormány

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, és Vitályos Eszter kormányszóvivő szokatlan időpontban, hétfő 9:30-kor tart sajtótájékoztatót „Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

Miután a miniszterelnök az elmúlt napokban két váratlan utat is tett, először Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel találkozott Kijevben, majd pénteken már Vlagyimir Putyin orosz államfő fogadta Moszkvában. Hétfőn reggel újabb meglepetésként bejelentették, hogy a kormányfő Kínában Hszi Csin-ping elnökkel találkozott, innen pedig a NATO-csúcsra utazik tovább Washingtonba.

Orbán Viktor utazásainak eredményeiről egyelőre keveset tudunk, de a kormányinfón várhatóan további részleteket ismerhetünk meg ezekről.

Az utóbbi napokban a kormány többször is kifogásolta az üzemanyagok árának emelkedését, és Orbán Viktor is határozott nyilatkozatot tett ebben a témában pénteken, miután a Nemzetgazdasági Minisztérium is figyelmeztette a benzinkutakat. Ennek fényében lehetséges, hogy ebben a kérdésben már kormányzati intézkedésekkel is találkozhatunk.

Továbbá a költségvetés helyzetéről, az esetleges kiigazítási tervekről is bővebb tájékoztatásra számíthatunk.

Ugyanígy a magyar soros EU-elnökség várható lépéseiről is számot adhat Gulyás Gergely.

Az eseményről élőben tudósítunk.

Címlapkép: Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében 2024. június 13-án. A fotó forrása: MTI Fotó/Soós Lajos